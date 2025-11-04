У Дьокереша травма задней поверхности бедра, скорее всего. «Арсенал» надеется, что форвард сыграет с «Тоттенхэмом» 23 ноября

Виктор Дьокереш выбыл на несколько недель.

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш вряд ли выйдет на поле до 23 ноября.

Sky Sports сообщает, что из-за травмы форвард, скорее всего, не сыграет до конца паузы на матчи сборных. В «Арсенале » надеются, что он будет готов принять участие в матче против «Тоттенхэма» в 12-м туре АПЛ.

27-летний футболист был заменен после первого тайма игры «канониров» против «Бернли» (2:0), в котором отметился голом. BBC отмечает , что у Дьокереша, вероятно, травмирована задняя поверхность бедра.

«Арсенал» 4 ноября встретится со «Славией» в Лиге чемпионов, 8-го – с «Сандерлендом» в Премьер-лиге. Сборной Швеции , за которую выступает Дьокереш, вскоре предстоит сыграть со Швейцарией (15 ноября) и Словенией (18 ноября).

Статистику лучшего бомбардира 2024 года можно изучить здесь .

