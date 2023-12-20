Шакил О′Нил: «Не пора ли начать называть Карри претендентом на звание лучшего игрока всех времен?»

Теги Голден Стэйт Шакил О′Нил НБА Стефен Карри Кенни Смит Баскетбол

Член Зала славы Шакил О′Нил считает, что разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри, возможно, пора рассматривать как претендента на звание лучшего игрока в истории НБА.

«Стеф Карри является лучшим снайпером лиги на протяжении всей карьеры. Я не утверждаю, но мне интересно, не пора ли начать называть его претендентом на звание лучшего игрока всех времен?» – спросил Шак.

«Лучшего игрока? Ты ставишь его выше себя?» – спросил Кенни Смит.

«Да. Он намного лучше меня. Поэтому он один из моих любимых игроков. Я играл в НБА 20 лет, до этого смотрел матчи в течение 20 лет, и я не видел никого, похожего на него. Он стабилен, и у него есть чемпионские титулы. Я не ставлю его выше Майкла Джордана, я спрашиваю болельщиков, не пора ли начать называть его претендентом на звание лучшего игрока всех времен?» – объяснил О’Нил.

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18 комментариев
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Мне кажется, что это многие уже давно сделали.

Вот болею я за Бостон, но каждый раз как они играют с ГСВ, сразу понятно, кто же все таки настоящая супер звезда, а кто Тейтум с Брауном)
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-4
+30
Нет
+14
-3
+11
Шеф конечно не топ 3 ол тайм, но топ 10 точно. Он влюбил в эту игру миллионы людей, включая меня. Шак дело говорит, нет даже близко похожего кого-то. Еще как он легко говорит о том, что Карри круче него. А то слушаешь Эдвардсов всяких (без негатива) , которые себя выше MJ ставят и неловко становится). А шеф в 36 доказывает, что заслужил уважения
+9
-1
+8
Я фанат Стэфа уже почти 10 лет и я с ним до конца, матерю, потом извиняюсь как вчера например, но точно знаю, что второго такого не будет… просто наслаждайтесь
+5
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+3
Как почитатель баскетбольных талантов Стэфа, скажу что нет, он не ТОП-1, там железобетонно будет Майкл, а вот то что он в ТОП-10: и по игре, и по том какое влияние оказал на вектор развития лиги, это да
+5
-2
+3
Ответ 2u2
Ну если в этом году каким то чудом выиграют чемпионат, то можно будет говорить что Стеф один из величайших баскетболистов наряду с Уилт/ом,Билл,Карим,Майкл,Леброн
Один из величайших он уже давно, только упоротые хейтерки не признают этого.
+4
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+3
"Я не видел никого, похожего на него".
Где-то там Джордан Пул пустил скупую слезу и сбрил усы.
+2
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Ответ Роман Бояринов
Мне кажется, что это многие уже давно сделали. Вот болею я за Бостон, но каждый раз как они играют с ГСВ, сразу понятно, кто же все таки настоящая супер звезда, а кто Тейтум с Брауном)
Он говорит про величайшего игрока , а не о суперзвезде. Я хоть и фанат Стэфа, но пока он не дотягивает до этого. Не забываем что Стэф начал играть на топовом уровне только к 25-26 лет. Если будет держать нынейшный уровень до 39-40 или выиграет еще одну гайку то можно. а так еще рано...
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Я смотрю баскетбол примерно 30 лет. Последние лет 10+ - по пару матчей каждый день и все игры ПО. Лично сам симпатизирую Хардену и КД. В силу обстоятельств лично для меня всегда был кто-то рядом со Стэфом, кто лично мне (по субъективным причинам) нравился больше. Но Стэф однозначно величайший, стабильнейшей и главное - делает людей вокруг себя лучшей версией их самих. При всём уважении к тренеру Керру, Клэй и Андрэ Игуадале, более того, даже к таким персонажам как Дреймонд и Пул, где бы они были без Стэфа. При этом Стэф был бы всё также на верхушке пирамиды.
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Стеф уже величайший в своем деле.
Другое дело, что по общим показателям он , конечно, никогда уже не дотянется до Леброна и Майкла.
Но до всех остальных уже дотянулся, можно еще спорить о том, кто лучше, но Карри, Коби, Шак, Берд, Данкан, Мэджик еще парочка старичков - это игроки одного уровня. Как там они уже расположены внутри этого уровня - личное предпочтение каждого.
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Как думаете ребяточки кто займет 10е место мемфис или гсв в конце сезона? Будет уморительно если мемфис. Надеюсь претендент на звание самого лучшего хотя бы попадет в плей ин с суперкомандой которая платит сотни миллионов налога за состав
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Лучший на своей позиции без сомнений
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Что по вашему мнению определяет величайшего игрока? Пусть каждый сезон меняет команду и приносит ей титул.. тогда этот парень взломал игру.... смотрю нба с сезона 18/19. Пока что никого круче Леброна не видел.
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Ответ 2u2
Он говорит про величайшего игрока , а не о суперзвезде. Я хоть и фанат Стэфа, но пока он не дотягивает до этого. Не забываем что Стэф начал играть на топовом уровне только к 25-26 лет. Если будет держать нынейшный уровень до 39-40 или выиграет еще одну гайку то можно. а так еще рано...
Там все сложнее, с этим определением ГОАТов. Скажем так, greates of all time - это не ультимативное заявление, а скорее причисление к когорте избранных, которые могут носить данный титул. Когда речь про именно лучшего в нашем понимании, там разговор идет в ключе "top-1" или "the best". Сам Шак говорит, что не ставит Стефа выше Джордана, но при этом призывает называть его именно так.
И вот если рассматривать сквозь призму причастности Стефа к группе ГОАТов, то он, по моему скромному мнению, уже давно и прочно там, ибо оказанное им влияние на игру велико, а сам он продолжает быть флагманом этих изменений. Ну и про чемпионства не забываем и все звания МВП
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