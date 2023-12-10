«Зенит» и «Палмейрас» договорились о трансфере Артура. Вингер переходит за 15+3 млн евро (UOL)

Теги Зенит Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Артур Гимараэс деньги Футбол

«Зенит» и «Палмейрас» договорились о трансфере Артура.

По данным UOL, сделка закрыта и бразильский вингер переходит в петербургский клуб за 15 млн евро, еще 3 млн предусмотрено в качестве бонусов.

Артур перешел в «Палмейрас» из «Ред Булл Брагантино» в начале года за 9 млн евро. За свой нынешний клуб он провел 45 матчей, в которых отличился 10 голами и 2 ассистами.  

Его статистику можно найти здесь

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17 комментариев
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За ред булл феерил, а потом подсудулся.
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зенит за зиму думаю сильно усилится , Краснодар твой выход
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Зенит продолжает проводить последовательную трансферную политику. Практически нет сомнений, что парень усилит правый фланг атаки и поможет в чемпионской гонке.
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Ответ Filipp Gorski
Мукунки это лимитчики играющие только из-за правильного паспорта хотя по уровню игроки ФНЛ
Зря вы так..злые вы))
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Ответ Иван Лапин
Палмейрас, конечно, чемпион. Но этот Артур там вообще на вторых ролях в команде...Неужели игрок второго плана чемпиона Бразилии прям усилит чемпиона России. До чего докатались.
Ну тот, кто на первых стоит уже 20+ и старее
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25 лет, не сказать что хорошая статистика и ценник потенциально 18 млн. Разводят гaзoвых гoспoд.
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Лучше бы конечно все силы бросили на Леонардо из Сантоса
Молодой забивной наверняка смогли бы заманить хотя бы на 2 годика
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Скорее всего это будущая замена Клаудинью, не удивлюсь, если его уже зимой продадут!
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Артур и МиниПуты
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очередная мукунка, расформируйте уже свою школу, всё равно бесполезные вложения...
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Ответ Иван Новиков
Больше мукунок гению.
Мукунки это лимитчики играющие только из-за правильного паспорта хотя по уровню игроки ФНЛ
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Ответ Иван Новиков
Больше мукунок гению.
без мукунок гений семака не стоит и гроша...
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