НХЛ. «Коламбус» принимает «Флориду», «Вашингтон» сыграет с «Чикаго», «Рейнджерс» против «Лос-Анджелеса»

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«Коламбус» принимает «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Эдмонтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Вашингтон» встретится с «Чикаго», «Рейнджерс» будут противостоять «Лос-Анджелесу». 

Регулярный чемпионат

Коламбус – Флорида 0:1 (1 период)
Дата проведения
10 декабря, 21.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Форслинг (Райнхарт, Барков)

 

Эдмонтон – Нью-Джерси
Дата проведения
11 декабря, 00.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Вашингтон
Дата проведения
11 декабря, 03.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Нэшвилл
Дата проведения
11 декабря, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Лос-Анджелес
Дата проведения
11 декабря, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Виннипег
Дата проведения
11 декабря, 04.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Миннесота
Дата проведения
11 декабря, 05.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Сан-Хосе
Дата проведения
11 декабря, 06.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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32 комментария
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интересная гонка намечается
---------------- голы (игры) - возраст
Мэттьюс ------ 317 (505) - 26 лет
Пастрняк ------ 317 (618) - 27 лет
Драйзайтль -- 317 (662) - 28 лет
Макдэвид ----- 312 (591) - 26 лет
Маккиннон ---- 295 (736) - 28 лет
Кучеров -------- 295 (672) - 30 лет
+4
-1
+3
В прошлом году Саня отгрузил трëху Чикаге, сейчас хотя бы один и будет за счастье. Пожелаю ему и Вашингтону удачи!
+4
-1
+3
Сегодня играют Caps, а значит Александр Великий продолжит идти на рекордную серию?
+2
0
+2
Ответ Cube Litening C:68X
Где?
там
+2
0
+2
Ови, наконец-то, забить!
Надо. 🤷
+2
-1
+1
Ответ Alex Rastrelli
Потому что у меня рядом, я уже отметил!
😁👍
0
0
0
давно флориду не смотрел, надо глянуть как они коламбусят съедят ( или нет )
+2
-2
0
Ответ Cube Litening C:68X
О, помнишь.. Спасибо! ✌️🤝
Потому что у меня рядом, я уже отметил!
0
0
0
Ответ Alex Rastrelli
С Днём рождения тебя, здоровья, мира и добра!
О, помнишь.. Спасибо! ✌️🤝
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
Ну где же москвич? 😯🤔
С Днём рождения тебя, здоровья, мира и добра!
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
Ну где же москвич? 😯🤔
там
0
0
0
Ответ Беня_Финитас
о! включил предматч Флориды . скоро Кэти Инглесон появится ) я уже соскучился по ней .
Что за чувиха?
0
0
0
Ответ e1ther - e1ther
там
В Ижевске? 😁
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
Где?
sports.ru в разделе "Хоккей"
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
Где?
на стартовой
0
0
0
Ответ Беня_Финитас
да ну тебя с твоим Эдмонтоном . удачи ему еще и победы . выбирай что-нибудь одно . )
Ну, пусть, тогда, победа! 😁
Пусть в овере, чтобы ты был одним баллом доволен! 😃
+2
-2
0
Ответ The world champion 1998
Удачи и победы Эдмонтону!!!
да ну тебя с твоим Эдмонтоном . удачи ему еще и победы . выбирай что-нибудь одно . )
+2
-2
0
Ну где же москвич? 😯🤔
0
0
0
о, 21:00. буду смотреть в прямом эфире, получается. надеюсь на победу Коламбуса. Годро шайбу
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Все новости засрали своими матчем звёзд. Везде просто.
+1
-1
0
let’s go Caps ! ! !
+4
-4
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У Сиэтла долгий луз стоик, сегодня миннесотку раскатают дома
0
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0
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