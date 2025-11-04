В «Челси» надеются, что Палмер сыграет с «Барселоной» 25 ноября. Хавбек не выходит с 20 сентября

«Челси» надеется на возвращение Коула Палмера к игре с «Барселоной».

Энцо Мареска прокомментировал ход восстановления Коула Палмера .

Полузащитник не играет с 20 сентября из-за проблем с пахом. У главного тренера «Челси » спросили, есть ли шансы увидеть игрока сборной Англии в матче против «Барселоны» в Лиге чемпионов (25 ноября).

«Мы надеемся на это. Но сейчас мы движемся вперед день за днем, пока Коул вообще не работает с командой.

Если честно, я бы хотел, чтобы Коул был доступен уже завтра. Я бы хотел, чтобы он вернулся пораньше. Я много раз говорил, что мы с ним сильнее. К сожалению для нас, он травмирован, но мы точно хотим увидеть его поскорее», – заявил Мареска.