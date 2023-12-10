Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024 из-за допуска россиян

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Украины Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024 из-за допуска россиян.

МОК разрешил российским спортсменам выступать в Париже-2024 в нейтральном статусе и соблюдением ряда условий.

«Если мы проанализируем и поймем, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении.

Но если мы увидим неконструктивную позицию МОК, который будет поддерживать участие… (россиян), в таком случае наше участие невозможно», – сказал и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

Материалы по теме

42 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Можно ещё в Африку переехать - нечего на одном континенте с Россией жить.
+55
-9
+46
А я думал рейды по фитнес клубам устраивают с целью найти перспективных спортсменов и отправить их на олимпиаду
+34
-9
+25
Как же пережить такое...
+26
-8
+18
Что значит может отказаться ? отказывайтесь сразу и всё, или слабо ? )
+12
-3
+9
Да и слава богу, проблем меньше, воздух чище
+16
-9
+7
раздражают такие политики, что в россии, призывающие не ехать, что в украине, пытающиеся запретить. люди годами пашут, кладут жизнь ради этого и тут они. со своими умными решениями в теплом кресле кабинета и на зарплате из бюджета. дайте спортсменам самим решить, как быть в этой ситуации, которую, кстати, не они создали, а эти самые политики
+13
-7
+6
Да всем уж плевать будет. Все эти санкции, запреты делаются только против России, им плевать из-за кого это: Украина, Грузия, потом какая-нибудь Литва с Эстонией их место займут...
+6
-3
+3
Ответ DosSantosAveiro
Да и слава богу, проблем меньше, воздух чище
Проблема не в том, что чище воздух, а в том, что их опять поддержат другие страны и МОК опять сломается и им будет проще нас не допустит, чем всех остальных
+6
-3
+3
Надеюсь, в случае отказа НОК Украины от участия в ОИ, МОК найдёт возможность допустить отдельных украинских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.
+5
-2
+3
Ой-ой-ой все пропалооо...
+6
-4
+2
Шантаж это фишка Украины.А что на это скажет Магучих переобуется али как?
+2
0
+2
Ответ Петрович
Да всем уж плевать будет. Все эти санкции, запреты делаются только против России, им плевать из-за кого это: Украина, Грузия, потом какая-нибудь Литва с Эстонией их место займут...
Показательно, что вся поддержка Украине со стороны заключается в поставках оружия...Ну и может пару слов поддержки в догонку)
+3
-2
+1
Ответ Александр Гончаров
Справедливо было бы никого не допускать, пока идёт конфликт, так же и другие страны не допускать как и Израиль и т.д. Пусть примут решение, чтобы все были равны, идёт конфликт и ваша страна вовлечена напрямую - никаких международных турниров. А так выборочная политика только раскалывает мир и ведет его к концу времен.
Справедливо было бы допустить всех и без дополнительных условий. А так гнобят целенаправленно только одну страну
+1
0
+1
«… и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении»

Возможно, нужно, чтобы мок проверил, нет ли в этой фразе нарушения принципа «спортвнеполитики»?
+1
0
+1
В таком случае, спокойнее Олимпиада пройдет. Отличное решение!
+6
-5
+1
Да ради Бога! Пусть отказываются, только воздух чище будет.
Только вот всё это слова, а на деле побегут в Парыж впереди собственного визга.
+6
-5
+1
Какая важная курица
+2
-2
0
ну хотя бы не только спортсмены из России и Беларуси будут нейтральными, но и спортсмены из Израиля. даже? даже???
+3
-3
0
Ответ Sergey Arutyunov
раздражают такие политики, что в россии, призывающие не ехать, что в украине, пытающиеся запретить. люди годами пашут, кладут жизнь ради этого и тут они. со своими умными решениями в теплом кресле кабинета и на зарплате из бюджета. дайте спортсменам самим решить, как быть в этой ситуации, которую, кстати, не они создали, а эти самые политики
Если спортсмены годами вкалывали без помощи государства, как, например, теннисисты, то пущай езжають. Если все их старания и рекорды не сложились бы без финансирования государства, то пусть продолжают "класть жизнь" на Родине. Что не так в приведенной логике?
0
0
0
Ответ Mortimer1
Справедливо было бы допустить всех и без дополнительных условий. А так гнобят целенаправленно только одну страну
Тоже правильно говорите. Никакой объективности нет в этих отстранениях российских и белорусских спортсменов.
0
0
0
Ответ Sergey Arutyunov
раздражают такие политики, что в россии, призывающие не ехать, что в украине, пытающиеся запретить. люди годами пашут, кладут жизнь ради этого и тут они. со своими умными решениями в теплом кресле кабинета и на зарплате из бюджета. дайте спортсменам самим решить, как быть в этой ситуации, которую, кстати, не они создали, а эти самые политики
Точно. Спортсменов жалко. Ведь в таком случае получается, что не только российские, но и украинские атлеты останутся без соревнований, а ведь они пашут с детства, чтобы на ГС попасть.
0
0
0
И правда бедный)
+2
-2
0
Не думаю, что украинцы откажутся. На Играх не будет спортсменов из России, кто поддержал СВО.
0
0
0
Даёшь Украиниаду!)
0
0
0
О нет, за что..?!
+1
-1
0
а на какие деньги она собралась ехать ? людям пенсии не платят. бюджет ща счет сша и европы. тут самю люди взбунтуются. как украинцы, так и европейцы
0
0
0
Ладно
0
0
0
Отлично
+3
-3
0
кому не плевать?
+3
-3
0
То есть они открыто заявляют что им нужен спорт только для пропаганды, и это типа нормально?
+4
-4
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий