Алексей Андронов: «Мэттьюс – 25 голов в 28 матчах, а 🐑 наша – 5 в 28. Так проходит мирская слава»
Комментатор Алексей Андронов сравнил Александра Овечкина и Остона Мэттьюса.
Российский капитан «Вашингтона» забил 5 голов в 28 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард «Торонто» забросил 25 шайб в 28 играх чемпионата.
«Тем временем Мэттьюс 28/25, а 🐑 наша 28/5. Sic transit gloria mundi…» – написал комментатор Алексей Андронов.
Sic transit gloria mundi – крылатое выражение, представляющее собой незначительную переделку текста из книги немецкого философа-мистика Фомы Кемпийского «О подражании Христу»: «Так проходит мирская слава».
Чего достиг Ови и чего достиг усач, посмотри опарыш.
но сравнивать 26 летнего с 38 летним...это признак идиотизма.
Адекватно сравнивать статистику 26 летнего Мэтьюса с 26 летним Овечкиным, и я думаю там разница не такая очевидная
Во-вторых, помой башку, воняет
Лёша, ну кому как не тебе, и тебе подобным футбольным гуру из тарелки с зелёным плюсиком это знать...