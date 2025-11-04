«Гвадалахара» оштрафовала Чичарито за отказ нарядиться на мероприятии по случаю Хэллоуина и Дня мертвых в Мексике

Чичарито оштрафовали за отказ от участия в хэллоуинской вечеринке.

«Гвадалахара» оштрафовала нападающего Хавьера «Чичарито» Эрнандеса за отказ от участия в вечеринке по случаю Хэллоуина.

Как сообщает TUDN, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» был единственным игроком команды, который не стал участвовать в мероприятии, посвященном Хэллоуину и Дню мертвых в Мексике. Все футболисты и члены тренерского штаба мексиканского клуба, кроме него, нарядились в специальные костюмы.

За это «Гвадалахара » наказала 37-летнего форварда. Точная сумма штрафа неизвестна, но считается, что она была невысокой.

