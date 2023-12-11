Панарин набрал 699-е очко в НХЛ в матче с «Кингс». Только 14 россиян в истории лиги имеют 700+

Теги рейтинги Рейнджерс Лос-Анджелес Алексей Жамнов Павел Дацюк Алексей Яшин Сергей Гончар Евгений Малкин Алексей Ковалев Вячеслав Козлов Илья Ковальчук Александр Овечкин Сергей Федоров Сергей Зубов НХЛ Павел Буре Александр Могильный Артемий Панарин Никита Кучеров Хоккей

Артемий Панарин набрал 699-е очко в НХЛ в матче с «Кингс».

Форвард «Рейнджерс» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (4:1). 

На счету Панарина 38 (16+22) очков в 26 матчах в этом сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 699 (232+467) очков в 616 играх. 

В истории НХЛ 700+ очков набрали только 14 игроков из России. 

Это Александр Овечкин («Вашингтон», 1501 очко в 1372 играх), Евгений Малкин («Питтсбург», 1251 в 1089), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Вячеслав Козлов (853 в 1182), Сергей Гончар (811 в 1301), Алексей Яшин (781 в 850), Павел Буре (779 в 702), Никита Кучеров («Тампа», 776 в 672), Сергей Зубов (771 в 1068) и Алексей Жамнов (719 в 807). 

Кучеров и Панарин – наши главные звезды в НХЛ. Они долго были в тени Овечкина и Малкина

3 комментария
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Есть неплохие шансы в этом сезоне выбить 250 шайб и 500 передач.
+2
0
+2
Ответ Melnikov1968
Есть неплохие шансы в этом сезоне выбить 250 шайб и 500 передач.
добить передачи до 500 больше вероятно, чем выбить 250 шайб.
Хотя кто знает
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