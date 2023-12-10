Экс-тренер Испании Морено может возглавить «Сочи», идущий последним в РПЛ («СЭ»)
«Сочи» может пригласить Роберта Морено на пост главного тренера.
По информации «Спорт-Экспресса», клуб начал переговоры с экс-тренером «Монако» и сборной Испании – сейчас Морено находится в Сочи.
Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года и возглавлял ее с марта по ноябрь 2019-го. Последним местом работы 46-летнего специалиста была «Гранада», которую он покинул в марте 2022 года.
После 18 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 11 очков.
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