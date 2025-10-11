0

Хазов возглавил «КАМАЗ» вместо Ахметзянова, которого выкупил «Оренбург»

«КАМАЗ» объявил о назначении Антона Хазова на пост главного тренера.

Ранее экс-форвард «Динамо» и «Шинника» возглавлял «Пари НН-2».

Помогать Хазову будет Дмитрий Полянин, выступавший за «КАМАЗ» как игрок  2003 по 2006 год. Пост тренера вратарей по-прежнему занимает Платон Захарчук.

В «КАМАЗе» Хазов сменил Ильдара Ахметзянова, который накануне возглавил «Оренбург».

После 13 туров клуб из Набережных Челнов занимает в Первой лиге 6-е место.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «КАМАЗа»
