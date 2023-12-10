Экс-тренер Испании Морено может возглавить «Сочи», идущий последним в РПЛ («СЭ»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Спорт-Экспресс Сочи Роберт Морено Футбол

«Сочи» может пригласить Роберта Морено на пост главного тренера.

По информации «Спорт-Экспресса», клуб начал переговоры с экс-тренером «Монако» и сборной Испании – сейчас Морено находится в Сочи.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года и возглавлял ее с марта по ноябрь 2019-го. Последним местом работы 46-летнего специалиста была «Гранада», которую он покинул в марте 2022 года.

После 18 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 11 очков.

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28 комментариев
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Ждём Клинсмана в Факеле
+44
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Ну вот как не любить этот чемпионат?
+36
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+36
А ведь в Сочи играл чемпион мира Рами...
+16
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Ага, хитрый, хочет лёгким путём оказаться в ФНЛ.
+12
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Ответ Николай Бойко
у него минут 15 за весь чемпионат мира было
Не помню, но кажется, в Сочи не больше.
+11
0
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Дайте Клюеву то поработать
+4
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+4
Ответ Spaten
Дайте Клюеву то поработать
Египетская сила
+4
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+4
Вот это поворот
+3
0
+3
Ответ Иван Прошкин
А ведь в Сочи играл чемпион мира Рами...
у него минут 15 за весь чемпионат мира было
+5
-2
+3
Ответ Vićtor Diaź
Ждём Клинсмана в Факеле
Магата в Спартаке
+5
-2
+3
А он играл в футбол? Мяч сколько раз чеканит?
+2
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+2
пощядите Мостового
+2
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Тренер 1,5 года без работы?! Вопросики…
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Ответ Иван Прошкин
А ведь в Сочи играл чемпион мира Рами...
Он не играл, а числился
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Не поможет. Такое чувство что едет новый пассажир клотет.. Сочи нужен свой Юран
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Надеюсь, что Фернандо Йерро придет в Балтику вслед за Роберто…
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Ну состав у Сочи приличный, другое дело что тренер год почти не работал.
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Звучит пафосно, но сколько он там где проработал - полгода с Испанией (пока Луис Энрике с личными проблемами разбирался), полгода в Монако. Обычный 46-летний специалист.
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Наконец-то унылое барахло вылетит
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Осталось в РПЛ еще Касереса Маноло пригласить потренировать.
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надо нагеля убедить совмещать с Германией
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Харри Реднаппа в Оренбург
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Ответ </c/>
бестолку, этот клуб мем обречён!
Новость не о Спартаке!
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Всё это как мёртвому припарки...
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Ответ Николай Бойко
у него минут 15 за весь чемпионат мира было
у него 0 минут в Сочи
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Ответ Иван Прошкин
А ведь в Сочи играл чемпион мира Рами...
Ну как играл… Числился несколько месяцев.
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