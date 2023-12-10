«Краснодар» впервые стал зимним чемпионом РПЛ. «Зенит» отстает на 2 очка. «Динамо» – 3-е, «Спартак» – 5-й, ЦСКА – 8-й
«Краснодар» на первом месте завершил первую часть сезона в Мир РПЛ.
Клуб из Краснодара впервые в истории стал зимним чемпионом России – чемпионат продолжится в марте.
Команда тренера Владимира Ивича обыграла ЦСКА (1:0) в 18-м туре Мир РПЛ благодаря голу Никиты Кривцова на 90-й минуте. У «быков» 38 баллов.
На 2 очка от «Краснодара» отстает «Зенит» (36 очков), выигравший Премьер-лигу пять раз подряд. Замыкает тройку «Динамо» (32).
В верхней части турнирной таблицы также расположились «Локомотив» (31), «Спартак» (30), «Крылья Советов» (29), «Рубин» (28) и ЦСКА (28).
Замыкает таблицу «Сочи», имеющий 11 очков. Также в зоне прямого вылета находится «Балтика» (13). В зоне стыковых матчей расположились «Ахмат» (17) и «Оренбург» (15).
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Ивич - крутой тренер
По-другому чемпионство у него не отобрать.
В решающий момент Зенит всë равно возьмëт своë.