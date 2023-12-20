Россия и Сербия сыграют в марте в РФ. Контракт подписан

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Александр Дюков подтвердил матч между сборными России и Сербии в марте.

Ранее сообщалось, что Сербия в марте сыграет с Россией в Санкт‑Петербурге, если получит разрешение от УЕФА и ФИФА.

– В марте запланирована игра с сербами, она будет сыграна в РФ. Соответствующий договор мы подписали.

– Где пройдет игра?

– Есть пока только рабочая версия. Во‑первых, важны погодные условия и качество поля. Во‑вторых, нам нужен большой стадион, поскольку матч может быть интересен.

– Не ждете, что с сербами повторится ситуация с Боснией?

– Есть контракт, он подписан. Но я не могу что‑либо гарантировать на 100%. Какие вы еще гарантии ждете, если есть подписанный контракт?

Тогда [в ситуации с Боснией и Герцеговиной] была только договоренность, контракт мы подписать так и не успели, – сказал президент РФС Дюков.

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39 комментариев
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Ответ kenny_182
"Братский матч". Как же это искусственное притягивание за уши сербов в "братушки" уже запарило.
А чем тебя это запарило?
+48
-13
+35
Отлично,у сербов крепкая сборная
Надеемся на красивый футбол в дружественной атмосфере!
+24
-8
+16
Ответ kenny_182
"Братский матч". Как же это искусственное притягивание за уши сербов в "братушки" уже запарило.
В каком месте оно искусственное?
+9
-2
+7
Ответ radik.khairullov
Надеемся год будет начинаться с таких матчей, и будем верить что все уже это закончится
К сожалению никаких предпосылок к этому пока нет
+6
0
+6
Привезите сборную в Краснодар. Тут и погода будет хорошая, и интерес и атмосфера будет на уровне!
+8
-3
+5
Надеемся год будет начинаться с таких матчей, и будем верить что все уже это закончится
+9
-5
+4
Ответ kenny_182
"Братский матч". Как же это искусственное притягивание за уши сербов в "братушки" уже запарило.
Так они реальные братья, в отличии от некоторых
+6
-3
+3
Так с Боснией тоже объявили. Но игроки отказались 🙈
Сербы все в топовых чемпионатах играют, клубы могут не пустить. Видимо будет Сербия, но из игроков нашего чемпионата и дружественных (Беларусь, Казахстан, Азербайджан и т.д.)
+2
0
+2
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Отлично,у сербов крепкая сборная Надеемся на красивый футбол в дружественной атмосфере!
Это если сербы привезут нормальный состав, а иначе больше толку от товарняка с Белоруссией.
+1
0
+1
Ответ Gleb
Всё только начинается.
для вас в следующем году всё закончится
+2
-1
+1
Ответ Dolard
К сожалению никаких предпосылок к этому пока нет
Так я и написал что надеюсь, и хочется верить на лучшее
+1
0
+1
Русские и сербы братья заувек
+3
-2
+1
Браво!!!
+3
-2
+1
да в Питере или Сочи сыграют 100 проц
+2
-1
+1
Сербы наших обыграют. У них уровень сегодня выше.
+1
0
+1
Ответ Mbest77
Так с Боснией тоже объявили. Но игроки отказались 🙈 Сербы все в топовых чемпионатах играют, клубы могут не пустить. Видимо будет Сербия, но из игроков нашего чемпионата и дружественных (Беларусь, Казахстан, Азербайджан и т.д.)
Очень может и такое случиться. Но посмотрим. Теннисист Джокович на давление не поддался, надеюсь, и футболисты не поддадуться.
+6
-6
0
галя, у нас отмена
0
0
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Ответ Vovker
Самая убогая отсылка к частному в попытках охарактеризовать общее за последнее время)
Братушки - наличие многих родственников, схожая кальтура, общие границы, одинаковое мировозрение на вещи, схожести языка, постоянные тесные контакты. А как ты определяешь братушек, по цвету кожи и использованию кириллицы? Или по ненависти к "пендосам"? Почему тогда папуасы из Эритреи еще не братушки??
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Ответ Deluxo
А чем тебя это запарило?
а они вам братья? и прям больше чем ваш сосед работяга? как интересно)))
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0
Ответ ruzkierastaman@gmail.com
Так они реальные братья, в отличии от некоторых
Каждого, кто считает сербов братьями - спросите себя сколько вы знаете сербов)) Лично я еще ни одного не знал и не узнаю, вероятнее всего. Братушки, емае
+4
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в прошлый же раз было 1:5 от них? посмотрим, что изменилось, если будет матч
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Ответ radik.khairullov
Надеемся год будет начинаться с таких матчей, и будем верить что все уже это закончится
главное верить. этого вполне достаточно)))
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Хорошая новость удачи в этом матче чтобы не проиграли трам не было
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Его разорвать, как два пальца...
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Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Отлично,у сербов крепкая сборная Надеемся на красивый футбол в дружественной атмосфере!
Сборная то крепкая, но вопрос еще в том, кто именно приедет в ее составе
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Ответ Авл Агерий
Это если сербы привезут нормальный состав, а иначе больше толку от товарняка с Белоруссией.
ну летом Евро будет,надо будет играть матчи Сербам
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Ну как дети ...
Договор они подписали ....
А решать будет УЕФА и ФИФА , которые конечно же не разрешат.
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отличный соперник...
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