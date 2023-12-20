Тони Фергюсон: «Я не собираюсь завершать карьеру. Выкусите!»

Теги UFC MMA Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Тони Фергюсон сообщил, что не планирует завершать спортивную карьеру.

«Побед без трудностей не бывает. Я не собираюсь завершать карьеру, новички. Выкусите! Вы просто кучка евнухов», – написал Фергюсон в социальных сетях.

17 декабря Фергюсон уступил Пэдди Пимблетту единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Это поражение стало для него седьмым подряд – он повторил антирекорд промоушена.

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19 комментариев
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У него была серия из 12 побед подряд, теперь он наверно хочет серию из 12 поражений подряд, чтоб уйти на красивых числах, иначе зачем всё это
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Человек полностью утратил связь с реальностью
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Пробитый мешок
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такими темпами мы станем свидетелями летального исхода в октагоне
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Доиграется, попадется какой-нибудь отбитый, как сам Тони, и все закончится не очень хорошо для Фергюсона
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Когда мозгов нет и делать ничего не умеешь, только драться, а жить привык на широкую ногу.
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Дане надо уволить его, иначе будет тока хуже
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пока выкусываешь ты
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Бабай уже надоел
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Гарбрандт, Гэтжи в Бэр Накл
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Еать с 12-0 на 0-12
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Пока что только ты Тони выкусываешь. 7 поражений подряд. Это за гранью)
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Поставьте уже Олега Монгола против Ферги: иначе шансов победить у него не будет, а груш в тренировочных залах калифорнии хватает.
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Сбитый летчик с отбитой башкой. Понятно, что он никому не нужен, почему бы не продолжать получать хоть какие-то копейки за бои? Сам уходить не хочет. Только вот за качество его последних боёв руководство промоушена должно пожалеть зрителя и выкинуть его уже на мороз. Честное слово бои Саши Емельяненко интереснее смотреть, чем возню когда-то хорошего бойца Тони
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Тони из любимого бойца незаметно превратился в свихнувшегося деда...
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Ответ Picachu
Ему и Коди Гарбрандту в Bare Knuckle стоило бы подумать о переходе . мне было бы интересно посмотреть на них там .
Коди-то ещё более-менее пылит, хорошую победу недавно оформил, в отличие от Кукуя. Пусть сначала отлетит от Фигейредо, интересный же будет бой)
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Ответ Борис _____
Коди-то ещё более-менее пылит, хорошую победу недавно оформил, в отличие от Кукуя. Пусть сначала отлетит от Фигейредо, интересный же будет бой)
У Коди две победы и 6 поражений .
чего хорошего та ? удар мощный и в Bare Knuckle больше платят
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