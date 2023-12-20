НБА. «Филадельфия» примет «Миннесоту», «Сакраменто» – «Бостон» и другие матчи

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В среду, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.

«Филадельфия» примет на своей арене лидера Западной конференции «Миннесоту». «Сакраменто» встретится дома с лидирующим на Востоке «Бостоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Шарлотт
Дата проведения
21 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Филадельфия – Миннесота
Дата проведения
21 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Орландо – Майами
Дата проведения
21 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Кливленд – Юта
Дата проведения
21 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Торонто – Денвер
Дата проведения
21 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Бруклин – Нью-Йорк
Дата проведения
21 декабря, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча

Чикаго – Лейкерс
Дата проведения
21 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Атланта
Дата проведения
21 декабря, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Даллас – Клипперс
Дата проведения
21 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Бостон
Дата проведения
21 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария
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Бостон напоминает о поговорке:
О стаде львов под руководством овцы...
Мазулла это треш. Фирменный бостонский Коуч в ряду Дока Риверса и Питино
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Мне интересно, сегодня Эмбиид будет играть?
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