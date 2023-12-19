Лыжи. Кубок России. Большунов, Червоткин, Коростелев, Якимушкин и Порошкин выступят в классической «разделке» на 10 км

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Кубок России Ермил Вокуев Андрей Ларьков Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Иван Якимушкин Александр Большунов Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Савелий Коростелев Лыжи

20 декабря на Кубке России по лыжам пройдет мужская гонка на 10 км классикой.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Четвертый этап

Кирово-Чепецк

Мужчины

10 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб канал «На лыжи».

Старт-лист

119. Александр Терентьев

131. Ермил Вокуев

133. Евгений Белов

134. Андрей Ларьков

137. Андрей Мельниченко

138. Иван Якимушкин

139. Сергей Ардашев

140. Алексей Червоткин

141. Илья Порошкин

142. Илья Семиков

143. Савелий Коростелев

144. Александр Большунов

Полный старт-лист – здесь.

Расписание четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке

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