Фанат «Вулвс» за расизм в адрес Фердинанда приговорен к 6 месяцам тюрьмы. Ему на 7 лет запретили посещать стадионы

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия происшествия болельщики Вулверхэмптон Молинью Стэдиум дискриминация Футбол

Английский фанат приговорен к тюремному сроку за расизм в адрес Рио Фердинанда.

Инцидент произошел в мае 2021 года во время матча «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптона» в АПЛ на «Молинью Стэдиум» – это была первая игра после пандемии с болельщиками на трибунах.

Один из болельщиков «Вулвс» демонстрировал расистские жесты в адрес бывшего защитника «МЮ» и сборной Англии Фердинанда, работавшего на матче в качестве эксперта BT Sport. Фаната удалось вычислить по видеокамерам.

8 декабря 33-летнему Джейми Арнолду из Стоуна, графство Стаффордшир, был вынесен приговор. Арнолд был признан виновным в нарушении общественного порядка на расовой почве.

Королевский суд Вулверхэмптона приговорил нарушителя к 6 месяцам тюрьмы, однако он выйдет на свободу после истечения половины срока и в течение 12 месяцев будет под надзором. В течение 7 лет фанату запрещено посещать стадионы.

«Вулверхэмптон» не хочет, чтобы на его стадионе появлялись расисты. Они не хотят, чтобы вы были их фанатом, этот город не терпит расистского поведения.

Это было намеренно, целенаправленно и глубоко оскорбительно не только для мистера Фердинанда, но и для всех окружающих», – заявила судья Рона Кэмпбелл, вынося приговор.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В тюрьму за расизм без физического насилия? Я никогда не оправдываю расизм, но это перебор
+34
-8
+26
за жесты 3 месяца тюрьмы?🙉
+18
-2
+16
Да идите нафиг, когда над Ливермором насмехались с трибун и оскорбляли умершего ребенка футболиста, то этим так сказать фанатам просто запретили посещать футбол.
Двух фанов Шеффилд Уэнсдей за фото 6 летнего умершего от рака болельщика Сандерленда и насмехательством над фото, задержали, но потом тоже только запретили ходить на футбол.
А за оскорбление бедного Рио в тюрьму? С миром явно что то не так
+17
-1
+16
Даже стаканчиком не бросил
в тюрьму за базар ... это перебор . Не ?
+7
-1
+6
Ответ Алксандр Гадюшкин
за жесты 3 месяца тюрьмы?🙉
у нас за одно слово 15 и 25 лет дают
+9
-3
+6
Ответ Юрий Безуглый
В тюрьму за расизм без физического насилия? Я никогда не оправдываю расизм, но это перебор
Просто Мордор какой то ...)
+9
-4
+5
Великобритания свой капитал на расизме построила. Но, для всеобщего обозрения, нужно делать порку обыденному расизму
+1
0
+1
Ох уж эта свободная европка. Уже даже не за слова, а за жесты набутыливает.
+1
-1
0
А чего так мало дали ?
0
0
0
Почему не дали исправительные работы?
0
0
0
Ответ FilinMD
Хватит этот бред про стаканчик писать уже "По версии следствия, на акции молодой человек кинул пластиковый стаканчик в полицейского. 3 сентября Следственный комитет прекратил дело, признав, что в действиях Абаничева не было состава преступления. В тот же день Абаничев вышел из СИЗО." Ссылка на «оппозиционное» СМИ: https://zona.media/article/2020/01/27/sixmonths
ранил, ранил, убил ))
0
0
0
Ответ FilinMD
Хватит этот бред про стаканчик писать уже "По версии следствия, на акции молодой человек кинул пластиковый стаканчик в полицейского. 3 сентября Следственный комитет прекратил дело, признав, что в действиях Абаничева не было состава преступления. В тот же день Абаничев вышел из СИЗО." Ссылка на «оппозиционное» СМИ: https://zona.media/article/2020/01/27/sixmonths
За стаканчик посадили в Беларусии. На 2.5 года. Так что бред ты несёшь.
0
0
0
Ответ Alon Raven
За стаканчик посадили в Беларусии. На 2.5 года. Так что бред ты несёшь.
Не, у нас глухонемых за мат в общественном месте штрафовали, а про стаканчик не припомню.
+1
-1
0
Ответ Ева Витебская
Даже стаканчиком не бросил в тюрьму за базар ... это перебор . Не ?
Это другое, понимать надо
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий