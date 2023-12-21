Овечкин не забил в 14 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ. У него 5 шайб в 29 играх в сезоне

Александр Овечкин не забил в 14 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ.

Капитан « » не отметился заброшенными шайбами в игре регулярного чемпионата с «Айлендерс» (3:2 ОТ).

До этого сезона худший результат у 38-летнего россиянин был зафиксирован в феврале и марте 2017 года (10 игр кряду без голов).

В 29 матчах текущего сезона на счету 18 (5+13) очков.

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории , уступая Уэйну Гретцки (894).

Самая длительная безголевая серия в карьере Гретцки составила 21 матч – в сезоне-1996/97.

Овечкин против «Айлендерс»: передача на победный гол, 5 бросков, 1 хит, «минус 2» за 19:01 при 4:58 в большинстве