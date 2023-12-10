НХЛ. «Коламбус» принимает «Флориду», «Вашингтон» сыграет с «Чикаго», «Рейнджерс» против «Лос-Анджелеса»
«Коламбус» принимает «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Эдмонтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Вашингтон» встретится с «Чикаго», «Рейнджерс» будут противостоять «Лос-Анджелесу».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 декабря, 21.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 11 декабря, 00.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 11 декабря, 03.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 11 декабря, 03.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 11 декабря, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 11 декабря, 04.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 11 декабря, 05.00, «Climate Pledge Arena»
- Дата проведения
- 11 декабря, 06.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
---------------- голы (игры) - возраст
Мэттьюс ------ 317 (505) - 26 лет
Пастрняк ------ 317 (618) - 27 лет
Драйзайтль -- 317 (662) - 28 лет
Макдэвид ----- 312 (591) - 26 лет
Маккиннон ---- 295 (736) - 28 лет
Кучеров -------- 295 (672) - 30 лет
Надо. 🤷
Пусть в овере, чтобы ты был одним баллом доволен! 😃