Панарин набрал 699-е очко в НХЛ в матче с «Кингс». Только 14 россиян в истории лиги имеют 700+
Артемий Панарин набрал 699-е очко в НХЛ в матче с «Кингс».
Форвард «Рейнджерс» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (4:1).
На счету Панарина 38 (16+22) очков в 26 матчах в этом сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 699 (232+467) очков в 616 играх.
В истории НХЛ 700+ очков набрали только 14 игроков из России.
Это Александр Овечкин («Вашингтон», 1501 очко в 1372 играх), Евгений Малкин («Питтсбург», 1251 в 1089), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Вячеслав Козлов (853 в 1182), Сергей Гончар (811 в 1301), Алексей Яшин (781 в 850), Павел Буре (779 в 702), Никита Кучеров («Тампа», 776 в 672), Сергей Зубов (771 в 1068) и Алексей Жамнов (719 в 807).
Кучеров и Панарин – наши главные звезды в НХЛ. Они долго были в тени Овечкина и Малкина
Хотя кто знает