Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Амундсен, Гульберг, Рете, Крюгер, Поромаа, Халварссон, Нисканен пробегут коньковую «разделку»

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции сборная Чехии сборная Италии Пол Гульберг сборная Франции Шюр Рете Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Дидрик Тенсет Эндрю Масгрэйв Ииво Нисканен Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани Эндрю Янг Ришар Жув Йенс Бурман Харальд Амундсен Юхан Хагстрем Ян Томас Йенссен Бен Огден Вильям Поромаа Уго Лапалю Михал Новак Ивер Тильхейм Андерсен Эдвин Ангер Лыжи

10 декабря на Кубке мира в Эстерсунде пройдет мужская коньковая «разделка».

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

3-й этап

Эстерсунд, Швеция

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 12:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене». 

Старт-лист 

3. Эндрю Янг (Великобритания)

10. Эдвин Ангер (Швеция)

17. Юхан Хагстрем (Швеция)

27. Бен Огден (США)

29. Йенс Бурман (Швеция)

33. Франческо де Фабиани (Италия)

35. Федерико Пеллегрино (Италия)

38. Шюр Рете (Норвегия)

39. Вильям Поромаа (Швеция)

40. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

42. Михал Новак (Чехия) 

44. Дидрик Тенсет (Норвегия)

46. Калле Халварссон (Швеция)

48. Ришар Жув (Франция)

50. Харальд Амундсен (Норвегия)

52. Ииво Нисканен (Финляндия)

54. Уго Лапалю (Франция)

58. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

60. Ивер Тильхейм Андерсен (Норвегия)

62. Ян Томас Йенссен (Норвегия)

66. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

68. Пол Гульберг (Норвегия)

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