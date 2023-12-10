НХЛ. «Коламбус» принимает «Флориду», «Вашингтон» сыграет с «Чикаго», «Рейнджерс» против «Лос-Анджелеса»

«Коламбус» принимает «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет с « », « » встретится с « », « » будут противостоять «Лос-Анджелесу».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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