Лавесси госпитализирован с колотой раной живота и переломом ключицы – возможно, он получил их в семейной драке. Родственники говорят, что Эсекиэль упал с лестницы

Теги ПСЖ лига 1 Франция серия А Италия высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Сан-Лоренсо происшествия Наполи Эсекиэль Лавесси высшая лига Китай Хэбэй Футбол

Эсекиэль Лавесси госпитализирован с серьезными травмами.

Бывший нападающий сборной Аргентины был доставлен в больницу уругвайского города Пунта-дель-Эсте на машине скорой помощи, сообщает FM Gente. У экс-футболиста обнаружены колотая рана брюшной полости и перелом ключицы. 

Полиция Мальдонадо расследует это дело – не исключено, что она может быть связан с наркотиками.

«Аргентинский игрок Эсекиэль Лавесси получил ножевое ранение, как говорят, во время семейной ссоры... Он помещен в больницу с раной живота и переломом ключицы», – написал журналист Алексис Кадимар. 

Однако в семье Лавесси отрицают информацию о семейной драке. Родственники экс-игрока утверждают, что тот упал с лестницы, когда хотел поменять лампочку. 

Правоохранительные органы не комментируют детали инцидента – они сообщили только о травме ключицы у Лавесси. 

Эсекиэль играл за сборную Аргентины с 2007 по 2016 год. На клубном уровне он представлял «Сан-Лоренсо», «Наполи», «ПСЖ» и «Хэбэй». Он завершил профессиональную карьеру в 2019 году. 

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36 комментариев
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Жеееесть вот до чего ваше слово пацана доводит! Здоровья мужику!
+55
-3
+52
Упал с лестницы на нож
+47
-2
+45
Ответ deadjoker
Бодрая семейка
Просто перестал зарабатывать деньги !
Это они ещё долго терпели
+27
0
+27
Ответ Tun
Жеееесть вот до чего ваше слово пацана доводит! Здоровья мужику!
palabra de chico. sangre en el asfalto.
+19
-1
+18
Ждём родственников Лавесси в РПЛ
+18
-1
+17
Хорошо, хоть не на пулю, с лестницы упал
+13
0
+13
Бодрая семейка
+11
0
+11
Колотая рана живота , полученная при попытке поменять лампочку-- это что-то новенькое . Такими версиями даже Алвес не расбрасывался
+10
-1
+9
Это никак не связано с тем, что в Москве "Месси" поймали?
+9
0
+9
Ответ Roman
Упал с лестницы на нож
И порезался об перила
+5
0
+5
Ответ Roman
Упал с лестницы на нож
Всё сходится, менял лампочку на кухне, упал с лестницы (стремянки) на кухонный нож - дело раскрыто)
+4
0
+4
Родственники на африканский манер пытались вскрыть ножом свой банкомат.
+4
0
+4
Промес, тебе своих денег мало?
+2
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+2
Случайно упал на нож - нестареющая классика!
+3
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+1
Ответ Peter Parker
palabra de chico. sangre en el asfalto.
El Chushpan
+2
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Жесть. Оправдание про упал с лестницы и ножевое ранение убило …
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Ответ Roman
Упал с лестницы на нож
Хосподя, при чем тут нож!!! Ну пишут же - лампочка! Лампочка! Менял, упал, разбилась, осколок воткнулся на 28 см... Ну что непонятного??? У нас так все опера работают...
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Конечно сам упал
Деньги, заработанные им, наверно уже мысленно поделили
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Ответ OldRedWhite
Просто перестал зарабатывать деньги ! Это они ещё долго терпели
Логично, не поспорить даже.
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Ответ Roman
Упал с лестницы на нож
И так 15 раз
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Ответ Roman
Упал с лестницы на нож
И так падал пять раз подряд!
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Некий Квинси рядом замечен не был?
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Ответ Леван Мкртчян
Колотая рана живота , полученная при попытке поменять лампочку-- это что-то новенькое . Такими версиями даже Алвес не расбрасывался
У Алвеса специализация по проникающим
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Это похоже из за сегодняшней партии с лицом Месси))
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Колотая рана брюшной полости и перелом ключицы?
Ну зачем так неуклюже врать о замене лампочки?
Лавесси искренне хотел узнать анатомию своей брюшной полости,а также сроки восстановления в случае перелома ключицы.
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Не знал что Промес родственник Лавесси
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Собаку выгуливал как Гинер
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Лестницу держал Промес?
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Промес отпуск случайно не в Уругвае проводит?
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Почему-то вспомнилось: ломаем Жору, #### Альбатрос!
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