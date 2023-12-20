Экс-игрок G-лиги НБА признался в убийстве девушки. Он задушил ее кабелем HDMI

Теги происшествия Сакраменто НБА G-лига Ченс Команч Баскетбол

27-летний экс-центровой G-лиги НБА Ченс Команч и 19-летнаяя Сакари Харнден были арестованы агентами ФБР в связи с исчезновением 23-летней Марайны Роджерс, фельдшера из Вашингтона, которая позже была найдена мертвой.

Роджерс исчезла 6 декабря во время поездки в Лас-Вегас. По данным Las Vegas News, в последний раз ее видели садящейся в автомобиль со своей подругой Харнден. Девушка была арестована в Лас-Вегасе 13 декабря по обвинению в похищении человека первой степени.

У Харнден возникли проблемы с Роджерс. Марайна угрожала ей неприятностями, если не получит от нее часы Rolex. Команч признался, что он и Харнден разработали план, чтобы выманить Роджерс у ее друзей, а затем убить ее.

Харнден предлагала отравить Роджерс, но Команч заявил, что может «сломать ей шею или задушить».

Команч сообщил властям, что задушил Роджерс кабелем HDMI, а Харнден в этот момент душила ее руками. Впоследствии пара выбросила тело Роджерс в канаву на обочине Винченцо-лейн в Хендерсоне, штат Невада, где полиция позже нашла ее останки.

Накануне исчезновения Роджерс Команч играл в матче Лиги развития в Хендерсоне, штат Невада, всего в 25 километрах от Лас-Вегаса.

Вскоре после ареста игрок был отчислен из «Стоктона», фарм-клуба «Сакраменто». 

Команч не был выбран на драфте НБА 2017 года. 9 апреля он принял участие в своем единственном матче лиги в составе «Портленда».

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гениальный план разработали
интересно, долго ли разрабатывали
+6
0
+6
"Харнден предлагала отравить Роджерс, но Команч заявил, что может «сломать ей шею или задушить».

Команч сообщил властям, что задушил Роджерс кабелем HDMI, а Роджерс в этот момент душила ее руками."

What a couple.
+5
0
+5
Строгоча им обоим дадут, без права на УДО
0
0
0
Команчи вышли на тропу войны!
0
0
0
Не, я конечно понимаю, что Г-лиге платят мало ,но планировать убийство чтоб не отдавать Ролекс это как-то совсем уж нелогично. Да и сам план надежен как швейцарские часы: душим, тело вываливаем где-то в пустыне и усе, нас никто не найдет
0
0
0
Для приличия могли бы стату указать в последней игре (тут ведь "крайней" уже не подойдет?) и по сезону. Ну и модель ролексов.
0
0
0
Пропиарили Ролекс по-чёрному.
0
0
0
Ответ Bergkamp007
Строгоча им обоим дадут, без права на УДО
Зависит от законов штата Невада. Там нет ”вышки”?
0
0
0
Ответ raam
Для приличия могли бы стату указать в последней игре (тут ведь "крайней" уже не подойдет?) и по сезону. Ну и модель ролексов.
Ну че прям последней. Он еще на олл старе Сен-Квентина какого-нить сыграет
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий