Лавесси госпитализирован с колотой раной живота и переломом ключицы – возможно, он получил их в семейной драке. Родственники говорят, что Эсекиэль упал с лестницы
Эсекиэль Лавесси госпитализирован с серьезными травмами.
Бывший нападающий сборной Аргентины был доставлен в больницу уругвайского города Пунта-дель-Эсте на машине скорой помощи, сообщает FM Gente. У экс-футболиста обнаружены колотая рана брюшной полости и перелом ключицы.
Полиция Мальдонадо расследует это дело – не исключено, что она может быть связан с наркотиками.
«Аргентинский игрок Эсекиэль Лавесси получил ножевое ранение, как говорят, во время семейной ссоры... Он помещен в больницу с раной живота и переломом ключицы», – написал журналист Алексис Кадимар.
Однако в семье Лавесси отрицают информацию о семейной драке. Родственники экс-игрока утверждают, что тот упал с лестницы, когда хотел поменять лампочку.
Правоохранительные органы не комментируют детали инцидента – они сообщили только о травме ключицы у Лавесси.
Эсекиэль играл за сборную Аргентины с 2007 по 2016 год. На клубном уровне он представлял «Сан-Лоренсо», «Наполи», «ПСЖ» и «Хэбэй». Он завершил профессиональную карьеру в 2019 году.
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Это они ещё долго терпели
Деньги, заработанные им, наверно уже мысленно поделили
Ну зачем так неуклюже врать о замене лампочки?
Лавесси искренне хотел узнать анатомию своей брюшной полости,а также сроки восстановления в случае перелома ключицы.