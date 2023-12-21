Головин получил прямую красную. Хавбек «Монако» ударил игрока «Тулузы» шипами в голень после того, как тот сфолил на нем

Теги Монако Тулуза премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу дисквалификации судьи Жером Брисар Александр Головин Арон Деннум Футбол

Александр Головин удален с поля в матче с «Тулузой».

«Монако» обыграл «Тулузу» (2:1) на выезде в  рамках 17-го тура Лиги 1.

На 51-й минуте Головин в борьбе за мяч ударил шипами в голень полузащитника хозяев Арона Деннума после того, как тот сфолил на россиянине. Арбитр Жером Брисар показал Александру прямую красную карточку. Деннум в этом эпизоде получил желтую карточку.

Это четвертое удаление Головина в чемпионате Франции и первое с августа 2021 года.

Изображение: кадр из трансляции

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41 комментарий
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Последний тур Лиги 1 перед паузой:
- Монако - Тулуза: Головин - прямая красная.
- Клермон - Ренн: Кофрие - прямая красная.
- Лион - Нант: Ловрен - две жёлтых за три минуты.
- Гавр - Реймс: Кузяев остался в запасе, поэтому удалили не его, а Ндиайе.
- Марсель - Монпелье: Жиго схватил одну жёлтую, но его заменили пораньше.

Короче, все, кто в РПЛ играл - прошаренные и захотели себе отпуск подольше.
+115
-2
+113
Ну и дурак
+51
-6
+45
Всю карьеру эти проблемы с дисциплиной, в этом сезоне 6 желтых и одна красная за 14 игр, большинство не тактические, а тупо разговоры и эмоции. Вторая дисква подряд. Пора с психологом поработать, команду подводит. За сегодняшнее я бы штрафовал вообще на месте руководства.
+46
-3
+43
Психанул Санька
+19
-4
+15
Ответ Goodison
Комментарий скрыт
Фол грязный, но не грубый, свисток дали, он уже после остановки игры шипами ударил соперника. Все понимаю, но нельзя так.
+16
-1
+15
Ответ bevooch
Последний тур Лиги 1 перед паузой: - Монако - Тулуза: Головин - прямая красная. - Клермон - Ренн: Кофрие - прямая красная. - Лион - Нант: Ловрен - две жёлтых за три минуты. - Гавр - Реймс: Кузяев остался в запасе, поэтому удалили не его, а Ндиайе. - Марсель - Монпелье: Жиго схватил одну жёлтую, но его заменили пораньше. Короче, все, кто в РПЛ играл - прошаренные и захотели себе отпуск подольше.
Один Миранчук внезапно заиграл)
+14
-2
+12
тупейшая красная. Забивай и отдавай хоть 20 за сезон но это убивает твое портфолио для топ клубов. Помимо травматичности.
+18
-7
+11
Есть у Сани эта проблема, нервишки подшаливают во время игр, хотя так вроде внешне в глаза не бросается эмоциональность. Да, не в тему будет, конечно, пропускать игры еще и из-за дисквалов, с учетом травматичности
+8
-1
+7
Ответ bevooch
Последний тур Лиги 1 перед паузой: - Монако - Тулуза: Головин - прямая красная. - Клермон - Ренн: Кофрие - прямая красная. - Лион - Нант: Ловрен - две жёлтых за три минуты. - Гавр - Реймс: Кузяев остался в запасе, поэтому удалили не его, а Ндиайе. - Марсель - Монпелье: Жиго схватил одну жёлтую, но его заменили пораньше. Короче, все, кто в РПЛ играл - прошаренные и захотели себе отпуск подольше.
Школа !
+7
0
+7
Ответ Евгений Шевцов
Как по мне там вина судьи была. Этот Норвежец несколько раз подряд головина то просто стоя рядом толкал, то дергал за футболки - судья 0 эмоций. А Сане нужно нервишки опять подлечить. Ему же щас дисквал дадут матча на 2-3
Бред. Это футбол, даже игроки МС,Арсенала или кто там играет типа в красивый футбол постоянно мелко фолят на противниках, чтобы срывать контратаки или чтобы иметь возможность перестроиться. Посмотри как играют против Сака, против Салаха, против Холанда тебе лучше вообще не смотреть как играют. Этих игроков постоянно откровенно хватают, толкают, бьют, а на норвежце защитник прям висят всем весом, а ЦЗ в АПЛ не маленькие ребята в большинстве своём. И что топы после нарушений на себе бьют в крысу соперников? Нет. Может ручками и поразмахивают, но потом встают и играют дальше.
+7
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+6
По-крысиному сзади, когда соперник не видит.
+6
-1
+5
Очень плохое решение от Александра. Подставил команду почти под целый тайм в меньшинстве + ещё дисквалификация будет.

