Атанасов в шапке в форме ананаса исполнил буллит на Матче звезд КХЛ. Он получил 36,58% голосов болельщиков и выиграл конкурс
Василий Атанасов исполнил буллит в шапке в форме ананаса на Матче звезд КХЛ.
В Санкт-Петербурге прошло мастер-шоу в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.
Нападающий «Торпедо« Василий Атанасов принял участие в конкурсе «Эффектный буллит».
Форвард появился на площадке в головном уборе в форме ананаса. Он бросил ананас Никите Гусеву на скамейку запасных, после чего исполнил бросок по воротам.
Атанасов выиграл конкурс на самый эффектный буллит по итогам голосования болельщиков. Он получил 36,58% голосов.
Второе место занял буллит Владимира Ткачева с Дмитрием Сычевым (21,56%), третье – бросок Владимира Михалева (21,48%).