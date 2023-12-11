«Барса» потерпела 2-е поражение в этой Ла Лиге. Всего проиграли 3 матча в текущем сезоне

«Барселона» проиграла в Ла Лиге во 2-й раз с начала сезона.

Сегодня «блауграна» на своем поле уступила «Жироне» (2:4) в матче 16-го тура Ла Лиги.

До этого «Барселона» проиграла лишь один раз в текущем сезоне чемпионата – в матче с «Реалом» 28 октября (1:2).

Во всех турнирах сезона-2023/24 команда под руководством Хави потерпела лишь три поражения – в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов каталонцы уступили «Шахтеру» (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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