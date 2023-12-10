«Ман Сити» отстает от «Ливерпуля» на 4 очка и идет 4-м, «Челси» – 12-й с отставанием в 18 баллов от лидера АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбол

«Манчестер Сити» занимает 4-е место в таблице АПЛ после 16-го тура.

Команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Лутон» (2:1) на выезде.

«Ман Сити» набрал 33 очка и отстает на 2 балла от «Астон Виллы», на 3 – от «Арсенала» и на 4 – от лидирующего в таблице «Ливерпуля».

В топ-7 также входят «Тоттенхэм» (27 баллов при игре в запасе), «Манчестер Юнайтед» (27) и «Ньюкасл» (26 при игре в запасе).

«Челси», сегодня проигравший «Эвертону» (0:2), занимает 12-е место с 19 очками и отстает от лидера на 18 баллов.

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42 комментария
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У Челси до зоны вылета в два раза меньше, чем до лидера. Может пара начать считать в другую сторону, не витая в облаках?
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А зачем сюда челси приплели, вечный середняк около 10го места:))
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Мое почтение Шону Даичу, ставить автобус и переигрывать всех по xG, я этого не понимаю, но он это делает. По ожидаемым голам аж на 6 месте. При том даже не хочется вспоминать его дуболомный Бернли, который с отрывом был самой отвратной командой АПЛ
+13
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+13
Ответ madrilenos
за сколько там купили Мудрика, Кайседо, Энцо? просто провал конечно. ну и Джеймса жалко, хрусталь полная.
400 млн:) Ну к Энцо меньше всего вопросов, просто окружили его деревьями вокруг он как раз на фоне остальных в полном порядке:))
+15
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+8
Ответ Михаил Пуговкин
эх было бы здорово если чемпионат сейчас остановили и присудили Ливеру чемпионство может не ждали бы болелшики ещё 27 лет
Последний титул Ливерпуля принес катаклизм планетарного масштаба. Честно говоря не хочется такого больше
+6
0
+6
за сколько там купили Мудрика, Кайседо, Энцо? просто провал конечно. ну и Джеймса жалко, хрусталь полная.
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-2
+5
ВАР в Англии второй день влияет на результаты. Лутон, конечно, слишком сложный соперник, чтобы помогать сравнять счет с явным нарушением правил.
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+5
Ответ GuruFutbola
Ждет судьба ноттингема в лучшем случае
Это им за Абрамовича аукнулось
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Ответ Крок
Комментарий скрыт
Ждет судьба ноттингема в лучшем случае
+7
-3
+4
Ответ rigobersong
400 млн:) Ну к Энцо меньше всего вопросов, просто окружили его деревьями вокруг он как раз на фоне остальных в полном порядке:))
не согласен. заплатили 100м,но играет он максимум на 50м. про 2х других я вообще молчу
+3
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Синебус спасет от вылета только личный судейка
+5
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+2
Ответ Yu_san8
Мастер-класс конечно от руководства Челси, как за год уничтожить команду.
Это-то не сложно. А вот уничтожить команду, при этом влив в неё миллиард - для этого действительно нужен мастер-класс.
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+2
Ответ Spartakovec navsegda
ВАР в Англии второй день влияет на результаты. Лутон, конечно, слишком сложный соперник, чтобы помогать сравнять счет с явным нарушением правил.
Судья в первом тайме адекватно судил
Во втором тайме судил лишь бы Сити отскочил
+2
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Судьи помогли Сити отскочить от Лутона
Первый гол Сити-Родря фолит на игроке который может блокировать удар Бернарду и судьи ничего не делает ухахахахахах
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эх было бы здорово если чемпионат сейчас остановили и присудили Ливеру чемпионство может не ждали бы болелшики ещё 27 лет
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Ответ rigobersong
А зачем сюда челси приплели, вечный середняк около 10го места:))
Каким и был до Абрама собственно
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Ответ Carver
Ливерпуль явно перебрал очков с Сити, Фулхэмом и Пэласом, как по мне.
МЮ со всеми перебрал, должны быть рядом с Шеффилдом по игре:) Просто за счет класса Мактомини и Магвайера набрали то, что нк должны:)
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Ответ #SharkTeam
Это где в Родри влетел деф да еще по лицу заехал? Там на пенальти тянуло, не будь гола
Повтор показал, что деф первый был на мяче, а Родри сфолил.
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Ответ Рита Ктинидина
Ливерпуль на своём законном месте. С кровью и с мясом вырывают свои очки, правда это не про следующий тур - ведь в гости едет любимый МЮ))
В ЛЕ Ливерпуль на своем законном месте. 100%
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Ответ Axs Men
МЮ умеет другим поднасрать когда он в жопе. Вполне может ничью унести, а может и минимальную победу
7:0
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Ответ Рита Ктинидина
Ливерпуль на своём законном месте. С кровью и с мясом вырывают свои очки, правда это не про следующий тур - ведь в гости едет любимый МЮ))
МЮ умеет другим поднасрать когда он в жопе. Вполне может ничью унести, а может и минимальную победу
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Ответ Fona
Мое почтение Шону Даичу, ставить автобус и переигрывать всех по xG, я этого не понимаю, но он это делает. По ожидаемым голам аж на 6 месте. При том даже не хочется вспоминать его дуболомный Бернли, который с отрывом был самой отвратной командой АПЛ
так там не автобус от слова совсем. поэтому и иксджи много
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Ответ madrilenos
за сколько там купили Мудрика, Кайседо, Энцо? просто провал конечно. ну и Джеймса жалко, хрусталь полная.
Энцо вообще полный провал вроде и чемпион мира и т.д играет на уровне Дзюбы
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Ответ Spartakovec navsegda
Повтор показал, что деф первый был на мяче, а Родри сфолил.
Родри владел мячом и протолкнул его, деф в последний момент двинулся на него и произошло столкновение.
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Комментарий удален модератором
Ответ Милдронат Бромантанов
У Челси до зоны вылета в два раза меньше, чем до лидера. Может пара начать считать в другую сторону, не витая в облаках?
некоторые австралопитеки писали после победы Ман Ютд над Челси что они уже как Ман Сити скоро по очкам будут и тд и тп.. тут и евертон тогда по их логике с сити на уровне ))
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Ответ vfhmsqqp7v
У нотингема 2 ЛЧ подряд в отличие от лысого чушпана
одним словом спалился, что ты еще ребенок. Иди уроки делай
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Челси больше не топ-клуб.
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У фулхэма счёт 5:0 становится любимым, кто следующий?
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Мяч попадает в штрафной Лутона в руку Грилиша и даже на ВАР не смотрят
Позорище
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