«Краснодар» впервые стал зимним чемпионом РПЛ. «Зенит» отстает на 2 очка. «Динамо» – 3-е, «Спартак» – 5-й, ЦСКА – 8-й

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Владимир Ивич Краснодар Пари НН Сочи Футбол

«Краснодар» на первом месте завершил первую часть сезона в Мир РПЛ.

Клуб из Краснодара впервые в истории стал зимним чемпионом России – чемпионат продолжится в марте.

Команда тренера Владимира Ивича обыграла ЦСКА (1:0) в 18-м туре Мир РПЛ благодаря голу Никиты Кривцова на 90-й минуте. У «быков» 38 баллов.

На 2 очка от «Краснодара» отстает «Зенит» (36 очков), выигравший Премьер-лигу пять раз подряд. Замыкает тройку «Динамо» (32).

В верхней части турнирной таблицы также расположились «Локомотив» (31), «Спартак» (30), «Крылья Советов» (29), «Рубин» (28) и ЦСКА (28).

Замыкает таблицу «Сочи», имеющий 11 очков. Также в зоне прямого вылета находится «Балтика» (13). В зоне стыковых матчей расположились «Ахмат» (17) и «Оренбург» (15).

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92 комментария
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Интересно, будет ли новость, что ЦСКА - худшая команда Москвы по итогам первой части чемпионата? Про Спартак после первого круга такая новость была.
+116
-13
+103
Ответ Тайосич
Интересно, будет ли новость, что ЦСКА - худшая команда Москвы по итогам первой части чемпионата? Про Спартак после первого круга такая новость была.
Нет конечно
+47
-4
+43
Философия клуба, его владелец и город располагают поддерживать Краснодар будучи нейтральным.Искренне желаю южанам исторического чемпионства)
+37
-7
+30
Очень интересный сезон! Ждём возвращения!
+21
0
+21
Хотелось бы передать многим, кто 2 тура назад писал, что Зенит - уже снова стал чемпионом, а некоторые даже утверждали, что Зенит перед зимней паузой будет выигрывать у Краснодара - 7 очков!!!!
+25
-9
+16
Ответ zzzeeerrrooo
Краснодар все профукал Зенит на опыте затащит весну
Команда, которая занимает первую строчку в таблице всё профукала? Жаль, логика погулять вышла
+19
-6
+13
Не очень понимаю этой статистики "зимних" чемпионств, это даже не цельный первый круг. Осенью был отрыв, а сейчас клубы идут слишком близко. Не удивлюсь, если кто-то из преследующих рванет (например, Динамо), чемпионат в этом году очень равный.
+14
-1
+13
Ответ Тайосич
Интересно, будет ли новость, что ЦСКА - худшая команда Москвы по итогам первой части чемпионата? Про Спартак после первого круга такая новость была.
Она не соберет под собой много комментариев, поэтому - нет:))
+17
-5
+12
Искренние поздравления Краснодару! Не знаю, на каком месте в итоге финиширует клуб, но сегодняшняя победа над ЦСКА - это чемпионский почерк. Браво!
+15
-4
+11
"Быков" с промежуточным лидерством! Рад за них. Так держать!
+12
-4
+8
Ответ закрыт по беспределу
Эх, щас бы ещë сверху очков 10 запаса... Многовато по осени потеряли канеш. Зенит не простит.
Зенит сейчас сам очень тяжёл и невесел. Вчера дома героически обыграл ротационный состав Пари НН
+11
-3
+8
пусть Краснодар выиграет золото! Галицкий - заслужил!

Ивич - крутой тренер
+15
-8
+7
Молодцы Краснодар, также рад за Динамо.
+7
-2
+5
Поздравляю "Краснодар"!
+4
0
+4
Ответ Остап Бендер
Надо вручать медальки: зимний чемпион, осенний чемпион, чемпион 3го тура....
Так Зенит был чемпионом 16-ого тура. Тут все его уже отпраздновали помпезно.
+8
-4
+4
Сафонов-Акинфеев 1:0.
+5
-1
+4
Надо вручать медальки: зимний чемпион, осенний чемпион, чемпион 3го тура....
+6
-2
+4
Ответ леннорыч-абрамович
А давно в РПЛ есть зимний и летний чемпион?
с тех пор, как столичных пинками погнали по таблице
+9
-6
+3
Краснодар сегодня выиграл игру, которую, если судить по первому тайму, должен был безнадежно проиграть. После перерыва Ивич игру уравнял, не проведя ни одной замены и имея на поле минус один. Кобнан был совершенно отвратен. Честь и хвала быкам, которые сегодня играли и за себя и за того парня))
+3
0
+3
Чалов жмот, отдай Мендесу который один стоит и гол.Нет, бьет по воротам,когда на нем два игрока весят.Файщуллаев кривой, как можно было с трех метров в ворота не попасть? От усталости не закрыл своего игрока при угловом,который забил гол.А гвоздь в крышку гроба вбил тренер ЦСКА Федотов который как и в играх против Зенита,Спартака,Факела и сейчас против Краснодара забыл сделать замены. Жизнь не учит, а это - 7 очков. 8-место для ЦСКА это позор! Так низко мы не были 29 лет
+3
0
+3
Краснодар по-прежнему первый, идет тур за туром, наступает зимний перерыв в чемпионате, а Краснодар все равно первый! Осталось 12 туров!
+4
-1
+3
Ответ </c/>
много раздали пердивным очков, так бы сейчас могли идти в лидерах...
Это про каждую команду можно сказать со 2 места по 6
+3
0
+3
Ответ Тайосич
Интересно, будет ли новость, что ЦСКА - худшая команда Москвы по итогам первой части чемпионата? Про Спартак после первого круга такая новость была.
Как не будет новостей что Федотов и Галактионов провалили первую часть чемпионата в отличии Абаскаля, при том что команды из одного города, с одним бюджетом и схожими составами...
+7
-4
+3
Краснодар красавцы, надеюсь не рухнут весной.
+3
-1
+2
это реально круто! браво 👏
+3
-1
+2
Тем интереснее будет вторая часть Премьер-Лиги. Неужели есть интрига.
+2
0
+2
Ответ Lol Ko
Так Зенит и сам потерял не мало.
Вот и надо было пользоваться этим.
По-другому чемпионство у него не отобрать.
В решающий момент Зенит всë равно возьмëт своë.
+2
0
+2
Ответ закрыт по беспределу
Эх, щас бы ещë сверху очков 10 запаса... Многовато по осени потеряли канеш. Зенит не простит.
Так Зенит и сам потерял не мало.
+1
0
+1
Молодцы, поздравляю!!
+2
-1
+1
Весной ждем такой же заголовок, но без слова «зимний»!
+8
-7
+1
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