Фанат «Вулвс» за расизм в адрес Фердинанда приговорен к 6 месяцам тюрьмы. Ему на 7 лет запретили посещать стадионы

Английский фанат приговорен к тюремному сроку за расизм в адрес Рио Фердинанда.

Инцидент произошел в мае 2021 года во время матча « » и «Вулверхэмптона» в на « » – это была первая игра после пандемии с болельщиками на трибунах.

Один из болельщиков «Вулвс» демонстрировал расистские жесты в адрес бывшего защитника «МЮ» и сборной Англии Фердинанда, работавшего на матче в качестве эксперта BT Sport. Фаната удалось вычислить по видеокамерам.

8 декабря 33-летнему Джейми Арнолду из Стоуна, графство Стаффордшир, был вынесен приговор. Арнолд был признан виновным в нарушении общественного порядка на расовой почве.

Королевский суд Вулверхэмптона приговорил нарушителя к 6 месяцам тюрьмы, однако он выйдет на свободу после истечения половины срока и в течение 12 месяцев будет под надзором. В течение 7 лет фанату запрещено посещать стадионы.

« » не хочет, чтобы на его стадионе появлялись расисты. Они не хотят, чтобы вы были их фанатом, этот город не терпит расистского поведения.

Это было намеренно, целенаправленно и глубоко оскорбительно не только для мистера Фердинанда, но и для всех окружающих», – заявила судья Рона Кэмпбелл, вынося приговор.

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