Алексей Андронов: «Мэттьюс – 25 голов в 28 матчах, а 🐑 наша – 5 в 28. Так проходит мирская слава»

Теги Торонто Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Алексей Андронов Остон Мэттьюс Хоккей

Комментатор Алексей Андронов сравнил Александра Овечкина и Остона Мэттьюса.

Российский капитан «Вашингтона» забил 5 голов в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард «Торонто» забросил 25 шайб в 28 играх чемпионата.

«Тем временем Мэттьюс 28/25, а 🐑 наша 28/5. Sic transit gloria mundi…» – написал комментатор Алексей Андронов.

Sic transit gloria mundi – крылатое выражение, представляющее собой незначительную переделку текста из книги немецкого философа-мистика Фомы Кемпийского «О подражании Христу»: «Так проходит мирская слава».

74 комментария
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Всё таки у них со Шмурновым особая связь
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Немытые волосы что-то говорят про Ови, серьёзно!?
Чего достиг Ови и чего достиг усач, посмотри опарыш.
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Можно еще так: Мэттьюс - 26 лет; 🐑 - 38… или так: 🐑 - 827 шайб; Мэттьюс - погуглите сами😉
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Андронов давно в клоуны подался, ничего удивительного
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я далеко не фанат Овечкина.
но сравнивать 26 летнего с 38 летним...это признак идиотизма.

Адекватно сравнивать статистику 26 летнего Мэтьюса с 26 летним Овечкиным, и я думаю там разница не такая очевидная
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Ответ olegbobin@mail.ru
Sports.ru ну и паскудники вы ребята. Со своим материалом об Ови.
как стервятники накинулись на стареющего льва, ждали пока не пойдет спад. лишь бы опубликовать изрыгания таких людей вроде этого или шмурнова. стыдно за вас ребята.
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Во-первых, посмотрим на Мэттьюса в 38 лет
Во-вторых, помой башку, воняет
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Sports.ru ну и паскудники вы ребята. Со своим материалом об Ови.
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Ответ Марсель Объелся
Всё таки у них со Шмурновым особая связь
Просто даже удивительно как два куска г могут дополнять друг друга.
+27
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Овечкину 38 лет, глупо ждать от него такой же результативности, как и раньше. А Андронову вместо того чтобы желчью плеваться, лучше бы пойти шампунь купить.
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подружка шмурнова оживилась))) ничему жизнь не учит.
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+17
Ему самому не противно такое писать?
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Когда каждый дебил пытается хайпануть на твоём имени - это и есть слава.
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вот и новый кумир многих на спортсру)))
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Какой убогий наброс
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Ответ invincible
Ему самому не противно такое писать?
Он это пишет,он такой чел. Вопрос в другом, зачем Sports.ru это выкладывает? Он мерзок по жизни, а они?
+11
-3
+8
Открыт старый-новый ящик, теперь с телеги хохлофила Андронова много прилетать будет, ибо резонанс))
+9
-1
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Ответ Александр Карасёв
Комментарий скрыт
Это тот, который кормился объедками со стола Суркисов? ))) У него чистая репутация? Да ладно )))
+9
-1
+8
Ответ Антон Огурцов
Комментарий скрыт
Ага) догонит и перегонит😂
+11
-4
+7
в смысле наш? откуда это в НХЛ украинцы?
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Sic transit gloria mundi…
Лёша, ну кому как не тебе, и тебе подобным футбольным гуру из тарелки с зелёным плюсиком это знать...
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Андронов в общем не плохой был коммент,пока не обиделся,но можно как Вася доказать всем что мяч ТВ это говно ,а можно обидеться как Андронов.
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Тем и "прекрасен" интернет. Сказал бы в глаза он это Ови?
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какой смешной человечек
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Извините, если что, а Андронов это вообще кто?
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Ответ Антон Огурцов
Комментарий скрыт
А ты уверен что он 12 лет будет играть? не все обладают железным здоровьем.
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откуда у Алексея столько злобы. Мэтьюсу до праймового Овечкина как до луны. посмотрим на Мэтьюза в 38 лет.
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Опарыш вылез, ждём его верного друга высер, надеюсь хоть не будут дублировать друг друга.
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Ответ jepp ebriloff
овечкин останется в истории в первую очередь путинским жoпoлизoм
Да нет, Овечкин останется в истории великим хоккеистом. А вот Андронов останется в истории как "Мистер немытые волосы’
+3
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+3
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Красава Андрон))) 🐏 в динамовское стойло давно пора отправить, старый хрыч!
+6
-3
+3
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