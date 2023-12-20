Шакил О′Нил: «Не пора ли начать называть Карри претендентом на звание лучшего игрока всех времен?»

Член Зала славы ′Нил считает, что разыгрывающего « » , возможно, пора рассматривать как претендента на звание лучшего игрока в истории .

«Стеф Карри является лучшим снайпером лиги на протяжении всей карьеры. Я не утверждаю, но мне интересно, не пора ли начать называть его претендентом на звание лучшего игрока всех времен?» – спросил Шак.

«Лучшего игрока? Ты ставишь его выше себя?» – спросил .

«Да. Он намного лучше меня. Поэтому он один из моих любимых игроков. Я играл в НБА 20 лет, до этого смотрел матчи в течение 20 лет, и я не видел никого, похожего на него. Он стабилен, и у него есть чемпионские титулы. Я не ставлю его выше Майкла Джордана, я спрашиваю болельщиков, не пора ли начать называть его претендентом на звание лучшего игрока всех времен?» – объяснил О’Нил.