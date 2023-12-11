«Барса» потерпела 2-е поражение в этой Ла Лиге. Всего проиграли 3 матча в текущем сезоне

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Жирона Футбол

«Барселона» проиграла в Ла Лиге во 2-й раз с начала сезона.

Сегодня «блауграна» на своем поле уступила «Жироне» (2:4) в матче 16-го тура Ла Лиги.

До этого «Барселона» проиграла лишь один раз в текущем сезоне чемпионата – в матче с «Реалом» 28 октября (1:2).

Во всех турнирах сезона-2023/24 команда под руководством Хави потерпела лишь три поражения – в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов каталонцы уступили «Шахтеру» (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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34 комментария
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Ух чую агроному Монтжуика влетит от Хави за сегодняшнюю высоту травы
+30
-4
+26
Ответ Surviving
Вчера барсуки ржали над Баварией 😝
Вчера они смеялись над потерей очков «Мадрида», а сегодня получили 4️⃣ от «Жироны» )))
+23
-7
+16
Защита этого сезона - полная деградация и проходной двор, хотя абсолютно те же самые защитники играют, что в прошлом…
Ну и Хави никак не управляет командой, на мой взгляд.

О каком вообще «возвращение на вершину» идет речь ?!
Это очень смешно звучит глядя на нынешнюю игру Барселоны.

А Жирона была сегодня прекрасна во всем, использовав все свои моменты.
+14
-2
+12
у Барсы днк Жироны на лице.
+14
-6
+8
Вчера барсуки ржали над Баварией 😝
+10
-3
+7
После этой игры Тухель удалил номер Араухо.
+10
-3
+7
Ответ kaka10
Ух чую агроному Монтжуика влетит от Хави за сегодняшнюю высоту травы
Возможно еще уволят газонокосильщиков.
+8
-3
+5
Хави же тренирует не один. Штаб оказывает большое влияние на главных тренеров. И мы не видим, но до нас доходит через прессу, как важна роль ассистентов, какие это зачастую уникально умные спецы.

Кто помогает Хави?

Оскар Эрнандес – родной брат Хави, который до этого работал только в катарской академии молодых спортсменов и помощником в «Аль-Садде». Серхио Алегре – шесть лет помощник тренера в молодёжных и взрослых сборных Катара.

Вот такие опытные умы в ассистентах. За физическую подготовку, кстати, отвечает Иван Торрес – это друг детства Хави. А средний возраст тренерского штаба 45 лет. Почти все девять человек из штаба не имеют никакого серьёзного опыта работы – максимум мелкие испанские клубы. Короче, такие же зелёные и обкатанные только Катаром – друзья и старые знакомые Хави.

Мы не знаем, насколько всё это сильные специалисты, как они работают, какой вклад вносят. И насколько проблемы «Барсы» связаны с ними. Но выглядит это всё сомнительно – клубу с такими задачами нужны хотя бы несколько матёрых и уникальных умов в штабе

из тг-канала "семнадцатый номер"
+5
-1
+4
Позиционная замена Кристенсена на Бальде это
конечно гениальное проявление тренерской мысли.

При всем уважении к великой футбольной карьере Хави, совсем не тянет.
Не нужно мучать больше команду.
Абсолютных топовую линию полузащиты и защиты сделал днарями
+4
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+4
подумал сегодня в первом тайме, что с такой защитой, как у Барсы, им в ЛЧ накидают, а накидала Жирона уже сегодня, проходной двор какой-то, Араухо с Кунде не смотрятся топ-защитниками совсем.
+4
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+4
Ответ Азимжон Рахимов
хави оут.нет у него никакой тактика.нету оборона нету нападения
Я об этом уже давно пишу, Хави это не тренер
+3
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+3
хави оут.нет у него никакой тактика.нету оборона нету нападения
+3
0
+3
ДНК ДНК ДНК
+4
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Барселона за 15 матчей не выиграла ни одного матча с разницей голов 2+ (все победы 3:2 2:1 1:0)
Последняя победа была с разницей 2+ и больше 19 сентября над Антеверпен
Хави за 2 года так и не смог построить нормальную команду, игры вообще нет
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Пора возвращать главную легенду клуба - Негрейру
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В шоке от 4 гола Жироны. Игрок Жироны полчаса стоял один и ни кто его даже не пытался закрыть. Как такое возможно?
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Как на это смотреть вообще? Что это за игра?
Не говорите про состав ничего, состав уж точно не хуже, чем у Жироны.
Во что команда вообще играет? Как они вообще прессингуют? Когда последний раз команда забивала на контратаке?
Просто позор, не уважают ни себя, ни своих болельщиков, вообще плевать этим игрокам и тренеру на всё. Бабки получают и про ДНК заливают.
Все эти пафосные разговоры про красивую игру "это Барса, здесь нельзя просто побеждать" сплошной пафос. Про победы тут и речи нет уже, хотя бы не позорьтесь так сильно...
Просто уже нет сил на это смотреть, но все равно каждый раз наивно сижу и жду хоть какой-то игры, хотя бы один матч за весь сезон.
+2
0
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Барса увидела что на поле Эрик Гарсия и по привычке слила матч
+3
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ХАВИ, ТРЕНИРУЙ ВЕЧНО !
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Левандовски конечно дерево 🌳
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У Барселоны и у Бавари ДНК победителей ! (на лице)
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Барса проиграла все матчи, где соперник активно пытался ее обыграть.
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Ответ Кирилл
Защита этого сезона - полная деградация и проходной двор, хотя абсолютно те же самые защитники играют, что в прошлом… Ну и Хави никак не управляет командой, на мой взгляд. О каком вообще «возвращение на вершину» идет речь ?! Это очень смешно звучит глядя на нынешнюю игру Барселоны. А Жирона была сегодня прекрасна во всем, использовав все свои моменты.
защитники не на своих позициях играют постоянно, гений чави их меняет по ходу игры, это ломает игру защиты
1 гол - кристенсен потерялся
2 гол - не накрыл Де Йонг
3 гол - кунде прошляпил
4 гол - прозевали передачу, когда жаловались на затяжку времени
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Ответ Surviving
Вчера барсуки ржали над Баварией 😝
Вчера ягодичные ржали над ничьей Реала на выезде 😁
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Ответ Surviving
Вчера барсуки ржали над Баварией 😝
Ну все таки это не второй раз быть айнтрахнутым 5:1 🤣
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Жирона! Жирона! Команда моей мечты!
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Ответ ster3
В шоке от 4 гола Жироны. Игрок Жироны полчаса стоял один и ни кто его даже не пытался закрыть. Как такое возможно?
по заветам Пике
4й гол Ливерпуля ждал навеса,
а после 5 гола от Баварии он уже взглядом оборонялся стоя на месте
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