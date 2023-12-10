«Краснодар» впервые стал зимним чемпионом РПЛ. «Зенит» отстает на 2 очка. «Динамо» – 3-е, «Спартак» – 5-й, ЦСКА – 8-й

«Краснодар» на первом месте завершил первую часть сезона в Мир РПЛ.

Клуб из Краснодара впервые в истории стал зимним чемпионом России – чемпионат продолжится в марте.

Команда тренера Владимира Ивича обыграла ЦСКА (1:0) в 18-м туре Мир благодаря голу Никиты Кривцова на 90-й минуте. У «быков» 38 баллов.

На 2 очка от « » отстает « » (36 очков), выигравший Премьер-лигу пять раз подряд. Замыкает тройку « » (32).

В верхней части турнирной таблицы также расположились « » (31), « » (30), « » (29), « » (28) и (28).

Замыкает таблицу «Сочи», имеющий 11 очков. Также в зоне прямого вылета находится «Балтика» (13). В зоне стыковых матчей расположились « » (17) и «Оренбург» (15).

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