НБА. «Филадельфия» примет «Миннесоту», «Сакраменто» – «Бостон» и другие матчи
В среду, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 10 матчей.
«Филадельфия» примет на своей арене лидера Западной конференции «Миннесоту». «Сакраменто» встретится дома с лидирующим на Востоке «Бостоном».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 21 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 21 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 21 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 21 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 21 декабря, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 21 декабря, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 21 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 21 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 21 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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