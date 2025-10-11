Хазов возглавил «КАМАЗ» вместо Ахметзянова, которого выкупил «Оренбург»
«КАМАЗ» объявил о назначении Антона Хазова на пост главного тренера.
Ранее экс-форвард «Динамо» и «Шинника» возглавлял «Пари НН-2».
Помогать Хазову будет Дмитрий Полянин, выступавший за «КАМАЗ» как игрок 2003 по 2006 год. Пост тренера вратарей по-прежнему занимает Платон Захарчук.
В «КАМАЗе» Хазов сменил Ильдара Ахметзянова, который накануне возглавил «Оренбург».
После 13 туров клуб из Набережных Челнов занимает в Первой лиге 6-е место.
Как вам дерби?22760 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «КАМАЗа»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости