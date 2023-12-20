В Москве изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина с изображением Месси на упаковках

В Москве изъяли более полутонны кокаина с изображением Месси на упаковках.

В Москве изъяли крупную партию кокаина, который предназначался для отправки в Евросоюз. Об этом в среду, 20 декабря, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Были задержаны двое россиян, причастных к контрабанде наркотиков из Латинской Америки. По данным ФСБ, оба прибыли в Москву из приграничных субъектов специально для «проведения многоэтапной наркоакции».

«Их задача заключалась в получении в Москве ранее доставленной в нашу страну особо крупной партии кокаина, а также в транспортировке наркотиков к месту последующего контрабандного вывоза в государства Европейского союза», — уточнили в ведомстве.

Всего было изъято 673 кг кокаина, стоимость такого объема на российском черном рынке начинается от 2,5 миллиарда рублей.

На видео изъятия партии наркотиков, опубликованном РБК, видно, что на упаковках кокаина изображен в футболке сборной .

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