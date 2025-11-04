Захарян пропустил тренировку «Сосьедада» после повреждения в матче с «Атлетиком». Хавбек вряд ли сыграет с «Эльче»
Арсен Захарян, вероятно, пропустит следующий матч «Реал Сосьедад».
Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян может пропустить следующую игру клуба.
Российский футболист не присутствовал на сегодняшней тренировке испанской команды, как и Андер Барренечеа. Участие обоих игроков в матче против «Эльче» 7 ноября маловероятно, пишет Marca.
Напомним, в матче против «Атлетика» в 11-м туре Ла Лиги (3:2) Захарян вышел на поле на 41-й минуте и был заменен на 82-й из-за повреждения. Главный тренер «Реал Сосьедад» Серхио Франсиско объяснил это мерой предосторожности.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
