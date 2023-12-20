В Москве изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина с изображением Месси на упаковках

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу происшествия Интер Майами контент Футбол

В Москве изъяли более полутонны кокаина с изображением Месси на упаковках.

В Москве изъяли крупную партию кокаина, который предназначался для отправки в Евросоюз. Об этом в среду, 20 декабря, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Были задержаны двое россиян, причастных к контрабанде наркотиков из Латинской Америки. По данным ФСБ, оба прибыли в Москву из приграничных субъектов специально для «проведения многоэтапной наркоакции».

«Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также в транспортировке наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского союза», — уточнили в ведомстве.

Всего было изъято 673 кг кокаина, стоимость такого объема на российском черном рынке начинается от 2,5 миллиарда рублей.

На видео изъятия партии наркотиков, опубликованном РБК, видно, что на упаковках кокаина изображен Лионель Месси в футболке сборной Аргентины.

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54 комментария
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Самый логичный маршрут отправки в ЕС, ага
+44
-3
+41
Казалось бы, причем здесь МИД 🤔
+37
-6
+31
Ни грамма Европе, сами будем нюхать
+25
-2
+23
Ответ Антон Дмитриев
Самый логичный маршрут отправки в ЕС, ага
С дозаправкой в Сыктывкаре
+22
-1
+21
Зачем отправлять из Латинской Америки в Россию, а затем в Европу, если можно напрямую?
Тем более с учетом настолько "дружеские отношения" сейчас России и Евросоюза, в том числе и с дополнительным таможенным контролем чтобы не пропустить "санкционку".
+16
-4
+12
Похоже, это один из бизнесов месси, про которые говорили...
+11
0
+11
Ну это заявка на золотой мяч 2024
+13
-3
+10
Ответ Beast
Ни грамма Европе, сами будем нюхать
В ведомственные подарки на новый год разложат )
+11
-1
+10
Посольство в Буэнос-Айресе работает не покладая рук.
+10
-1
+9
Так вот почему все голосовали за Месси, ну теперь все стало понятно.
+14
-6
+8
Сегодня день ФСБ, видимо подготовка к празднованию)
+8
-1
+7
Ребята из МИДа в ярости!
+7
-2
+5
Так Промеса и в России накроют
+7
-2
+5
Логичнее было бы Марадону)
+7
-3
+4
Мессинаш
+4
0
+4
Промес решил не бросать свое хобби и тут
+6
-2
+4
Ответ Beast
Ни грамма Европе, сами будем нюхать
получается оставили не только без газа!!
+3
0
+3
Ответ Фарид Харисов
700 килограмм, ничего себе. кто-то встрял на такие деньги, что представить страшно.
Наоборот, радостно.
+3
0
+3
Ответ Антон Дмитриев
Самый логичный маршрут отправки в ЕС, ага
что б никто не догадался...
+2
0
+2
как то странно что в евро союз через москву, надо было чигирями или через питер:)
+1
0
+1
Вот чем Месси занимается, оказывается.
+1
0
+1
Так вот что употребляют местные сектанты Месси. Дело раскрыто.
+1
0
+1
Ответ tankist231
Да ваще по, было бы если провезли, главное чтобы не у нас в стране, а на европейчиков по$рать, как и им на нас
Логика упыря.
+3
-2
+1
Сорвался трансфер Месси в один из столичных клубов
+1
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+1
Комментарий удален пользователем
все кто употребил, стали играть как Месси 🤣
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Иван Данко нашел?
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Однажды и такая новость будет: В Москве задержали мужчину по обвинению в серии убийств. Во время обыска в его квартире был найдена футболка футбольного клуба «Спартак» (Москва).
а сам он орал ещё мяса,ещё мяса:)
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Щас Месси наркобароном сделают, нехилая подработка))
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Хорошо, что не с Мбаппе в день его 25-летия!
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