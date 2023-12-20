Шакил О′Нил: «Не пора ли начать называть Карри претендентом на звание лучшего игрока всех времен?»
Член Зала славы Шакил О′Нил считает, что разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри, возможно, пора рассматривать как претендента на звание лучшего игрока в истории НБА.
«Стеф Карри является лучшим снайпером лиги на протяжении всей карьеры. Я не утверждаю, но мне интересно, не пора ли начать называть его претендентом на звание лучшего игрока всех времен?» – спросил Шак.
«Лучшего игрока? Ты ставишь его выше себя?» – спросил Кенни Смит.
«Да. Он намного лучше меня. Поэтому он один из моих любимых игроков. Я играл в НБА 20 лет, до этого смотрел матчи в течение 20 лет, и я не видел никого, похожего на него. Он стабилен, и у него есть чемпионские титулы. Я не ставлю его выше Майкла Джордана, я спрашиваю болельщиков, не пора ли начать называть его претендентом на звание лучшего игрока всех времен?» – объяснил О’Нил.
Вот болею я за Бостон, но каждый раз как они играют с ГСВ, сразу понятно, кто же все таки настоящая супер звезда, а кто Тейтум с Брауном)
Где-то там Джордан Пул пустил скупую слезу и сбрил усы.
Другое дело, что по общим показателям он , конечно, никогда уже не дотянется до Леброна и Майкла.
Но до всех остальных уже дотянулся, можно еще спорить о том, кто лучше, но Карри, Коби, Шак, Берд, Данкан, Мэджик еще парочка старичков - это игроки одного уровня. Как там они уже расположены внутри этого уровня - личное предпочтение каждого.
И вот если рассматривать сквозь призму причастности Стефа к группе ГОАТов, то он, по моему скромному мнению, уже давно и прочно там, ибо оказанное им влияние на игру велико, а сам он продолжает быть флагманом этих изменений. Ну и про чемпионства не забываем и все звания МВП