51-летний Ягр в первом матче этого сезона в Чехии: голевая передача, 2 броска, «плюс 1» и 13:52 на льду

Теги Яромир Ягр НХЛ чемпионат Чехии Пардубице КХЛ Кладно Хоккей

Яромир Ягр сделал голевую передачу в первом матче в этом сезоне.

«Кладно», владельцем которого является Яромир Ягр, проиграл «Пардубице» (3:4) в игре чемпионата Чехии.

51-летний нападающий сыграл первый матч в нынешнем сезоне и отметился результативной передачей во втором периоде.

Также форвард провел на льду 13 минут и 52 секунды (2:41 – в большинстве), получил две минуты штрафа и нанес два броска по воротам. Показатель полезности – «плюс 1».

3 комментария
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Iron man !
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Не, ну это ваще канешн...
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Уникум
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