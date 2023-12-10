Гаджиев о допуске на ОИ-2024: «Родина сейчас важнее любой золотой медали. Западная Европа и США ведут против нас войну. Я бы не участвовал»
Гаджи Гаджиев высказался об условиях допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов до Игр-2024 в нейтральном статусе и с конкретными условиями.
Гаджиев входил в тренерский штаб сборной СССР, выигравшей олимпийский футбольный турнир в 1988 году в Сеуле.
«Я бы, как гражданин России, в этих соревнованиях не участвовал. Это совсем другая ситуация, чем в девяностых, когда Советский Союз распался, и некоторые его права, в том числе и в спорте, унаследовала Россия.
Сейчас мы видим, как Западная Европа и США ведут против нашей страны войну. Давайте называть вещи своими именами: можно говорить про дискриминацию, ограничения, прочие вещи, но на самом деле все они ополчились против России и ведут войну.
В этой ситуации выступать под какими-то флагами, на условиях, придуманных МОК, я бы никогда не стал. Потому что Родина сейчас важнее любой золотой медали.
Думаю, такой же позиции придерживаются те, кто родился и вырос в послевоенное время ХХ века. Конечно, есть другие, процентов 10-15, которые думают иначе – в семье, как говорится, не без урода.
Но мы с детства усвоили: родину и родителей не выбирают. Отношение к ним – священное», – сказал заслуженный тренер России.
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Лицемер на лицемере.
Надо было тогда отказаться, чтоб личным примером выразить протест против западного империализма
Ведь мы их тоже не выбирали. 😳
ого. ого. какая-то бессильная злоба. хочется что-то сделать, а ничего не можешь, жаль.
Хотя, наверно, на 1 канале рассказывают и по другому