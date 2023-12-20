Единая лига ВТБ. «Парма» – ЦСКА, «Самара» против МБА, «Нижний» примет «Руну»
В среду, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.
Пермская «Парма» примет московский ЦСКА, «Самара» дома сыграет со столичной МБА.
«Нижний Новгород» встретится с московской «Руной».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 декабря, 17.30, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 20 декабря, 18.30, «Дворец спорта»
- Дата проведения
- 20 декабря, 19.30, «КРК Нагорный»
Положение команд: ЦСКА – 16-1, УНИКС – 11-4, Зенит – 12-5, Локомотив-Кубань – 11-6, Енисей – 10-8, Парма – 9-8, Самара – 9-8, Уралмаш – 8-8, Руна – 8-9, Астана – 8-9, Автодор – 7-11, МБА – 5-12, Нижний Новгород – 4-12, Минск – 0-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.