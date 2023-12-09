Кубок мира по биатлону. Эстафета. Братья Бо побегут за Норвегию, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию, Наврат и Долль – за Германию

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции сборная Австрии сборная Италии Лукас Хофер Тарьей Бо Йоханнес Кюн Бенедикт Долль эстафета Йоханнес Бо Давид Коматц Жереми Финелло Ветле Шостад Кристиансен Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Жаклен Себастьян Самуэльссон Феликс Ляйтнер Йоша Буркхальтер Мартин Понсилуома Филипп Наврат Давид Цобель Патрик Якоб Стурла Хольм Лагрейд Томмазо Джакомель Себастьян Штальдер Эрик Перро Оскар Брандт Хохфильцен Дидье Бьона Эмиль Нюквист Гион Штальдер Доминик Унтервегер Элия Дзени Биатлон

10 декабря в Хохфильцене на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2023/24

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины

Эстафета

Начало – 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko. 

Старт-лист

1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен)

2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе)

3. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль)

4. Австрия (Доминик Унтервегер, Давид Коматц, Феликс Ляйтнер, Патрик Якоб)

5. Италия (Элия Дзени, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель, Лукас Хофер)

6. Швеция (Эмиль Нюквист, Себастьян Самуэльссон, Оскар Брандт, Мартин Понсилуома)

7. Швейцария (Себастьян Штальдер, Йоша Буркхальтер, Жереми Финелло, Гион Штальдер)

Дата проведения
10 декабря, 13.30
Онлайн гонки

Этап 2, Хохфильцен, Австрия. Эстафета

3 комментария
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У шведов странный состав. Себе на втором этапе? А где Нелин? И Пеппе надо вернуть, он точно лучше этих донных клоунов.
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Ну, в общем круг претендентов на подиум известен. Чисто по раскладам норги забирают золото, алеманы и франки разыгрывают остальное. Больше вменяемых четверок нет ни у кого. Напишу в джокеры итальянцев, шоб було.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Больное животное
У шведов странный состав. Себе на втором этапе? А где Нелин? И Пеппе надо вернуть, он точно лучше этих донных клоунов.
Стандартная расстановка для команд, где есть два слабых и два сильных спортсмена.
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