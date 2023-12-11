Панарин набрал 699-е очко в НХЛ в матче с «Кингс». Только 14 россиян в истории лиги имеют 700+

Артемий Панарин набрал 699-е очко в НХЛ в матче с «Кингс».

Форвард « » отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата с « » (4:1).

На счету 38 (16+22) очков в 26 матчах в этом сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 699 (232+467) очков в 616 играх.

В истории 700+ очков набрали только 14 игроков из России.

Это Александр Овечкин («Вашингтон», 1501 очко в 1372 играх), («Питтсбург», 1251 в 1089), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Вячеслав Козлов (853 в 1182), Сергей Гончар (811 в 1301), Алексей Яшин (781 в 850), Павел Буре (779 в 702), Никита Кучеров («Тампа», 776 в 672), Сергей Зубов (771 в 1068) и Алексей Жамнов (719 в 807).

Кучеров и Панарин – наши главные звезды в НХЛ. Они долго были в тени Овечкина и Малкина