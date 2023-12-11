Овечкин не забил в 10 матчах подряд, повторив свой антирекорд в НХЛ. У него передача, 2 броска и 1 хит за 18:04 с «Чикаго» при 2:56 в большинстве

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ рекорды Хоккей

Александр Овечкин остался без голов в 10 матчах подряд.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2).

Россиянин повторил свой антирекорд в регулярках, установленный в феврале и марте 2017 года (10 игр без голов).

В 25 матчах текущего сезона на счету Овечкина 16 (5+11) очков.

Сегодня за 18:04 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (2:56 – в большинстве) – у Овечкина 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894).

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41 комментарий
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Ответ Dolbolob
Все равно верю в рекорд
Рекорд Ничушкина?
+19
-2
+17
Даже пример не могу вспомнить из мирового спорта, чтобы спортсмен так сильно деградировал меньше чем за год.
+20
-4
+16
Саше надо еще чуток поднажать в следующей игре и рекорд точно будет его!
+15
-2
+13
Ответ Makeav
Даже пример не могу вспомнить из мирового спорта, чтобы спортсмен так сильно деградировал меньше чем за год.
он лет 5 так играет, аномалия это голы в прошлых сезонах, сейчас норма
+14
-5
+9
Думали что он будет потихоньку сдавать, а он просто никакой
+9
-1
+8
Вспоминаю как лет 5 назад считали и просчитывали варианты побития рекорда при разных сценариях. Но вот, что игрока раз и не станет за пол года - никто не мог предположить.
+8
-1
+7
Ответ Makeav
Даже пример не могу вспомнить из мирового спорта, чтобы спортсмен так сильно деградировал меньше чем за год.
Доминик Тим, победа в US Open, финалы шлемов, а потом упал до 102 места в рейтинге, щас на 96 болтается
+6
0
+6
Ответ Рамиль Кизимов
Овечкин продолжает отвлекать внимание на себя и изматывать соперника, хейтерня продолжает считать матчи без шайб. Сама команда тем временем неплохо идёт, при том что состав Вашингтона наверно один из слабейших в лиге, никакой Ови в ней по прежнему один из лучших по очкам 😀
Выполняет функцию ложного снайпера)
+7
-1
+6
Наверно меня закидают тапками, но не верится, что человек за лето так растерял форму! И это при том, что команда то очки берет, может отпуск не так прошел🧐
+7
-2
+5
зато команда в зоне плей оф идёт без 1 центра, с кучей травм и полуахловским ростером) понятно, что там не заслуга Овечкина, а везение и вратарь, но лучше чем просто слив )
+8
-3
+5
Интересно а у Грецки какой антирекорд
+5
-1
+4
Ответ Makeav
Даже пример не могу вспомнить из мирового спорта, чтобы спортсмен так сильно деградировал меньше чем за год.
У многих спад происходит сразу после 30, а тут в 38, это должно было произойти. Возраст не обманешь.
+5
-1
+4
Дух, родной вы наш, начинайте считать передачи, хиты, броски и время на льду от Сани, чтобы мы тут все с ума не сошли! Это ведь тоже теперь грандиозные достижения от великой восьмёрки!…..🙏
+4
-1
+3
Канадские шаманы заговорили его, по просьбе Гретцки
+4
-1
+3
За последние 12 матчей больше Овечкина за Вашингтон забили 8 человек (Уилсон, Строум, Манта, Протас, Кузнецов, МакМайкл, Милано, Дауд). А столько же, сколько Ови, забили Оши, Обе-Кюбель, Мэленстайн, Лапьер, Алексеев.

Спрашивается: Зачем платить больше, если нет разницы? )))
+5
-2
+3
К сожалению похоже для Greate8 Ovi наступает Game Over, но в этом виноват он сам.
+5
-2
+3
Ох щас тут будет жарко!
+4
-2
+2
Фетисова в 51 и то бодрее играл
+2
0
+2
Неудачный сезон- да, Саня тяжелый-да...но давайте будем честными, что у него по сути мотиватиция играть только одна, а так ему не интересно уже. Выиграл всё, но нет Олимпиады и не будет, а рекорд ну что...и так ещё долго в топ-3 будет находиться, а в топ-10 наверное навечно
+2
0
+2
Я уверен он как назло прервет свою серию против Каролины
+2
0
+2
Ответ 23kid
Доминик Тим, победа в US Open, финалы шлемов, а потом упал до 102 места в рейтинге, щас на 96 болтается
У Тима травмы. В теннисе данная тенденция норма.
+1
0
+1
Есть одна робкая надежда. У команды налаживается новая игра и при ней голевых моментов становится больше.
+2
-1
+1
Забивают все подряд, только не Овечкин. Скоро рекорд Ничушкина падёт. Эх Овечкин, Овечкин)))
+1
-1
0
Ответ 23kid
Доминик Тим, победа в US Open, финалы шлемов, а потом упал до 102 места в рейтинге, щас на 96 болтается
Шарапова после дисквала тоже очень плохо играла
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Ответ Einfach Safari
зато команда в зоне плей оф идёт без 1 центра, с кучей травм и полуахловским ростером) понятно, что там не заслуга Овечкина, а везение и вратарь, но лучше чем просто слив )
Это прежде всего система игры от Карбери и, кмк, стратегия перестройки Вашингтона через адаптацию игроков АХЛ и выстраивания крпкой команды без звёзд. Это, кстати, одна из причин падения результативности команды вообще и Овечкина в частности.
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Ответ Dolbolob
Все равно верю в рекорд
По матчам без забитых шайб? Я тоже верю.
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Ответ Dolbolob
Все равно верю в рекорд
ну если еще три сезона сыграет, то есть шанс
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Овечкину щас и от американских болельщиков достается, они его тоже и в хвост и в гриву.
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Овечкин не забил в 10 матче подряд - факт.

С 827 шайбами в рамках регулярок нападающий по-прежнему занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ - факт.

Из действующих игроков НХЛ ближайший преследователь Овечкина в списке снайперов - Кросби с 565 шайбами.

Овечкину не о чем беспокоиться, от слова вообще.

А может лучше достопочтенным писателям статей и комментариев заняться исследованием проблемы, почему другие действующие игроки так мало забивают по сравнению с Овечкиным?

Подсчитывать чьи-то игры дело нехитрое.

А вот проанализировать почему остальные не тянут его уровень с конкретными фактами и выводами - это сложная задача, и она не под силу акулам от комментов.
Всем интересного хоккея
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Духу пора переключиться на его антирекорды.
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