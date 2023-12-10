«Пока Месси играет, не могу сказать, что кто-то лучше него». Защитник «Бетиса» Руибаль не считает Беллингема лучшим игроком мира

Защитник «Бетиса» считает Лионеля Месси лучшим игроком мира.

У Айтора Руибаля после матча с «Реалом» (1:1) спросили, считает ли он Джуда Беллингема лучшим футболистом в мире прямо сейчас.

«Пока Месси играет, я не могу сказать, что кто-то лучше него. Это правда, что Беллингем сейчас один из лучших. И в своем возрасте он точно в числе лучших, если не лучший», – сказал Руибаль.

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