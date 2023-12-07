НФЛ. 14-я неделя. «Питтсбург» сыграет с «Нью-Ингленд», «Атланта» против «Тампа-Бэй» и другие матчи
С 8 по 12 декабря пройдут матчи 14-й недели регулярного чемпионата НФЛ.
Команды, играющие дома, указаны первыми в парах.
Регулярный чемпионат
14-я неделя
8 декабря
Питтсбург – Нью-Ингленд – 04.15
10 декабря
Атланта – Тампа-Бэй – 21.00
Балтимор – Лос-Анджелес Рэмс – 21.00
Кливленд – Джэксонвилл – 21.00
Нью-Йорк Джетс – Хьюстон – 21.00
Нью-Орлеан – Каролина – 21.00
Цинциннати – Индианаполис – 21.00
Чикаго – Детройт – 21.00
11 декабря
Лас-Вегас – Миннесота – 00.05
Сан-Франциско – Сиэтл – 00.05
Канзас-Сити – Баффало – 00.25
Лос-Анджелес Чарджерс – Денвер – 00.25
Даллас – Филадельфия – 04.20
12 декабря
Майами – Теннесси – 04.15
Нью-Йорк Джайентс – Грин-Бэй – 04.15
Турнирная таблица НФЛ сезона-2023/24
Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24
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