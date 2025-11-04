Гендиректор «Байера» Карро: «Виртц точно перешел бы в «Реал», если бы Алонсо сделал предложение, но там решения принимает Перес. Флориан хочет выиграть ЛЧ»

Гендиректор «Байера»: Виртц перешел бы в «Реал», если бы позвали.

Генеральный директор «Байера » Фернандо Карро заявил, что Флориан Виртц предпочел бы переходу в «Ливерпуль » трансфер в «Реал».

«Мы были готовы приложить дополнительные усилия и сделать все ради продления контракта. Какое-то время казалось, что все может получиться. Но в итоге Флориан сам решил, что лучше для него.

Он хочет выиграть Лигу чемпионов. Мы думали, что с этой командой были способны пройти дальше, чем получилось. Флориан увидел, что мы победили в Бундеслиге, но выиграть ЛЧ с «Байером» может быть сложнее.

Он бы точно перешел в «Реал», если бы Хаби сделал предложение. Но у Алонсо в «Реале » меньше власти, чем было у нас. Там решение насчет трансферов принимает не он, а Флорентино Перес», – отметил Карро.