Рафинья о «Золотом мяче»: «5-е место – это честь, но мои ожидания были выше. Надеюсь, я еще смогу побороться за победу. Футбол полон возможностей, у меня еще много лет для достижения целей»

Рафинья Диас расстроен тем, что не выиграл «Золотой мяч».

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас признался, что рассчитывал занять более высокую строчку в голосовании «Золотого мяча». 

Бразильский футболист занял пятое место по итогам опроса. Лучшим футболистом прошлого сезона по версии France Football был признан Усман Дембеле из «ПСЖ». 

– То, что вы не выиграли «Золотой мяч», стало для вас разочарованием в личном плане?

– Да, это было разочарование в личном плане. Когда ты так много выкладываешься, усердно работаешь каждый день и чувствуешь, что провел невероятный сезон, естественно, ожидаешь быть в числе лучших.

Конечно, пятое место – это честь, но мои ожидания были выше. В то же время это научило меня быть скромным и видеть долгосрочную перспективу. «Золотой мяч» – это индивидуальная награда, но футбол – это командная игра. Оглядываясь назад на все, чего я добился с «Барселоной» и Бразилией, я понимаю, как сильно я должен быть благодарен. Это мотивирует меня продолжать стремиться, расти, и, надеюсь, в будущем у меня будет еще одна возможность побороться за первое место.

– Как вы думаете, у вас будет еще один шанс завоевать его?

– Да, безусловно. Футбол полон циклов и возможностей, и я верю, что у меня впереди еще много лет для достижения новых целей. Пятое место уже стало невероятным опытом, но оно также показало мне, что есть куда расти и бороться за вершину.

Каждый сезон – это новая возможность выступать, завоевывать титулы и получать признание. Я рассматриваю это как мотивацию, а не как давление. Я знаю свой потенциал и все, ради чего я работал, чтобы добиться этого, и я полон решимости продолжать развиваться. Я искренне верю, что лучшее еще впереди, – сказал Рафинья.

Рафинья после непопадания в команду года от FIFPro опубликовал 17 сторис со своими достижениями за прошлый сезон, подписав некоторые смеющимися эмодзи

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: GQ España
