Лыжи. Кубок мира. Диггинс, Бреннан, Сван, Рибом, Илар, Андерссон, Карлссон, Хайди и Лотта Венг, Калво выступят в коньковой «разделке»

10 декабря на Кубке мира в Эстерсунде пройдет женская коньковая «разделка».

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

3-й этап

Эстерсунд, Швеция

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 14:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».

Старт-лист

2. Линн Сван (Швеция)

10. Моа Лундгрен (Швеция)

19. Джулия Керн (США)

27. Тереза Штадлобер (Австрия)

29. Эмма Рибом (Швеция)

31. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

33. Маргрете Бергане (Норвегия)

35. Рози Бреннан (США)

37. Моа Илар (Швеция)

39. Джесси Диггинс (США)

41. Хайди Венг (Норвегия)

43. Фрида Карлссон (Швеция)

45. Дельфин Клодель (Франция)

47. Виктория Карл (Германия)

51. Кристин Фоснес (Норвегия)

53. Лотта Венг (Норвегия)

55. Эбба Андерссон (Швеция)

57. Кертту Нисканен (Финляндия)