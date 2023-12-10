«Зенит» и «Палмейрас» договорились о трансфере Артура. Вингер переходит за 15+3 млн евро (UOL)

«Зенит» и «Палмейрас» договорились о трансфере Артура.

По данным UOL, сделка закрыта и бразильский вингер переходит в петербургский клуб за 15 млн евро, еще 3 млн предусмотрено в качестве бонусов.

перешел в « » из «Ред Булл Брагантино» в начале года за 9 млн евро. За свой нынешний клуб он провел 45 матчей, в которых отличился 10 голами и 2 ассистами.

Его статистику можно найти здесь.

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