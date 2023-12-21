Овечкин не забил в 14 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 29 играх в сезоне
Александр Овечкин не забил в 14 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата с «Айлендерс» (3:2 ОТ).
До этого сезона худший результат у 38-летнего россиянин был зафиксирован в феврале и марте 2017 года (10 игр кряду без голов).
В 29 матчах текущего сезона на счету Овечкина 18 (5+13) очков.
С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894).
Самая длительная безголевая серия в карьере Гретцки составила 21 матч – в сезоне-1996/97.
Овечкин против «Айлендерс»: передача на победный гол, 5 бросков, 1 хит, «минус 2» за 19:01 при 4:58 в большинстве
Не забивает с 19 ноября. 32 дня.
Не забивает на протяжении 266:01 минут игрового времени. Больше 4 часов
Не забивает 111:35 минут игры в большинстве.
Всего за сезон Александр провел в большинстве 142:13 минут и забил один гол
47 последних бросков не принесли Александру голов. Всего за этот сезон 109 бросков. Общий процент реализации 4.6%
Без учета голов в пустые ворота- 2.7%
При условии, что проведет все 82 матча идёт на 14 шайб за сезон.
Не забил в этой серии вратарям- Леви, Скиннер(шотаут), Блэквуд, Тэлбот, Гибсон, Томпсон, Ингрем(шотаут), Вэдгевуд, Шестеркин, Содерблум, Эрссон, Сарос, Кочетков, Варламов.
Пыня: Спецоперация по дегрецкотизации рекорда идет с соответствии с намеченными целями.
Конашенков: Сегодня, силами Овечкина было забито 15 голов, вратари сами уезжают из ворот, когда видят, что шайба у Алекса Грейтового.