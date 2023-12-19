Лыжи. Кубок России. Большунов, Червоткин, Коростелев, Якимушкин и Порошкин выступят в классической «разделке» на 10 км

20 декабря на Кубке России по лыжам пройдет мужская гонка на 10 км классикой.

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Четвертый этап

Кирово-Чепецк

Мужчины

10 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб канал «На лыжи».

Старт-лист

119. Александр Терентьев

131. Ермил Вокуев

133. Евгений Белов

134. Андрей Ларьков

137. Андрей Мельниченко

138. Иван Якимушкин

139. Сергей Ардашев

140. Алексей Червоткин

141. Илья Порошкин

142. Илья Семиков

143. Савелий Коростелев

144. Александр Большунов

Полный старт-лист – здесь.

Расписание четвертого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке