«Краснодар» – зимний чемпион РПЛ, поражения «Барсы» и «Челси», «Сити» победил без Холанда, рекордный контракт в истории спорта, Овечкин не забил в 10 играх, Морено может возглавить «Сочи» и другие новости

1. «Краснодар» благодаря голу Кривцова на 90-й вырвал победу у ЦСКА (1:0) в центральном матче 18-го туре Мир РПЛ. «Сочи» на 94-й упустил победу над «Оренбургом» (1:1), «Динамо» не удержало лидерство с «Факелом» (1:1), а «Рубин» одолел «Балтику» (1:0).

Таким образом, «Краснодар» впервые стал зимним чемпионом РПЛ. «Зенит» отстает на 2 очка. «Динамо» – 3-е, «Спартак» – 5-й, ЦСКА – 8-й.

2. «Барселона» впервые в истории проиграла «Жироне» (2:4), пропустив первой уже на 12-й минуте. Это 2-е поражение каталонцев в текущем сезоне Ла Лиги.

«Жирона» возглавила таблицу Ла Лиги. «Реал» отстает на 2 очка, «Атлетико» и «Барса» – на 7, но у мадридцев есть игра в запасе.

3. В АПЛ «Манчестер Сити» без Холанда одержал волевую победу над «Лутоном» (2:1), «Челси» проиграл «Эвертону» в гостях (0:2), а «Тоттенхэм» забил 4 гола «Ньюкаслу». Таким образом, «Ман Сити» отстает от «Ливерпуля» на 4 очка и идет 4-м, «Челси» – 12-й с отставанием в 18 баллов от лидера АПЛ.

4. Японский бейсболист Сехей Отани подписал рекордный контракт в истории спорта – на 700 миллионов долларов за 10 лет.

5. Сборная Норвегии с братьями Бо выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене, Франция с Жакленом и Фийоном-Майе – 2-я, Германия с Навратом и Доллем – 3-я. В женской эстафете также первенствовали норвежки, Швеция – 2-я, Франция – 3-я.

6. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Чикаго» (4:2), Овечкин не забил в 10-м матче подряд и повторил свой личный антирекорд за карьеру в лиге. «Коламбус» проиграл «Флориде» (2:5), Чинахов забил 5-й гол в сезоне, Воронков – 6-й. Все результаты дня – здесь.

7. Норвежский лыжник Харальд Амундсен выиграл коньковую «разделку» на 10 км на Кубке мира в Эстерсунде, Крюгер – 2-й, Тенсет – 3-й, Клэбо – 7-й. Американка Джесси Диггинс победила в женской гонке, Хайди Венг – 2-я, Карл – 3-я.

8. «Зенит» и «Палмейрас» договорились о трансфере Артура. Вингер переходит за 15+3 млн евро, пишет UOL.

9. Матч звезд КХЛ. Дивизион Харламова обыграл дивизион Тарасова по буллитам в финале, дивизион Боброва занял 3-е место. Защитник «Амура» Ли выполнил буллит в шапке-ушанке с банкой икры вместо шайбы, а выиграл конкурс Василий Атанасов из «Торпедо», который исполнял бросок в шапке в форме ананаса. Мероприятия посетили 40 066 зрителей за два дня – это рекорд.

10. Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024 из-за допуска россиян.

11. НФЛ. «Атланта» уступила «Тампе», «Балтимор» обыграл «Рэмс» в овертайме и другие результаты.

12. Экс-тренер сборной Испании Роберт Морено может возглавить «Сочи», идущий последним в РПЛ.

13. Фанат «Вулвс» за расизм в адрес Рио Фердинанда приговорен к 6 месяцам тюрьмы. Ему на 7 лет запретили посещать стадионы.

14. Единая лига ВТБ. 28 очков Уэйра помогли ЦСКА обыграть «Зенит» в овертайме, «Уралмаш» одержал гостевую победу над «Автодором».

15. Болельщик умер после сердечного приступа на игре «Гранады» и «Атлетика», матч Ла Лиги пришлось прервать.

Цитаты дня.

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» должен побеждать, это несправедливо. Титул АПЛ примут как должное. «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» не выигрывают все подряд, и это нормально»

«Пока Месси играет, не могу сказать, что кто-то лучше него». Защитник «Бетиса» Руибаль не считает Беллингема лучшим игроком мира

Майкл Оуэн: «МЮ» никуда не годится. Вероятный вылет из ЛЧ, отсутствие шансов на победу в АПЛ, средние трансферы, ссоры тренера с игроками. На очереди – «Бавария» и «Энфилд». Нужны перемены»

Гаджиев о допуске на ОИ-2024: «Родина сейчас важнее любой золотой медали. Западная Европа и США ведут против нас войну. Я бы не участвовал»

Юран о зимнем футболе: «Играть в такую погоду – кощунство. Пальцы становятся раком. Мы обязаны вернуться к системе «весна – осень», с ней мы два еврокубка выиграли»

Хави про 2:4 с «Жироной»: «Игра была равной, победа «Барсы» также была бы справедливой – мы пробили 31 раз, кажется, все решили детали. Команда строится – это шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!