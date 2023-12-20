Россия и Сербия сыграют в марте в РФ. Контракт подписан
Александр Дюков подтвердил матч между сборными России и Сербии в марте.
Ранее сообщалось, что Сербия в марте сыграет с Россией в Санкт‑Петербурге, если получит разрешение от УЕФА и ФИФА.
– В марте запланирована игра с сербами, она будет сыграна в РФ. Соответствующий договор мы подписали.
– Где пройдет игра?
– Есть пока только рабочая версия. Во‑первых, важны погодные условия и качество поля. Во‑вторых, нам нужен большой стадион, поскольку матч может быть интересен.
– Не ждете, что с сербами повторится ситуация с Боснией?
– Есть контракт, он подписан. Но я не могу что‑либо гарантировать на 100%. Какие вы еще гарантии ждете, если есть подписанный контракт?
Тогда [в ситуации с Боснией и Герцеговиной] была только договоренность, контракт мы подписать так и не успели, – сказал президент РФС Дюков.
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Надеемся на красивый футбол в дружественной атмосфере!
Сербы все в топовых чемпионатах играют, клубы могут не пустить. Видимо будет Сербия, но из игроков нашего чемпионата и дружественных (Беларусь, Казахстан, Азербайджан и т.д.)
Договор они подписали ....
А решать будет УЕФА и ФИФА , которые конечно же не разрешат.