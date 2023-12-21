Головин получил прямую красную. Хавбек «Монако» ударил игрока «Тулузы» шипами в голень после того, как тот сфолил на нем

Александр Головин удален с поля в матче с «Тулузой».

« » обыграл «Тулузу» (2:1) на выезде в рамках 17-го тура Лиги 1.

На 51-й минуте в борьбе за мяч ударил шипами в голень полузащитника хозяев после того, как тот сфолил на россиянине. Арбитр Жером Брисар показал Александру прямую красную карточку. Деннум в этом эпизоде получил желтую карточку.

Это четвертое удаление Головина в чемпионате Франции и первое с августа 2021 года.

Изображение: кадр из трансляции

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