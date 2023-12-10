Фанат «Вулвс» за расизм в адрес Фердинанда приговорен к 6 месяцам тюрьмы. Ему на 7 лет запретили посещать стадионы
Английский фанат приговорен к тюремному сроку за расизм в адрес Рио Фердинанда.
Инцидент произошел в мае 2021 года во время матча «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптона» в АПЛ на «Молинью Стэдиум» – это была первая игра после пандемии с болельщиками на трибунах.
Один из болельщиков «Вулвс» демонстрировал расистские жесты в адрес бывшего защитника «МЮ» и сборной Англии Фердинанда, работавшего на матче в качестве эксперта BT Sport. Фаната удалось вычислить по видеокамерам.
8 декабря 33-летнему Джейми Арнолду из Стоуна, графство Стаффордшир, был вынесен приговор. Арнолд был признан виновным в нарушении общественного порядка на расовой почве.
Королевский суд Вулверхэмптона приговорил нарушителя к 6 месяцам тюрьмы, однако он выйдет на свободу после истечения половины срока и в течение 12 месяцев будет под надзором. В течение 7 лет фанату запрещено посещать стадионы.
«Вулверхэмптон» не хочет, чтобы на его стадионе появлялись расисты. Они не хотят, чтобы вы были их фанатом, этот город не терпит расистского поведения.
Это было намеренно, целенаправленно и глубоко оскорбительно не только для мистера Фердинанда, но и для всех окружающих», – заявила судья Рона Кэмпбелл, вынося приговор.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Двух фанов Шеффилд Уэнсдей за фото 6 летнего умершего от рака болельщика Сандерленда и насмехательством над фото, задержали, но потом тоже только запретили ходить на футбол.
А за оскорбление бедного Рио в тюрьму? С миром явно что то не так
в тюрьму за базар ... это перебор . Не ?