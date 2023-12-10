Гаджиев о допуске на ОИ-2024: «Родина сейчас важнее любой золотой медали. Западная Европа и США ведут против нас войну. Я бы не участвовал»

Теги премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев МОК Париж-2024 Политика дискриминация Футбол

Гаджи Гаджиев высказался об условиях допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов до Игр-2024 в нейтральном статусе и с конкретными условиями.

Гаджиев входил в тренерский штаб сборной СССР, выигравшей олимпийский футбольный турнир в 1988 году в Сеуле.

«Я бы, как гражданин России, в этих соревнованиях не участвовал. Это совсем другая ситуация, чем в девяностых, когда Советский Союз распался, и некоторые его права, в том числе и в спорте, унаследовала Россия.

Сейчас мы видим, как Западная Европа и США ведут против нашей страны войну. Давайте называть вещи своими именами: можно говорить про дискриминацию, ограничения, прочие вещи, но на самом деле все они ополчились против России и ведут войну.

В этой ситуации выступать под какими-то флагами, на условиях, придуманных МОК, я бы никогда не стал. Потому что Родина сейчас важнее любой золотой медали.

Думаю, такой же позиции придерживаются те, кто родился и вырос в послевоенное время ХХ века. Конечно, есть другие, процентов 10-15, которые думают иначе – в семье, как говорится, не без урода.

Но мы с детства усвоили: родину и родителей не выбирают. Отношение к ним – священное», – сказал заслуженный тренер России.

Наших спортсменов допустили до Олимпиады – с кучей условий. Нельзя георгиевскую ленту, букву Z и награды дома после Игр

Условия МОК – издевательство. Но ехать на Олимпиаду все равно нужно

8 россиян, уже отобравшихся на Олимпиаду-2024. Кто они и что не так с этой цифрой

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106 комментариев
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Опять Родину с жопой путают
+185
-19
+166
Мы с детства усвоили: родину, родителей и Путина не выбирают
+97
-10
+87
А в 88-м страны прям дружили?) Ничего не мешало за границей выступать?
Лицемер на лицемере.
+92
-7
+85
Зачем же был помощником Быша на ОИ-1988?)
Надо было тогда отказаться, чтоб личным примером выразить протест против западного империализма
+63
-8
+55
Совка давно нет, а то мышление никуда не делось.
+62
-17
+45
Ответ rigobersong
Зато Израиль убивающий миллион Палестинцев там будет под своим флагом:))
миллиарды
+48
-9
+39
Ответ Aleksey Yashin
Мы с детства усвоили: родину, родителей и Путина не выбирают
Так Путин и есть и Родина, и мать, и отец, и родитель №3.
+44
-7
+37
Не против нас, а против политики Кремля, его завсегдатаев. Или они и есть наша Родина и родители?
Ведь мы их тоже не выбирали. 😳
+32
-1
+31
Этот старик явно состоит в "Отрядах Путина".
+27
-7
+20
> Конечно, есть другие, процентов 10-15, которые думают иначе – в семье, как говорится, не без урода.

ого. ого. какая-то бессильная злоба. хочется что-то сделать, а ничего не можешь, жаль.
+22
-5
+17
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
цена на яйца в два раза за месяц из-за запада выросла?
+19
-2
+17
Зачем он на старости лет то позорится, боже мой
+21
-8
+13
маразм старика прогрессирует. еще 15 лет назад игроки Сатурна жаловались что устали от монотонных монологов Гаджиева на разборах матчей. ))))
+13
-6
+7
Конечно, 20 миллионов думают по-другому, и они все уроды. А ты решил про себя, что белая кость.
+11
-5
+6
Ответ rigobersong
Зато Израиль убивающий миллион Палестинцев там будет под своим флагом:))
Я тебя конечно удивлю, но в Европе антиизраильские настроения - это общий тренд.
Хотя, наверно, на 1 канале рассказывают и по другому
+8
-2
+6
То есть те, которые думают иначе чем он, и есть эти 15%, которые "в семье не без урода". А он как истинный адольф имеет всегда правильное мнение и взгляды. Как же эти упыри-патриоты надоели, уже засилье их какое-то в разумном обществе
+10
-4
+6
Я смотрю что все на много более запущено, чем я думал, общаясь с родителями. Если с ума посходили даже самые адекватные и разумные люди, что уже говорить про других «воюющих с Натой». России больше нет
+12
-6
+6
маразматик
+10
-5
+5
Ответ Петя Клюквин
Комментарий удален модератором
Когда Путин для американских актеров пел на вечеринке
+7
-2
+5
Вот казлы! Ни с того, ни с сего - взяли и ополчились..
+11
-6
+5
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Это путин на его войну, а не на хорошую жизнь людей 30% бюджета выделяет.
+5
0
+5
Ответ rigobersong
Зато Израиль убивающий миллион Палестинцев там будет под своим флагом:))
а ради какой то палестины оголтелые даги бегут громить аэропорт с евреями
+6
-1
+5
Какая-то странная война. Вроде война, но тогда почему мы им поставляем наши ресурсы. Почему покупаем в США ценные бумаги. А потом эти наши деньги идут на помощь в Украину.
+5
-1
+4
Таблетки выпей, дедуля.
+10
-6
+4
Ответ Spartakus1984
Надо по максимуму лишить медалей наших врагов.Пусть хоть это будет под нейтралкой
Это твои враги, но ты никуда не поедешь. Тем, кто поедет, они не враги.
+4
-1
+3
Капиталисты Америки, Англии и Франции ведут войну против России, Они мстят Советско-рабочей крестьянской республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала всем пример, для всех народов земли! Добавил Гаджиев и уехал к себе на своем броневике
+3
0
+3
Тебя никто и не зовёт.
+8
-5
+3
Ответ Олег Ерин
Комментарий скрыт
загранотряды
+4
-1
+3
Ответ Петя Клюквин
Комментарий удален модератором
Осторожней... отрицание нападения Запада равносильно "дискредитации армии"...
+5
-2
+3
Они даже на поле боя ещё не доехали)
+5
-2
+3
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