В «Челси» надеются, что Палмер сыграет с «Барселоной» 25 ноября. Хавбек не выходит с 20 сентября
«Челси» надеется на возвращение Коула Палмера к игре с «Барселоной».
Энцо Мареска прокомментировал ход восстановления Коула Палмера.
Полузащитник не играет с 20 сентября из-за проблем с пахом. У главного тренера «Челси» спросили, есть ли шансы увидеть игрока сборной Англии в матче против «Барселоны» в Лиге чемпионов (25 ноября).
«Мы надеемся на это. Но сейчас мы движемся вперед день за днем, пока Коул вообще не работает с командой.
Если честно, я бы хотел, чтобы Коул был доступен уже завтра. Я бы хотел, чтобы он вернулся пораньше. Я много раз говорил, что мы с ним сильнее. К сожалению для нас, он травмирован, но мы точно хотим увидеть его поскорее», – заявил Мареска.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
