Овечкин не забил в 14 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 29 играх в сезоне

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин не забил в 14 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата с «Айлендерс» (3:2 ОТ).

До этого сезона худший результат у 38-летнего россиянин был зафиксирован в феврале и марте 2017 года (10 игр кряду без голов).

В 29 матчах текущего сезона на счету Овечкина 18 (5+13) очков.

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894).

Самая длительная безголевая серия в карьере Гретцки составила 21 матч – в сезоне-1996/97.

Овечкин против «Айлендерс»: передача на победный гол, 5 бросков, 1 хит, «минус 2» за 19:01 при 4:58 в большинстве

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29 комментариев
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Не забил в 14 игре подряд. До рекорда Гретцки 67 шайб.
Не забивает с 19 ноября. 32 дня.
Не забивает на протяжении 266:01 минут игрового времени. Больше 4 часов
Не забивает 111:35 минут игры в большинстве.
Всего за сезон Александр провел в большинстве 142:13 минут и забил один гол
47 последних бросков не принесли Александру голов. Всего за этот сезон 109 бросков. Общий процент реализации 4.6%
Без учета голов в пустые ворота- 2.7%
При условии, что проведет все 82 матча идёт на 14 шайб за сезон.
Не забил в этой серии вратарям- Леви, Скиннер(шотаут), Блэквуд, Тэлбот, Гибсон, Томпсон, Ингрем(шотаут), Вэдгевуд, Шестеркин, Содерблум, Эрссон, Сарос, Кочетков, Варламов.
+30
-2
+28
Ну ничего, снова обвинит тренера в плохой системе и партнеров в малом количестве голевых моментов, про своё пузо ни слова не скажет.
+18
-7
+11
Ответ Мікалай Ланец
Не забил в 14 игре подряд. До рекорда Гретцки 67 шайб. Не забивает с 19 ноября. 32 дня. Не забивает на протяжении 266:01 минут игрового времени. Больше 4 часов Не забивает 111:35 минут игры в большинстве. Всего за сезон Александр провел в большинстве 142:13 минут и забил один гол 47 последних бросков не принесли Александру голов. Всего за этот сезон 109 бросков. Общий процент реализации 4.6% Без учета голов в пустые ворота- 2.7% При условии, что проведет все 82 матча идёт на 14 шайб за сезон. Не забил в этой серии вратарям- Леви, Скиннер(шотаут), Блэквуд, Тэлбот, Гибсон, Томпсон, Ингрем(шотаут), Вэдгевуд, Шестеркин, Содерблум, Эрссон, Сарос, Кочетков, Варламов.
Не забить за 2 часа ПП - действительно великий показатель
+8
-1
+7
Его несколько раз вывели на бросок. Он промахивался, терял шайбу. Передачки не катят, его игра уже лишила команду 10 заброшенных шайб, по меньшей мере. Его личная статистика заложена в бюджет, в командную статистику, в место в таблице. Не хватает точности, скорости принятия решений, руки стали медленнее, его силового катания не хватает теперь разгонять тушу.. Помню его молодые годы, постоянно делали фотоснимки осколков льда из под коньков, теперь на это сил нет. Думаю, вопрос времени, когда Овечкин придет к решению о продолжении карьеры, так же как пришел к решению выходить забрасывать в пустые.
+7
-1
+6
Голов нету это полбеды, но какое у него количество потерь... Получает шайбу в своей зоне, а дальше или сопернику или в никуда. Другой бы уже давно на лавку присел.
+7
-1
+6
Первый канал: Овечкин возьмет рекорд за 2 года.
Пыня: Спецоперация по дегрецкотизации рекорда идет с соответствии с намеченными целями.
Конашенков: Сегодня, силами Овечкина было забито 15 голов, вратари сами уезжают из ворот, когда видят, что шайба у Алекса Грейтового.
+8
-2
+6
В погоне за рекордом Ничушкина... Вперёд, вперёд, вперёд)))
+5
-1
+4
Здравствуйте, а hhlg сегодня выйдет?
+3
0
+3
Ответ Пик победы
Голов нету это полбеды, но какое у него количество потерь... Получает шайбу в своей зоне, а дальше или сопернику или в никуда. Другой бы уже давно на лавку присел.
Этому вы вообще прилечь))
+4
-1
+3
Ответ Maxim Shumov
Не забить за 2 часа ПП - действительно великий показатель
все цифры по этому сезону у него в красной зоне.
+3
0
+3
Забить-то он забьет, но стало непонятно, как забить 67 шайб. Это, вообще, пропасть какая-то.
+2
0
+2
Ответ Maxim Shumov
Ну ничего, снова обвинит тренера в плохой системе и партнеров в малом количестве голевых моментов, про своё пузо ни слова не скажет.
не в защиту его, но с ним в большинстве не играют даже уже😀
+2
0
+2
Сашка давеча винил «систему» и партнеров, но никак не себя. Тогда вопрос - каким образом они выигрывают, если команда так плоха?))
+3
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Ещё 10 таких матчей и помимо тренера и партнеров он начнёт обвинять соперника в том, что тот мало снимает вратаря
+3
-1
+2
676 передача у Сани ! До Сергея Федорова 20 осталось .
+2
-1
+1
Ничего против рекордов не имею, но в любом случае, даже когда Овечкин еще забивал, до рекорда Уэйна цифра была астрономическая. И тогда не верилось, что побьет, а сейчас все больше убеждаюсь, что был прав. Сезон, считай, в унитаз
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Овечкина нужно выводить из состава под предлогом травмы и отправлять тренероваться, чтобы набрал форму к весне, а в следующее межсезонье, чтобы пахал за 3-их иначе выкуп контракта.
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Расходимся пацаны, чудес не бывает.
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$12,500,000 в год.
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Санька молодец, скоро и эту безголевую серию Гретцки побьёт,верим
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При этом команда выигрывает. Что будет если он забьёт шайбу?
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Надо в отпуск уйти, по индивидуальной программе перезагрузиться, через месяц снова боевая единица будет. А тут игры нон-стоп, никакой коррекции фигуры
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Ответ babai4304
Ничего против рекордов не имею, но в любом случае, даже когда Овечкин еще забивал, до рекорда Уэйна цифра была астрономическая. И тогда не верилось, что побьет, а сейчас все больше убеждаюсь, что был прав. Сезон, считай, в унитаз
Этот сезон должен должен был быть определяющим побьёт ли он рекорд.
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Ответ Maxim Shumov
Здравствуйте, а hhlg сегодня выйдет?
Он в школу собирается,главное чтобы сменку не забыл
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Ответ TBFTT
Овечкина нужно выводить из состава под предлогом травмы и отправлять тренероваться, чтобы набрал форму к весне, а в следующее межсезонье, чтобы пахал за 3-их иначе выкуп контракта.
Худший игрок команды?
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