Воробьев о 2:1 с Ираном: «Были моменты, когда они распускали ручки, но главное, что без травм»

Дмитрий Воробьев отметил грубую игру сборной Ирана в товарищеском матче.

Нападающий забил дебютный гол за сборную России в этой игре (2:1).

«Считаю, без разницы, кто забивает мячи, главное – победа нашей страны. Друзья пишут, поздравляют с дебютным голом, приятно, конечно, открыть счет команды.

Мы в себе уверены всегда. Были моменты, когда [иранцы], чуть, так скажем, распускали ручки, но самое главное, что без травм», – сказал Воробьев.