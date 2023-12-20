Эсекиэль Лавесси госпитализирован с серьезными травмами.

Бывший нападающий сборной был доставлен в больницу уругвайского города Пунта-дель-Эсте на машине скорой помощи, сообщает FM Gente. У экс-футболиста обнаружены колотая рана брюшной полости и перелом ключицы.

Полиция Мальдонадо расследует это дело – не исключено, что она может быть связан с наркотиками.

«Аргентинский игрок получил ножевое ранение, как говорят, во время семейной ссоры... Он помещен в больницу с раной живота и переломом ключицы», – написал журналист Алексис Кадимар.

Однако в семье Лавесси отрицают информацию о семейной драке. Родственники экс-игрока утверждают, что тот упал с лестницы, когда хотел поменять лампочку.

Правоохранительные органы не комментируют детали инцидента – они сообщили только о травме ключицы у Лавесси.

Эсекиэль играл за сборную Аргентины с 2007 по 2016 год. На клубном уровне он представлял « », « », « » и «Хэбэй». Он завершил профессиональную карьеру в 2019 году.

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