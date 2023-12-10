Болельщик умер после сердечного приступа на игре «Гранады» и «Атлетика». Матч Ла Лиги доиграют в другой день

Матч Ла Лиги был прерван из-за сердечного приступа болельщика на трибуне.

Игра 16-го тура между «Гранадой» и « » была прервана на 17-й минуте – как передает As, у одного из болельщиков на трибуне произошла остановка сердца и дыхания. Вратарь гостей Унаи Симон заметил произошедшее и попросил остановить игру, после чего врачи обеих команд отправились на трибуны, чтобы оказать пострадавшему помощь.

Спустя 20 минут после остановки игры арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс увел команды в раздевалку. Сообщается, что пострадавший болельщик находится в тяжелом состоянии, однако его удалось эвакуировать с трибуны, а игру решили не возобновлять.

Позже «Атлетик» объявил, что болельщика спасти не удалось, он скончался.

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