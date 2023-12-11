Хави про 2:4 с «Жироной»: «Игра была равной, победа «Барсы» также была бы справедливой – мы пробили 31 раз, кажется, все решили детали. Команда строится – это шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жирона Футбол

Хави остался доволен игрой команды, несмотря на поражение от «Жироны».

«Барселона» уступила в 16-м туре Ла Лиги со счетом 2:4.

«То, что сделала «Жирона» – большое достижение. Они лидеры, сегодня они были лучше. Они оторвались от нас на 7 очков, и это вполне заслуженно. Игра была равной, все решили детали. Победа «Барсы» сегодня также была бы справедливой. Мы пробили по воротам 31 раз, кажется. Ошибки в обороне также сказались на нас. У них отличная команда, отличный проект.

Это тяжелый удар. Мы хотели сократить отрыв, но такова наша реальность. «Барса» строится, хоть меня и критиковали за это. Нужно шагнуть назад, чтобы затем сделать два шага вперед. Сомневаться не нужно – надо делать все то же, что и раньше. Игра была неплохой, но мы получили очень плохой результат.

Эта «Жирона» – лучшее, что я видел до сих пор. Они смелые, играют, а не разыгрывают – прекрасное зрелище», – сказал главный тренер «Барселоны» в интервью DAZN.

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36 комментариев
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Выложите интервью тренера и игроков Жироны. Всё-таки лидеры чемпионата...
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Хави ждал, когда вернутся Френки и Педри, чтобы дальше играть в свой навесбол
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Спасибо Жироне , Астон виле, Айнтрахту за это мы и любим футбол .Богатые тоже плачут
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Этот бред читать уже нет силы... то трава мешает, то солнце, а теперь при равной игре глотают 4(четыре!!!)... а что же будет, если игра не будет равной?
Наверное 8... эх горе мне горе...
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Ответ lovec23
Спасибо Жироне , Астон виле, Айнтрахту за это мы и любим футбол .Богатые тоже плачут
Как бы все по делу. Только "богатые" неупотребимо к БЧК.
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Хави про 2:4 с «Жироной»: Главное не дали забить 5.
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Хави 3 год как тренер Барсы. Всё строится команда. Отмазывается при любых обстоятельствах. Характеристика.
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Ответ kaka10
Хави ждал, когда вернутся Френки и Педри, чтобы дальше играть в свой навесбол
Кстати да, сколько тут экспертов было, которые говорили что все проблемы в отсутствии этих двоих. Ну вот, они вернулись, сейчас то что?
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Ответ kaka10
Хави ждал, когда вернутся Френки и Педри, чтобы дальше играть в свой навесбол
чавибол
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а пафоса-то столько, ей-богу.

почему-то у тренеров команд, у которых нет абсолютно никакой игры и отскоки за счет отдельных игроков происходят постоянно, все время такие речи пафосные, аж смешно.

Что Тен Хаг в МЮ прогресс видит каждый матч, что Хави шаги назад-вперед считает, что Тухель в Баварии.

Поттер в Челси в прошлом сезоне с Лэмпардом тоже что-то там видели прогресс, шаги всякие, но у них игроки не затаскивали игры, вот и дали пинка, а эти пока держатся.
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У 7Хага и Хави один спичрайтер?))
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Хави, иди ка ты куда подальше...
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"шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед"

100% в пацанских пабликах ВК сидит.
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Ответ Real_v_dushe
Это при равной игре зашла 4-а, а при неравной, когда будут бчк возить, сколько зайдёт? 10?
https://www.sports.ru/amp/news/1107747451-barselona-v-9-j-raz-razgromila-real-v-xxi-veke-u-madrida-lish-odna-kru/
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Ответ GuruFutbola
По всем статистическим данным переиграли на голову, но реализация подвела, Маэстро прав
Просто Хави был сегодня записан на прием в бьюти-салон!👌👌 https://ic.pics.livejournal.com/marketoluhi/56912909/328893/328893_600.jpg
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Ответ Роман
Как бы все по делу. Только "богатые" неупотребимо к БЧК.
Сравни бюджет Жироны и Барсы
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«Шаг вперёд, два шага назад»…
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Ответ VuNePonimaete
Кстати да, сколько тут экспертов было, которые говорили что все проблемы в отсутствии этих двоих. Ну вот, они вернулись, сейчас то что?
Говииии
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Ответ kaka10
Хави ждал, когда вернутся Френки и Педри, чтобы дальше играть в свой навесбол
навесбол не сказал бы что плохой, просто бревна не могут реализовать
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О каких деталях он говорит? Это высота газона
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Это при равной игре зашла 4-а, а при неравной, когда будут бчк возить, сколько зайдёт? 10?
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Про шаг назад и два вперёд повтор от Хави
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Стройка команды Хави будет дольше стройки стадиона в Питере.
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Летом Хави будут менять, тут к гадалке не ходи. Раньше не было игры, но был результат, а сейчас нет ни того, ни другого. Футбол Барсы ужасно нестабильный, вчера отличная игра с Атлетико, сегодня позор с Жироной. Некоторые будут говорить о не реализованных моментах и что просто не повезло, тогда тренируйте лучше реализацию. Хави не любит рисковать, а это уже заведомо трусливая позиция, в следующей игре снова ждем транжиру Леву в старте. От сезона давно уже ничего не жду, просто буду надеяться увидеть хорошую игру и просто порадоваться ее победе
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Два рыгача назад, чтобы один рычаг вперед.
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Что Хави, что Лапорта адовые популисты. Им бы политику
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Хави тебя отжарили, ой, отжиронили - ну это в принципе одно и тоже
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Звучит так, как-будто Хави ипотеку взял на дом и лет 10 будет ныть про строительство.
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3 сезон уже идёт строительство да?
Хотя бы один раз можно же набраться смелости и сказать, что игра команды полное дно и виноват в этом только ты
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Команду надо строить это он правильно говорит, вот только без него.
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