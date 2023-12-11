«Барса» потерпела 2-е поражение в этой Ла Лиге. Всего проиграли 3 матча в текущем сезоне
«Барселона» проиграла в Ла Лиге во 2-й раз с начала сезона.
Сегодня «блауграна» на своем поле уступила «Жироне» (2:4) в матче 16-го тура Ла Лиги.
До этого «Барселона» проиграла лишь один раз в текущем сезоне чемпионата – в матче с «Реалом» 28 октября (1:2).
Во всех турнирах сезона-2023/24 команда под руководством Хави потерпела лишь три поражения – в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов каталонцы уступили «Шахтеру» (0:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Ну и Хави никак не управляет командой, на мой взгляд.
О каком вообще «возвращение на вершину» идет речь ?!
Это очень смешно звучит глядя на нынешнюю игру Барселоны.
А Жирона была сегодня прекрасна во всем, использовав все свои моменты.
Кто помогает Хави?
Оскар Эрнандес – родной брат Хави, который до этого работал только в катарской академии молодых спортсменов и помощником в «Аль-Садде». Серхио Алегре – шесть лет помощник тренера в молодёжных и взрослых сборных Катара.
Вот такие опытные умы в ассистентах. За физическую подготовку, кстати, отвечает Иван Торрес – это друг детства Хави. А средний возраст тренерского штаба 45 лет. Почти все девять человек из штаба не имеют никакого серьёзного опыта работы – максимум мелкие испанские клубы. Короче, такие же зелёные и обкатанные только Катаром – друзья и старые знакомые Хави.
Мы не знаем, насколько всё это сильные специалисты, как они работают, какой вклад вносят. И насколько проблемы «Барсы» связаны с ними. Но выглядит это всё сомнительно – клубу с такими задачами нужны хотя бы несколько матёрых и уникальных умов в штабе
из тг-канала "семнадцатый номер"
конечно гениальное проявление тренерской мысли.
При всем уважении к великой футбольной карьере Хави, совсем не тянет.
Не нужно мучать больше команду.
Абсолютных топовую линию полузащиты и защиты сделал днарями
Последняя победа была с разницей 2+ и больше 19 сентября над Антеверпен
Хави за 2 года так и не смог построить нормальную команду, игры вообще нет
Не говорите про состав ничего, состав уж точно не хуже, чем у Жироны.
Во что команда вообще играет? Как они вообще прессингуют? Когда последний раз команда забивала на контратаке?
Просто позор, не уважают ни себя, ни своих болельщиков, вообще плевать этим игрокам и тренеру на всё. Бабки получают и про ДНК заливают.
Все эти пафосные разговоры про красивую игру "это Барса, здесь нельзя просто побеждать" сплошной пафос. Про победы тут и речи нет уже, хотя бы не позорьтесь так сильно...
Просто уже нет сил на это смотреть, но все равно каждый раз наивно сижу и жду хоть какой-то игры, хотя бы один матч за весь сезон.
1 гол - кристенсен потерялся
2 гол - не накрыл Де Йонг
3 гол - кунде прошляпил
4 гол - прозевали передачу, когда жаловались на затяжку времени
4й гол Ливерпуля ждал навеса,
а после 5 гола от Баварии он уже взглядом оборонялся стоя на месте