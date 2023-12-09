Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Бреннан, Сван, Рибом, Илар, Андерссон, Карлссон, Хайди и Лотта Венг, Калво выступят в коньковой «разделке»

Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная США жен сборная Австрии жен сборная Франции жен Хайди Венг Джесси Диггинс Виктория Карл Тереза Штадлобер Кертту Нисканен Эбба Андерссон Лотта Венг Рози Бреннан Анне Кьерсти Калво Фрида Карлссон Линн Сван Моа Лундгрен Кристин Фоснес Джулия Керн Дельфин Клодель Эмма Рибом Маргрете Бергане Моа Илар Лыжи

10 декабря на Кубке мира в Эстерсунде пройдет женская коньковая «разделка».

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

3-й этап

Эстерсунд, Швеция

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 14:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене». 

Старт-лист 

2. Линн Сван (Швеция)

10. Моа Лундгрен (Швеция)

19. Джулия Керн (США)

27. Тереза Штадлобер (Австрия)

29. Эмма Рибом (Швеция)

31. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

33. Маргрете Бергане (Норвегия)

35. Рози Бреннан (США)

37. Моа Илар (Швеция)

39. Джесси Диггинс (США)

41. Хайди Венг (Норвегия)

43. Фрида Карлссон (Швеция)

45. Дельфин Клодель (Франция)

47. Виктория Карл (Германия)

51. Кристин Фоснес (Норвегия)

53. Лотта Венг (Норвегия)

55. Эбба Андерссон (Швеция)

57. Кертту Нисканен (Финляндия)

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1 комментарий
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Джесс, Эбба, Рози, Илар, Фрида, вот наверное весь список претендентов на подиум как и в Еливаре.
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