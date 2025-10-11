Дешам о травме Мбаппе: «У него чувствительный голеностоп. Он получил небольшой ушиб»

Дидье Дешам рассказал о травме Килиана Мбаппе.

Форвард сборной Франции был заменен на 83-й минуте матча отбора ЧМ-2026 с Азербайджаном (3:0).

«У него немного чувствительный голеностоп, и, как это часто бывает, он получил небольшой ушиб. Почувствовал небольшую боль, поэтому предпочел уйти с поля», – сказал тренер сборной Франции .