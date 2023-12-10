Атанасов в шапке в форме ананаса исполнил буллит на Матче звезд КХЛ. Он получил 36,58% голосов болельщиков и выиграл конкурс

Теги Торпедо видео КХЛ Матч звезд КХЛ Никита Гусев Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов исполнил буллит в шапке в форме ананаса на Матче звезд КХЛ.

В Санкт-Петербурге прошло мастер-шоу в рамках Фонбет Матча звезд КХЛ.

Нападающий «Торпедо« Василий Атанасов принял участие в конкурсе «Эффектный буллит».

Форвард появился на площадке в головном уборе в форме ананаса. Он бросил ананас Никите Гусеву на скамейку запасных, после чего исполнил бросок по воротам.

Атанасов выиграл конкурс на самый эффектный буллит по итогам голосования болельщиков. Он получил 36,58% голосов.

Второе место занял буллит Владимира Ткачева с Дмитрием Сычевым (21,56%), третье – бросок Владимира Михалева (21,48%).

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2 комментария
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Надеюсь, что он на будущий год останется у профессора и вырастет в мировую звезду
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Вася - красавец! С детишками вообще нарядно получилось!
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