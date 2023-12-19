«Барса» – «Наполи» и другие пары 1/8 финала ЛЧ, Миранчук наконец забил, Месси вспомнил победу на ЧМ, признания Кругового и Тикнизяна о зарплатах, Мостовой может начеканить 1000 раз и другие новости

1. «Наполи» и «Барселона» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, «Реалу» выпал «Лейпциг», а «Интер» встретится с «Атлетико» – все результаты жеребьевки ищите по этой ссылке. Букмекеры считают фаворитом турнира «Манчестер Сити», но Джон Терри убежден, что главный претендент – «Мадрид».

2. В Лиге Европы «Милан» в стыках сыграет с «Ренном», «Рома» встретится с «Фейеноордом», а «Шахтер» – с «Марселем». Все пары – здесь.

«Аякс» и «Буде-Глимт» встретятся в стыковых матчах Лиги конференций, остальные пары – здесь.

3. Алексей Миранчук забил впервые за 11 месяцев и помог «Аталанте» разгромить «Салернитану».

4. Лионель Месси отметил годовщину победы Аргентины на ЧМ, написав, что это был момент «самого прекрасного безумия в карьере». Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони, делясь воспоминаниями, признался, что Месси был «помощником тренера» в команде.

5. Жозе Моуринью дал огня в подкасте Оби Микела: разнес «Тоттенхэм» и его «пустую комнату для трофеев» за увольнение перед финалом, вспомнил людей, с которыми «МЮ» точно не добьется успеха, и рассказал об уходе Салаха и де Брюйне из «Челси». Это далеко не все – лучшее из интервью Жозе мы собрали в отдельном материале.

6. Тикнизян и Круговой выступили по поводу зарплат футболистов. Наир заявил, что не считает доходы игроков незаслуженными, Данил расстроен из-за роста цен: «Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше за 20 можно было купить».

7. Александр Мостовой заявил, что может по-царски начеканить мяч больше 1000 раз.

8. НХЛ. «Питтсбург» одолел «Миннесоту» (4:3), Малкин забросил 11-ю шайбу в сезоне, Капризов довел безголевую серию до 6 игр. «Анахайм» справился с «Детройтом» (4:3), Минтюков забросил 2-ю шайбу в сезоне и делит 2-е место по очкам среди новичков. Все результаты дня – здесь.

9. В Ла Лиге «Жирона» разобралась с «Алавесом» и продлила беспроигрышную серию до 11 матчей. Каталонцы по-прежнему лидируют в таблице, опережая «Реал» на два очка.

10. НБА. «Клипперс» набрали 151 очко в победном матче с «Индианой» и другие результаты.

11. «Флуминенсе» вышел в финал клубного ЧМ, обыграв «Аль-Ахли». Впереди – «Ман Сити» или «Урава Ред Даймондс».

12. Томас Мюллер и «Бавария» договорились о продлении контракта до 2025 года.

13. Квинси Промес стал резидентом ОАЭ, благодаря чему сможет полететь со «Спартаком» на сборы. Но экстрадировать хавбека все равно могут.

14. FIFPro раскритиковала ФИФА за расширение клубного ЧМ. АПЛ подписала жалобу на новый формат турнира. Пеп Гвардиола тоже недоволен, так как у игроков будет еще меньше времени восстановиться.

15. НФЛ. «Сиэтл» обыграл «Филадельфию».

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Винер о нейтральном статусе: «Мы не беженцы и не бомжи. Выступать без флага и родины – зачем вообще тогда выступать?»

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