«Жирона» возглавила таблицу Ла Лиги. «Реал» отстает на 2 очка, «Атлетико» и «Барса» – на 7, но у мадридцев игра в запасе

«Жирона» снова возглавила таблицу Ла Лиги.

Команда тренера обыграла «Барселону» (4:2) в гостевом каталонском дерби в 16-м туре .

« » набрала 41 очко и обогнала «Реал» (39), сыгравший вничью с « » (1:1).

Тройку замыкает « », набравший 34 балла и имеющий матч в запасе. « » идет 4-й, имея те же 34 очка.

Далее расположились « » Арсена Захаряна (29), «Атлетик» (28) и «Бетис» (26).

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