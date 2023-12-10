Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024 из-за допуска россиян.

разрешил российским спортсменам выступать в Париже-2024 в нейтральном статусе и соблюдением ряда условий.

«Если мы проанализируем и поймем, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении.

Но если мы увидим неконструктивную позицию МОК, который будет поддерживать участие… (россиян), в таком случае наше участие невозможно», – сказал и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр