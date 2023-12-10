Майкл Оуэн: «МЮ» никуда не годится. Вероятный вылет из ЛЧ, отсутствие шансов на победу в АПЛ, средние трансферы, ссоры тренера с игроками. На очереди – «Бавария» и «Энфилд». Нужны перемены»

Майкл Оуэн раскритиковал игру и кадровую политику «Манчестер Юнайтед».

«Я просто не вижу ничего хорошего для «Манчестер Юнайтед» на данный момент.

Вылет из Кубка лиги, вероятный вылет из Лиги чемпионов на групповой стадии, отсутствие шансов на победу в АПЛ, средние трансферы, шокирующие выступления, ссоры тренера (Эрика тен Хага – примечание Sports.ru) с игроками, отсутствие идентичности на поле, плохой подбор состава…

Все должно измениться, потому что эта команда никуда не годится. О, и на очереди «Бавария», а затем поездка на «Энфилд», – написал бывший нападающий «МЮ».

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