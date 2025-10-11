Воробьев о 2:1 с Ираном: «Были моменты, когда они распускали ручки, но главное, что без травм»
Дмитрий Воробьев отметил грубую игру сборной Ирана в товарищеском матче.
Нападающий забил дебютный гол за сборную России в этой игре (2:1).
«Считаю, без разницы, кто забивает мячи, главное – победа нашей страны. Друзья пишут, поздравляют с дебютным голом, приятно, конечно, открыть счет команды.
Мы в себе уверены всегда. Были моменты, когда [иранцы], чуть, так скажем, распускали ручки, но самое главное, что без травм», – сказал Воробьев.
Как вам дерби?22725 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости