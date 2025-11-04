Льоренте о вреде искусственного света: «Да, я «пинаю мяч», в университетах не учился, но годами изучаю биологию, пока другие пялятся в экран. Прислушиваюсь к телу больше, чем к догмам»

Маркос Льоренте: искусственный ночной свет плохо влияет на здоровье.

Маркос Льоренте нашел подтверждение своей точке зрения об искусственном освещении.

Ранее полузащитник «Атлетико» писал о токсичности синего света и необходимости носить специальные очки.

«Вы думаете, что циркадные ритмы – это чушь, а очки и красный свет – просто мода…

Некоторое время назад я говорил об этом, некоторые люди посвятили мне статьи, посмеялись и попытались (безуспешно) выставить меня на посмешище. Посмотрим, что скажут теперь все те, кто это опровергал.

Потому что в последние дни наука доказала их неправоту: искусственный ночной свет = больший риск рака, больший риск сердечно-сосудистых заболеваний, больший риск инсульта, диабета, метаболической дисфункции… Да, то, что вам казалось преувеличением, на деле было правдой.

Ваше тело воспринимает мир через свет и тьму. Если вы сбиваете внутренние часы, то разрушаете систему, нравится вам это или нет. Реальность такова, а дальше каждый выбирает свой путь, и я отношусь к этому с абсолютным уважением.

Это не новость. Я открыл это для себя много лет назад, и это изменило мою жизнь.

Да, я «пинаю мяч», но я годами изучаю, как работает биология, пока некоторые только пялятся в экран. Я не учился в университетах – я учился на своей шкуре, под солнцем, в контакте с землей, в окружении профессионалов и прислушиваясь к своему телу больше, чем к догмам.

Биология – это биология, для нее не требуется диплом. Но как раз в последние дни появились интересные исследования, и для тех, кому требуется больше доказательств очевидного, я оставлю их здесь вместе с другими. Для тех, кто уже в это верит, – подкрепление, чтобы еще больше осознать, что вы на правильном пути.

Люди просыпаются…» – написал полузащитник «Атлетико », выложив выдержки из статей научного характера.

Маркос Льоренте: «Солнцезащитные очки на улице – ошибка. Они не пропускают лучи в глаза. Ношу их только в помещении. Это биология, а не мое мнение»