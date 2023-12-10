«Пока Месси играет, не могу сказать, что кто-то лучше него». Защитник «Бетиса» Руибаль не считает Беллингема лучшим игроком мира
Защитник «Бетиса» считает Лионеля Месси лучшим игроком мира.
У Айтора Руибаля после матча с «Реалом» (1:1) спросили, считает ли он Джуда Беллингема лучшим футболистом в мире прямо сейчас.
«Пока Месси играет, я не могу сказать, что кто-то лучше него. Это правда, что Беллингем сейчас один из лучших. И в своем возрасте он точно в числе лучших, если не лучший», – сказал Руибаль.
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вот оно величие!!!
Поражаюсь честно, сколько после ЧМа на человека говна выливают. То куплены все турниры, то он посредственный игрок, то оказывается PR со всех сторон. Человек уже сам говорит, что рад, что уехал в Майами, потому что его там не достают репортеры, но люди всё про то же.
Дайте мужику закончить карьеру спокойно...
из свежего матч с Уругваем.
ах да, это другое...
Почитайте, как скурпулезно к голослванию подходят журналисты с правом голоса на ЗМ.
Не считайте себя умнее всех, они работают в ведущих спортивных изданиях и пишут статьи о футболе, а не вы.