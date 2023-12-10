Болельщик умер после сердечного приступа на игре «Гранады» и «Атлетика». Матч Ла Лиги доиграют в другой день

Теги Атлетик Ла Лига происшествия болельщики Гранада Унаи Симон Здоровье Футбол

Матч Ла Лиги был прерван из-за сердечного приступа болельщика на трибуне.

Игра 16-го тура между «Гранадой» и «Атлетиком» была прервана на 17-й минуте – как передает As, у одного из болельщиков на трибуне произошла остановка сердца и дыхания. Вратарь гостей Унаи Симон заметил произошедшее и попросил остановить игру, после чего врачи обеих команд отправились на трибуны, чтобы оказать пострадавшему помощь.

Спустя 20 минут после остановки игры арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс увел команды в раздевалку. Сообщается, что пострадавший болельщик находится в тяжелом состоянии, однако его удалось эвакуировать с трибуны, а игру решили не возобновлять. 

Позже «Атлетик» объявил, что болельщика спасти не удалось, он скончался.

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18 комментариев
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Жесть какая!
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Ответ Kurasawa
Комментарий скрыт
Толсто
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сколько же тут желчных людей.
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Ответ Hi Hi
Комментарий удален модератором
Просто у адекватных людей пропадает настрой на игру, не может быть праздника и веселья в том месте, где случилась трагедия.
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Ответ Boni R
в России это тоже поймут! не надо здесь хлибералные свои моменты писать
поймут-не поймут, не знаю, но 2 года назад в Самаре был точно такой же случай: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/2995430.html
Естественно, игру даже не останавливали, пф, подумаешь, кузьмичу какому-то плохо стало, перебрал наверно перед матчем.
+8
-2
+6
Ответ pozevalkin
Комментарий скрыт
в России это тоже поймут! не надо здесь хлибералные свои моменты писать
+21
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+5
Ответ Джин Грей
Жесть какая!
и не говори, оказывается человек смертен!
+8
-4
+4
Ответ Boni R
в России это тоже поймут! не надо здесь хлибералные свои моменты писать
Поэтому, вот тебе болельщик матч в -13, на поле засыпанном снегом, где футболисты, в белой форме, играют белым мячом. И Фан айди не забудь. Явно, всё для людей, не точно в мягкотелой Европе.
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Ответ Hi Hi
Адекватным людям было бы все равного на совершенно незнакомого человека. А те, у кого пропал "дух" игры - на выход
Говорят человек умер. Не важно он знакомый не знакомый
+1
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+1
Комментарий удален модератором
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