Александр Дюков подтвердил матч между сборными России и Сербии в марте.

Ранее сообщалось, что в марте сыграет с Россией в Санкт‑Петербурге, если получит разрешение от и ФИФА.

– В марте запланирована игра с сербами, она будет сыграна в РФ. Соответствующий договор мы подписали.

– Где пройдет игра?

– Есть пока только рабочая версия. Во‑первых, важны погодные условия и качество поля. Во‑вторых, нам нужен большой стадион, поскольку матч может быть интересен.

– Не ждете, что с сербами повторится ситуация с Боснией?

– Есть контракт, он подписан. Но я не могу что‑либо гарантировать на 100%. Какие вы еще гарантии ждете, если есть подписанный контракт?

Тогда [в ситуации с Боснией и Герцеговиной] была только договоренность, контракт мы подписать так и не успели, – сказал президент РФС Дюков.

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