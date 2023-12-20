Тони Фергюсон: «Я не собираюсь завершать карьеру. Выкусите!»
Тони Фергюсон сообщил, что не планирует завершать спортивную карьеру.
«Побед без трудностей не бывает. Я не собираюсь завершать карьеру, новички. Выкусите! Вы просто кучка евнухов», – написал Фергюсон в социальных сетях.
17 декабря Фергюсон уступил Пэдди Пимблетту единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Это поражение стало для него седьмым подряд – он повторил антирекорд промоушена.
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чего хорошего та ? удар мощный и в Bare Knuckle больше платят