Гендиректор «Байера» Карро: «Виртц точно перешел бы в «Реал», если бы Алонсо сделал предложение, но там решения принимает Перес. Флориан хочет выиграть ЛЧ»
Гендиректор «Байера»: Виртц перешел бы в «Реал», если бы позвали.
Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро заявил, что Флориан Виртц предпочел бы переходу в «Ливерпуль» трансфер в «Реал».
«Мы были готовы приложить дополнительные усилия и сделать все ради продления контракта. Какое-то время казалось, что все может получиться. Но в итоге Флориан сам решил, что лучше для него.
Он хочет выиграть Лигу чемпионов. Мы думали, что с этой командой были способны пройти дальше, чем получилось. Флориан увидел, что мы победили в Бундеслиге, но выиграть ЛЧ с «Байером» может быть сложнее.
Он бы точно перешел в «Реал», если бы Хаби сделал предложение. Но у Алонсо в «Реале» меньше власти, чем было у нас. Там решение насчет трансферов принимает не он, а Флорентино Перес», – отметил Карро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport1
