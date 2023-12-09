Кубок мира по биатлону. Эстафета. Братья Бо побегут за Норвегию, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию, Наврат и Долль – за Германию

10 декабря в Хохфильцене на этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2023/24

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины

Эстафета

Начало – 13:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.

Старт-лист

1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен)

2. Франция (Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе)

3. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Филипп Наврат, Бенедикт Долль)

4. Австрия (Доминик Унтервегер, Давид Коматц, Феликс Ляйтнер, Патрик Якоб)

5. Италия (Элия Дзени, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель, Лукас Хофер)

6. Швеция (Эмиль Нюквист, Себастьян Самуэльссон, Оскар Брандт, Мартин Понсилуома)

7. Швейцария (Себастьян Штальдер, Йоша Буркхальтер, Жереми Финелло, Гион Штальдер)