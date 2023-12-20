51-летний Ягр в первом матче этого сезона в Чехии: голевая передача, 2 броска, «плюс 1» и 13:52 на льду

Яромир Ягр сделал голевую передачу в первом матче в этом сезоне.

« », владельцем которого является , проиграл « » (3:4) в игре чемпионата Чехии.

51-летний нападающий сыграл первый матч в нынешнем сезоне и отметился результативной передачей во втором периоде.

Также форвард провел на льду 13 минут и 52 секунды (2:41 – в большинстве), получил две минуты штрафа и нанес два броска по воротам. Показатель полезности – «плюс 1».