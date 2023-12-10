Майкл Оуэн: «МЮ» никуда не годится. Вероятный вылет из ЛЧ, отсутствие шансов на победу в АПЛ, средние трансферы, ссоры тренера с игроками. На очереди – «Бавария» и «Энфилд». Нужны перемены»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Энфилд Ливерпуль Майкл Оуэн премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Майкл Оуэн раскритиковал игру и кадровую политику «Манчестер Юнайтед».

«Я просто не вижу ничего хорошего для «Манчестер Юнайтед» на данный момент.

Вылет из Кубка лиги, вероятный вылет из Лиги чемпионов на групповой стадии, отсутствие шансов на победу в АПЛ, средние трансферы, шокирующие выступления, ссоры тренера (Эрика тен Хага – примечание Sports.ru) с игроками, отсутствие идентичности на поле, плохой подбор состава…

Все должно измениться, потому что эта команда никуда не годится. О, и на очереди «Бавария», а затем поездка на «Энфилд», – написал бывший нападающий «МЮ».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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14 комментариев
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Зато Тен Хаг лучший тренер месяца!!! Это все перевешивает!!! Дайте человеку время поработать!!!
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Ответ Иван Прошкин
Экс-игрок "МЮ" и легенда "Ливерпуля".
Легенды "Ливерпуля" за МЮ не играют😑
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Вместо тепла - зелень стекла
Вместо огня - дым
Из сетки календаря выхвачен день
Красное солнце сгорает дотла
День догорает с ним
На пылающий город падает тень
Перемен требуют наши сердца
Перемен требуют наши глаза
В нашем смехе и в наших слезах, и в пульсации вен
Перемен, мы ждём перемен
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да норм все у мю! челси вон обыграли игру показали топовую!!!! а на остальное пофигу))
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Проблемы «МЮ» уже затянулись на годы. Не помогают ни тренеры ни трансферы
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Наверное, САФ и не думал, что доживет до такого
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Оуэн: а сколько раз Тен Хаг мяч начеканить может?
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Это вроде как уже 10 лет происходит )
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Перемен, мы ждём перемен (с)
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Оуэн неправ, 7 Хааг выпер Роналду и поставил прессинг!
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Ответ Cruel Snake
Покупка 25% акций может что-то изменить. Сдвинуть с мёртвой точки
изменить мог только арабский шейх, а этот старый бриташка может максимум пернуть в лужу
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Ответ igls54
Наверное, САФ и не думал, что доживет до такого
САФу потребовалось 4 сезона, чтобы взять свой первый трофей с МЮ (Кубок Англии).И только с 7-го!!! захода выиграл титул чемпиона.
Тен Хаг в первый же свой сезон в МЮ выиграл Кубок английской лиги, обыграв в финале 2:0 очень крепкий "Ньюкасл".
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