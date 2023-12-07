НФЛ. 14-я неделя. «Питтсбург» сыграет с «Нью-Ингленд», «Атланта» против «Тампа-Бэй» и другие матчи

Теги Нью-Ингленд результаты НФЛ Нью-Йорк Джайентс Баффало Майами Нью-Йорк Джетс Балтимор Цинциннати Кливленд Питтсбург Хьюстон Индианаполис Джексонвилл Теннесси Денвер Канзас-Сити Лас-Вегас Лос-Анджелес Чарджерс Даллас Филадельфия Чикаго Детройт Грин-Бэй Миннесота Атланта Каролина Нью-Орлеан Тампа-Бэй Сан-Франциско Сиэтл Лос-Анджелес Рэмс Американский футбол

С 8 по 12 декабря пройдут матчи 14-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Команды, играющие дома, указаны первыми в парах.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

14-я неделя

8 декабря

ПиттсбургНью-Ингленд – 04.15


10 декабря

АтлантаТампа-Бэй – 21.00

БалтиморЛос-Анджелес Рэмс – 21.00

КливлендДжэксонвилл – 21.00

Нью-Йорк ДжетсХьюстон – 21.00

Нью-ОрлеанКаролина – 21.00

ЦинциннатиИндианаполис – 21.00

ЧикагоДетройт – 21.00

11 декабря

Лас-ВегасМиннесота – 00.05

Сан-ФранцискоСиэтл – 00.05

Канзас-СитиБаффало – 00.25

Лос-Анджелес ЧарджерсДенвер – 00.25

ДалласФиладельфия – 04.20

12 декабря

МайамиТеннесси – 04.15

Нью-Йорк ДжайентсГрин-Бэй – 04.15

Турнирная таблица НФЛ сезона-2023/24

Календарь матчей НФЛ сезона-2023/24

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Мы точно знаем, что произойдет в регулярном сезоне НФЛ. Простите за спойлеры

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