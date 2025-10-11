Россия U21 проиграла Беларуси (0:2) в гостях в товарищеском матче
Молодежная сборная России проиграла в гостях Беларуси (0:2) в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Брест, Беларусь
Беларусь U21 – Россия U21 – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Дубинец (21). 2:0 – Соколовский (86).
Россия U21: Веселов, Чурилов (Плотников, 71), Абдулкадыров (Бардачев, 46), Лобов, Рядно (Тарасов, 86), Щетинин, Боков (Ишков, 63), Пестряков (Корнеев, 46), Смелов (Ивлев, 46), Козлов (Окишор, 46), Дорофеев (Игнатенко, 46).
В составе российской молодежки дебютировали Александр Тарасов, Даниил Плотников, Андрей Ивлев, Артем Корнеев и Владимир Игнатенко.
Как вам дерби?22760 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт РФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости