  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Льоренте о вреде искусственного света: «Да, я «пинаю мяч», в университетах не учился, но годами изучаю биологию, пока другие пялятся в экран. Прислушиваюсь к телу больше, чем к догмам»
6

Льоренте о вреде искусственного света: «Да, я «пинаю мяч», в университетах не учился, но годами изучаю биологию, пока другие пялятся в экран. Прислушиваюсь к телу больше, чем к догмам»

Маркос Льоренте: искусственный ночной свет плохо влияет на здоровье.

Маркос Льоренте нашел подтверждение своей точке зрения об искусственном освещении.

Ранее полузащитник «Атлетико» писал о токсичности синего света и необходимости носить специальные очки.

«Вы думаете, что циркадные ритмы – это чушь, а очки и красный свет – просто мода…

Некоторое время назад я говорил об этом, некоторые люди посвятили мне статьи, посмеялись и попытались (безуспешно) выставить меня на посмешище. Посмотрим, что скажут теперь все те, кто это опровергал.

Потому что в последние дни наука доказала их неправоту: искусственный ночной свет = больший риск рака, больший риск сердечно-сосудистых заболеваний, больший риск инсульта, диабета, метаболической дисфункции… Да, то, что вам казалось преувеличением, на деле было правдой.

Ваше тело воспринимает мир через свет и тьму. Если вы сбиваете внутренние часы, то разрушаете систему, нравится вам это или нет. Реальность такова, а дальше каждый выбирает свой путь, и я отношусь к этому с абсолютным уважением.

Это не новость. Я открыл это для себя много лет назад, и это изменило мою жизнь.

Да, я «пинаю мяч», но я годами изучаю, как работает биология, пока некоторые только пялятся в экран. Я не учился в университетах – я учился на своей шкуре, под солнцем, в контакте с землей, в окружении профессионалов и прислушиваясь к своему телу больше, чем к догмам.

Биология – это биология, для нее не требуется диплом. Но как раз в последние дни появились интересные исследования, и для тех, кому требуется больше доказательств очевидного, я оставлю их здесь вместе с другими. Для тех, кто уже в это верит, – подкрепление, чтобы еще больше осознать, что вы на правильном пути.

Люди просыпаются…» – написал полузащитник «Атлетико», выложив выдержки из статей научного характера.

Маркос Льоренте: «Солнцезащитные очки на улице – ошибка. Они не пропускают лучи в глаза. Ношу их только в помещении. Это биология, а не мое мнение»

«Ливерпуль» против «Реала» в Лиге чемпионов. Кто победит?5114 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Маркоса Льоренте
logoМаркос Льоренте
logoСборная Испании по футболу
logoЗдоровье
logoЛа Лига
logoАтлетико
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Льоренте о словах про очки: «Многие не поймут – не все готовы подвергать сомнению то, чему их учили. Очки от искусственного света – не биохакерская мода, а необходимость, синий свет токсичен»
15 октября, 19:37
Политик Руфиан про слова Льоренте о химиотрассах и Иглесиаса – про Газу: «Для многих первый – смельчак, противостоящий системе, второй – провокатор, смешивающий политику и спорт. Сложные времена»
10 октября, 21:32
Маркос Льоренте: «Солнцезащитные очки на улице – ошибка. Они не пропускают лучи в глаза. Ношу их только в помещении. Это биология, а не мое мнение»
9 октября, 13:35Фото
Главные новости
Захарян пропустил тренировку «Сосьедада» после повреждения в матче с «Атлетиком». Хавбек вряд ли сыграет с «Эльче»
11 минут назад
Роналду не мечтает выиграть ЧМ: «Это должно определять, являюсь ли я одним из лучших в истории? По 6-7 выигранным матчам? По-вашему, это справедливо?»
25 минут назад
РПЛ хочет проводить больше матчей в холодное время года и чаще взаимодействовать с РФС и Минспортом через «проактивную единую позицию» – это заложено в «Стратегии-2030»
33 минуты назад
Ташуев о Челестини: «В нем нет ничего сверхъестественного, нормальный тренер. У нас с Петра I идет прелюбодейство перед иностранцами. У меня доминирующий, сложный футбол, долго объяснять»
36 минут назад
Мбаппе больше не будет уступать право пробить пенальти, если «Реал» не будет вести с крупным счетом. Винисиус не забил «Валенсии» с точки (The Athletic)
44 минуты назад
«ПСЖ» встречает «Баварию»: матч, который нельзя пропустить! Фрибет 7777 рублей в подарок
55 минут назадРеклама
Роналду о завершении карьеры: «Это произойдет скоро, но я буду готов. Это будет трудно, наверное, я заплачу. Я не скрываю своих чувств. Но я готовлюсь к будущему с 25-27 лет»
сегодня, 16:21
Татьяна Тарасова: «Разве можно по нашим результатам в футболе говорить, что это национальный вид спорта, великий? Скандалов больше, чем результатов. Вечно кто-то куда-то вляпывается»
сегодня, 16:12
Криштиану Роналду: «Мне все равно, что обо мне думают люди, считают ли меня высокомерным. Общественное мнение больше не имеет значения. Я просто хочу быть счастливым»
сегодня, 15:58
Бекхэм о рыцарстве: «Я всегда был большим поклонником монархии. Горжусь, что получил эту честь от самой важной и уважаемой структуры в мире»
сегодня, 15:56Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Славия» – «Арсенал». Сака и Райс играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
35 минут назад
«Наполи» – «Айнтрахт». Хейлунд и Мактоминей в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
35 минут назад
Golden Boy: Жота – игрок года, Аль-Хелайфи – лучший президент, Кампуш – лучший менеджер, представитель Хейсена, Джексона, Мадуэке Барат – лучший агент
52 минуты назад
Агкацев признан лучшим игроком «Краснодара» в октябре. Вратарь ни разу не пропустил
сегодня, 16:17
Гаврилов о «Спартаке»: «Не думаю, что с уходом Станковича что-то поменяется. Тренер за футболистов не играет. До Деяна были более весомые кандидатуры, но и им не удавалось ничего сделать»
сегодня, 16:08
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Клаудиньо принимает «Аль-Ахли», «Сеул» и «Чэнду Жунчэн» голов не забили
сегодня, 16:00Live
«Станкович совсем никудышный тактик. Игра у «Спартака» появилась, когда «Краснодар» остался восьмером. Но это смешно – играть 10 минут». Первак о красно-белых
сегодня, 14:36
Президент «Целе»: «С Риерой контактировали пять клубов, в том числе «Спартак» и «Црвена Звезда». Красно-белые посылают скаутов на наши матчи»
сегодня, 14:21
«Сколько можно ВАР по 10 минут просматривать?! На это смотреть невозможно. Лишний раз убеждаюсь, что переговоры арбитров надо оглашать». Радимов об отмененном голе «Ростова»
сегодня, 14:18
Тренер «Кайрата» Уразбахтин перед «Интером»: «Соперник топ-уровня. Важно быть смелыми и организованными, по максимуму использовать моменты»
сегодня, 13:40