Головин получил прямую красную. Хавбек «Монако» ударил игрока «Тулузы» шипами в голень после того, как тот сфолил на нем
Александр Головин удален с поля в матче с «Тулузой».
«Монако» обыграл «Тулузу» (2:1) на выезде в рамках 17-го тура Лиги 1.
На 51-й минуте Головин в борьбе за мяч ударил шипами в голень полузащитника хозяев Арона Деннума после того, как тот сфолил на россиянине. Арбитр Жером Брисар показал Александру прямую красную карточку. Деннум в этом эпизоде получил желтую карточку.
Это четвертое удаление Головина в чемпионате Франции и первое с августа 2021 года.
Изображение: кадр из трансляции
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- Монако - Тулуза: Головин - прямая красная.
- Клермон - Ренн: Кофрие - прямая красная.
- Лион - Нант: Ловрен - две жёлтых за три минуты.
- Гавр - Реймс: Кузяев остался в запасе, поэтому удалили не его, а Ндиайе.
- Марсель - Монпелье: Жиго схватил одну жёлтую, но его заменили пораньше.
Короче, все, кто в РПЛ играл - прошаренные и захотели себе отпуск подольше.
На ровном месте, не было необходимости так реагировать, не сдержался. И судья прямо все видел, эпизид прямо перед его глазами. Тупо разыграть штрафной быстро и забыли, таких эпизодов много в игре бывает.
Не понятное в общем поведение, непрофессионально как-то совсем.
https://youtu.be/4_AgyQqvk7Y?si=iP3dVuhwJDQnd-ik