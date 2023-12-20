Путин поручил укрепить суверенитет в области спорта и использовать российский инвентарь

Теги Владимир Путин Политика Легкая атлетика

Владимир Путин поручил укрепить суверенитет в области спорта.

Об этом говорится в соответствующем поручении президента России правительству.

«Внести в Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года изменения, направленные на укрепление технологического суверенитета РФ в области физической культуры, спорта и спортивной медицины и приоритетное использование отечественной спортивной продукции субъектами физической культуры и спорта в РФ, и утвердить комплекс мер по формированию современной отрасли спортивной индустрии на 2025-2027 годы», – говорится в документе.

Согласно поручению необходимо предусмотреть создание к 2035 году индустриально-спортивных кластеров и определение их статуса; утвердить перспективную программу стандартизации спортивной продукции; увеличить объем производства и расширить ассортимент отечественной спортивной продукции для занятий массовым спортом, активными видами отдыха и туризма.

Также президент поручил обеспечить «поэтапное снижение зависимости от импорта спортивной продукции, необходимой для спорта высших достижений и профессионального спорта».

Одновременно с этим необходимо и предоставить дополнительные меры господдержки российским производителям спортивной продукции.

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27 комментариев
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обожаю эти истории про суверенитет и тридцатые годы, про авиа отрасль такие же истории на прошлой неделе были..
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То есть предполагается что и в 2035 будем соревноваться только на Межрайонных Кубках Межрегиональных Профсоюзов, возможно с участием Эритреи. Жалко.
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"Суверенитет спорта" - оксюморон однако))
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+11
Ответ ГЕНПЛАН
"Суверенитет спорта" - оксюморон однако))
"Суверенитет спорта" напоминает шутку про метро из одной станции.
+7
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+7
Вжух-вжух! И инвентарь появляется!
+6
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+6
Ответ SerVer
Вжух-вжух! И инвентарь появляется!
Не "вжух", а две-три недели с Алика)
+3
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Патронов для биатлона нет! Это вообще жесть. И самое интересное в этом что поручил, но проверять выполнение никто не будет. Видимость. Уж сколько лет
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Я так понимаю, флагманом этого движения будет компания "Абибас".
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Возьмём, к примеру, беговые кроссовки. Каким должен быть объём рынка, чтобы сделать разработку и производство современной обуви рентабельной? Есть такой спрос в России?
+3
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Можно ли создать качественное производство спортивной продукции за десять лет? Что-то я очень сомневаюсь. Крупным гигантам в этой отрасли по 60-70 лет, а то и более. Мы до сих пор даже нормальную спортивную обувь делать не научились, что уж про другие вещи говорить. Но начинать когда-то надо.
+2
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+2
Ответ Cruel Snake
Патронов для биатлона нет! Это вообще жесть. И самое интересное в этом что поручил, но проверять выполнение никто не будет. Видимость. Уж сколько лет
Выборы скоро. Поручений будет море. А проверять - кому всё это нужно? Не для того они даются )
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Ответ Контант
Вся история комментариев в политике Обожаю таких борцов с режимом на спортивном сайте
как приятно получить от бота первый комментарий на сайте, вот это честь.
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Ничего сложного)
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Ответ Николай Козлов
"Суверенитет спорта" напоминает шутку про метро из одной станции.
👍😂
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Ответ Александр Крольков
Легко. Если можно делать фары и автомобильные кресла, то можно и шлемы с наколенниками.
Подлодки тоже делаем, а машины до сих пор не научились.
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Ответ Melnikov1968
Можно ли создать качественное производство спортивной продукции за десять лет? Что-то я очень сомневаюсь. Крупным гигантам в этой отрасли по 60-70 лет, а то и более. Мы до сих пор даже нормальную спортивную обувь делать не научились, что уж про другие вещи говорить. Но начинать когда-то надо.
Легко. Если можно делать фары и автомобильные кресла, то можно и шлемы с наколенниками.
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Ответ Илья Савчук
обожаю эти истории про суверенитет и тридцатые годы, про авиа отрасль такие же истории на прошлой неделе были..
а что там с авиа было? за новостями не слежу.
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Ответ SerVer
Вжух-вжух! И инвентарь появляется!
Один "вжух", чтобы с Алика доставить, а еще один "вжух" на то, чтобы российский шильдик приклеить.
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Ответ SerVer
Вжух-вжух! И инвентарь появляется!
Теперь палки для лыжников будут искать, как волшебные палочки в "Гарри Поттере" ;)
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Наш инвентарь годится только для лапты и городков. Эти виды спорта и процветут, видимо.
Обувь, одежда и пр. - высокотехнологичные вещи, производство которых на нужном уровне доступно немногим, ибо требует постоянных инвестиций в НИОКР, развитой науки и производства. Их этого путиноидам доступно только выделение средств с последующим освоением в формате индивидуального жилищного строительства.
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При Ким Чен Пу это не первая волна "суверенитета", перед выборами 2012 года она называлась "импортозамещение"...
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Трындеть - не мешки ворочать!
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Глобальный мир закончился...
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Поручалка еще не отсохла? Их же никто не выполняет, ну только если они не запрещающие).
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