Овечкин не забил в 10 матчах подряд, повторив свой антирекорд в НХЛ. У него передача, 2 броска и 1 хит за 18:04 с «Чикаго» при 2:56 в большинстве
Александр Овечкин остался без голов в 10 матчах подряд.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2).
Россиянин повторил свой антирекорд в регулярках, установленный в феврале и марте 2017 года (10 игр без голов).
В 25 матчах текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков.
Сегодня за 18:04 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (2:56 – в большинстве) – у Овечкина 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».
С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894).
Спрашивается: Зачем платить больше, если нет разницы? )))
С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ - факт.
Из действующих игроков НХЛ ближайший преследователь Овечкина в списке снайперов - Кросби с 565 шайбами.
Овечкину не о чем беспокоиться, от слова вообще.
А может лучше достопочтенным писателям статей и комментариев заняться исследованием проблемы, почему другие действующие игроки так мало забивают по сравнению с Овечкиным?
Подсчитывать чьи-то игры дело нехитрое.
А вот проанализировать почему остальные не тянут его уровень с конкретными фактами и выводами - это сложная задача, и она не под силу акулам от комментов.
Всем интересного хоккея