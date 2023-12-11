Хави про 2:4 с «Жироной»: «Игра была равной, победа «Барсы» также была бы справедливой – мы пробили 31 раз, кажется, все решили детали. Команда строится – это шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед»
Хави остался доволен игрой команды, несмотря на поражение от «Жироны».
«Барселона» уступила в 16-м туре Ла Лиги со счетом 2:4.
«То, что сделала «Жирона» – большое достижение. Они лидеры, сегодня они были лучше. Они оторвались от нас на 7 очков, и это вполне заслуженно. Игра была равной, все решили детали. Победа «Барсы» сегодня также была бы справедливой. Мы пробили по воротам 31 раз, кажется. Ошибки в обороне также сказались на нас. У них отличная команда, отличный проект.
Это тяжелый удар. Мы хотели сократить отрыв, но такова наша реальность. «Барса» строится, хоть меня и критиковали за это. Нужно шагнуть назад, чтобы затем сделать два шага вперед. Сомневаться не нужно – надо делать все то же, что и раньше. Игра была неплохой, но мы получили очень плохой результат.
Эта «Жирона» – лучшее, что я видел до сих пор. Они смелые, играют, а не разыгрывают – прекрасное зрелище», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью DAZN.
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Наверное 8... эх горе мне горе...
почему-то у тренеров команд, у которых нет абсолютно никакой игры и отскоки за счет отдельных игроков происходят постоянно, все время такие речи пафосные, аж смешно.
Что Тен Хаг в МЮ прогресс видит каждый матч, что Хави шаги назад-вперед считает, что Тухель в Баварии.
Поттер в Челси в прошлом сезоне с Лэмпардом тоже что-то там видели прогресс, шаги всякие, но у них игроки не затаскивали игры, вот и дали пинка, а эти пока держатся.
100% в пацанских пабликах ВК сидит.
Хотя бы один раз можно же набраться смелости и сказать, что игра команды полное дно и виноват в этом только ты