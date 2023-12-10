«Пока Месси играет, не могу сказать, что кто-то лучше него». Защитник «Бетиса» Руибаль не считает Беллингема лучшим игроком мира

Теги МЛС Реал Мадрид Бетис Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Айтор Руибаль Джуд Беллингем Футбол

Защитник «Бетиса» считает Лионеля Месси лучшим игроком мира.

У Айтора Руибаля после матча с «Реалом» (1:1) спросили, считает ли он Джуда Беллингема лучшим футболистом в мире прямо сейчас.

«Пока Месси играет, я не могу сказать, что кто-то лучше него. Это правда, что Беллингем сейчас один из лучших. И в своем возрасте он точно в числе лучших, если не лучший», – сказал Руибаль.

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29 комментариев
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Культ личности какой то. Спрашивают ведь лучший ли Белингем прямо сейчас. И он точно лучше СЕЙЧАС чем Месси.
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Такое ощущение что у них уголовно наказуемо за фразу Месси не лучший в мире. Тут спрашивают на данный момент.
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месси то играет, но сейчас он не тот, что был 5-10 лет назад. когда между ним и остальными была пропасть.
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Типичный сектант
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В матче с Бетисом Беллингем обрезал команду и привез гол. Но все про это молчат и продолжают пиарить его
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Месси чилит в отпуске, а новостей про него больше чем о играющим насре Рональду. старый пердун никому не интересен.

вот оно величие!!!
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Ответ Roman
В матче с Бетисом Беллингем обрезал команду и привез гол. Но все про это молчат и продолжают пиарить его
А Месси не обрезает никогда?
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
бгг, промадридские сектанты из подмосковий и рязаний обиделись на то, что их идола кто-то посмел не назвать лучшим в мире))
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Ответ Акира_1
Не только карьерой, но и вечным PRом со всех сторон. А стоит только пиарщикам проспать, так Месси сотворит какую-нибудь дичь как с Ван Галом
Ты путаешь с кринжем из аль насры.
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у него прапрадед аргентинец
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Ответ Domian
Комментарий скрыт
Не только карьерой, но и вечным PRом со всех сторон. А стоит только пиарщикам проспать, так Месси сотворит какую-нибудь дичь как с Ван Галом
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Ответ Акира_1
Не только карьерой, но и вечным PRом со всех сторон. А стоит только пиарщикам проспать, так Месси сотворит какую-нибудь дичь как с Ван Галом
А статистику он делал тоже пиаром? Или в отношении именно Месси главное это пиар?

Поражаюсь честно, сколько после ЧМа на человека говна выливают. То куплены все турниры, то он посредственный игрок, то оказывается PR со всех сторон. Человек уже сам говорит, что рад, что уехал в Майами, потому что его там не достают репортеры, но люди всё про то же.
Дайте мужику закончить карьеру спокойно...
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Ответ Roman
В матче с Бетисом Беллингем обрезал команду и привез гол. Но все про это молчат и продолжают пиарить его
сколько раз Месси обрезал команду и привозил голы?

из свежего матч с Уругваем.

ах да, это другое...
+6
-6
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Roman
В матче с Бетисом Беллингем обрезал команду и привез гол. Но все про это молчат и продолжают пиарить его
беленгем лутшый в эсторее!ьйььй наш риаль щимпиёееееен!!!!!
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Ответ Усы Годзиллы
сколько раз Месси обрезал команду и привозил голы? из свежего матч с Уругваем. ах да, это другое...
Они были у штрафной Уругвая, тогда можно вообще не пасовать у чужих ворот, если это считать обрезами
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Ответ King_X
Вот 70% голосующих на ЗМ и т. д - аналогично мыслят, какой бы сезон не был у Лео))
https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1719684829292195854?t=tA842h7RbCgeTarnai2MEw&s=19
Почитайте, как скурпулезно к голослванию подходят журналисты с правом голоса на ЗМ.
Не считайте себя умнее всех, они работают в ведущих спортивных изданиях и пишут статьи о футболе, а не вы.
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