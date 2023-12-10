«Ман Сити» отстает от «Ливерпуля» на 4 очка и идет 4-м, «Челси» – 12-й с отставанием в 18 баллов от лидера АПЛ
«Манчестер Сити» занимает 4-е место в таблице АПЛ после 16-го тура.
Команда тренера Пепа Гвардиолы обыграла «Лутон» (2:1) на выезде.
«Ман Сити» набрал 33 очка и отстает на 2 балла от «Астон Виллы», на 3 – от «Арсенала» и на 4 – от лидирующего в таблице «Ливерпуля».
В топ-7 также входят «Тоттенхэм» (27 баллов при игре в запасе), «Манчестер Юнайтед» (27) и «Ньюкасл» (26 при игре в запасе).
«Челси», сегодня проигравший «Эвертону» (0:2), занимает 12-е место с 19 очками и отстает от лидера на 18 баллов.
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