Овечкин не забил в 10 матчах подряд, повторив свой антирекорд в НХЛ. У него передача, 2 броска и 1 хит за 18:04 с «Чикаго» при 2:56 в большинстве

Александр Овечкин остался без голов в 10 матчах подряд.

Капитан « » не отметился заброшенными шайбами в игре чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2).

Россиянин повторил свой антирекорд в регулярках, установленный в феврале и марте 2017 года (10 игр без голов).

В 25 матчах текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков.

Сегодня за 18:04 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (2:56 – в большинстве) – у 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории , уступая Уэйну Гретцки (894).