На ровном месте, не было необходимости так реагировать, не сдержался. И судья прямо все видел, эпизид прямо перед его глазами. Тупо разыграть штрафной быстро и забыли, таких эпизодов много в игре бывает.

Не понятное в общем поведение, непрофессионально как-то совсем.
+5
-2
+3
Ответ hypnotoad94
Один Миранчук внезапно заиграл)
Так он уже успел отдохнуть.
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0
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Ответ Deathember
Зато у Миранчука нет проблем с этим. Не хватает лишь стабильности, которая есть у Головина
Кроме шуток, вот этой спортивной злости Миранчуку и не хватает, но у одного совсем перебор, а у второго ноль.
+7
-4
+3
«Если драка неизбежна, надо бить первым» (с) Гарант Конституции
+4
-1
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Еще в ЦСКА позволял себе подобные срывы. Думал, повзрослел, оказывается, нет
+2
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ну это у него всегда было
+1
0
+1
Весь Головин, включая удаление
https://youtu.be/4_AgyQqvk7Y?si=iP3dVuhwJDQnd-ik
+1
0
+1
Ответ Vir_Cotto
Ну как ударил, прикоснулся легонько. Чувак ещё две секунды думал, падать ему или нет. Некрасиво конечно, но не знаю, тянет ли вообще на красную.
Намеренно ударил соперника шипами сзади после свистка, конечно красная. Ударил бы со всей силы - можно было и дискву на месяц-два схватить, это уж совсем дичь.
+1
0
+1
Ответ teamon
Есть у Сани эта проблема, нервишки подшаливают во время игр, хотя так вроде внешне в глаза не бросается эмоциональность. Да, не в тему будет, конечно, пропускать игры еще и из-за дисквалов, с учетом травматичности
у него чуть ли не в каждом матче так хочется, это видно
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Ответ Vir_Cotto
Не было там удара. Не любое прикосновение бутсы к ноге соперника является ударом.
Ну глянь видео, это акцентированный удар с замахом
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Ответ hypnotoad94
Один Миранчук внезапно заиграл)
Так Аталанта успеет сыграть до Нг, еще не вечер
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Ответ hypnotoad94
Один Миранчук внезапно заиграл)
Так ему, вестимо, попроще - брат подменит, если что😎
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Ответ Андрей Федоров
Скажите, как вы относитесь к Мудрику ? Ну чтоб объективность вашу посмотреть
Я из Волгограда, если вопрос про Украину) нормально к Мудрику отношусь, бегает пацан, учится, своих денег не стоит. К отечественным игрокам в топ-лигах особенное отношение просто, помню, как следил за нашими в АПЛ после ЧЕ-08, поэтому такой спрос. А Саня реально по-свински поступил и не в первый раз, слишком много эмоций.
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Ответ Разрез Батонов
Какое портфолио🤦🏼 может портфолио помешало рамосу? Ибре? Пепе? Эдмундо? Гаттузо? Не у всех эмоции в норме, да работать над этим нужно но это точно не проблема для топ клубов.
Мы не берем небожителей типо Ибры. Пепе и Гаттузо своим таким стилем сделали себе карьеру, Саня вроде за счет другого выделяется
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Ответ Groznyi2024
Да какие топ клубы, ты о чем? Это полено только для отмыва бабла между Гинером и Рыболовлевым было.
полено - лучший футбик с русским паспортом за последние годы)
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Ответ pankov91
тупейшая красная. Забивай и отдавай хоть 20 за сезон но это убивает твое портфолио для топ клубов. Помимо травматичности.
Да какие топ клубы, ты о чем? Это полено только для отмыва бабла между Гинером и Рыболовлевым было.
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Ответ pankov91
тупейшая красная. Забивай и отдавай хоть 20 за сезон но это убивает твое портфолио для топ клубов. Помимо травматичности.
Какое портфолио🤦🏼 может портфолио помешало рамосу? Ибре? Пепе? Эдмундо? Гаттузо? Не у всех эмоции в норме, да работать над этим нужно но это точно не проблема для топ клубов.
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Ответ pankov91
тупейшая красная. Забивай и отдавай хоть 20 за сезон но это убивает твое портфолио для топ клубов. Помимо травматичности.
Травматичности которой нет уже 2 сезона?
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Ничего нового. Звание неадеквата года Лиги 1, а не лучшего игрока месяца
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