«Жирона» возглавила таблицу Ла Лиги. «Реал» отстает на 2 очка, «Атлетико» и «Барса» – на 7, но у мадридцев игра в запасе

Теги Барселона Реал Мадрид Атлетико Атлетик Бетис Реал Сосьедад Ла Лига Жирона Мичел Санчес Футбол

«Жирона» снова возглавила таблицу Ла Лиги.

Команда тренера Мичела Санчеса обыграла «Барселону» (4:2) в гостевом каталонском дерби в 16-м туре Ла Лиги.

«Жирона» набрала 41 очко и обогнала «Реал» (39), сыгравший вничью с «Бетисом» (1:1).

Тройку замыкает «Атлетико», набравший 34 балла и имеющий матч в запасе. «Барселона» идет 4-й, имея те же 34 очка.

Далее расположились «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (29), «Атлетик» (28) и «Бетис» (26).

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121 комментарий
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Пока ясно только одно. Финал ЛЧ 24/25 Жирона – Астон Вилла
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теперь официально Барса вторая команда Каталонии.
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Черт возьми, я хочу, чтобы Жирона взяла чемпионат! Я думаю практически все зрители Ла Лиги вне зависимо от клубных симпатий будут только За!
Всему чемпионату это пойдёт только на пользу!
+79
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+71
Впервые смотрю игру Жироны в этом сезоне
Что сказать... Команда играет как матёрый топ клуб. Все пасы в ногу, атаки осмысленные.

За 1 лишь первый тайм показали игру на контратаках, комбинационный выход из-под прессинга, затем начали в высокий прессинг играть. Как будто в плейстейшн меняя стратегию аналогом)

И какими же додиками смотрится команда Хави с его навесболом, имея в составе 5-6 умных футболистов
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-1
+37
Самое время нашему Чапи произнести речь про ДНК барсы.
+37
-5
+32
Ответ amigos adios
Пока ясно только одно. Финал ЛЧ 24/25 Жирона – Астон Вилла
Скорее байер Жирона)) вилла в другом финале будет)
+31
-2
+29
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Рот протри
+21
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+16
нет слов..красавцы!
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Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
матч закончился 5 минут назад а ты уже фанат жироны?
+16
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Когда продавали Левандовски реализация в сделку не входило. У всех бомбардиров Ла Лиги перебор голов, а у Левы наоборот.
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Ответ Фанат спорта01
теперь официально Барса вторая команда Каталонии.
Возможно и третья.
+22
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Мы снова контролируем игру, мы выиграем чемпионат, говорил Лапорта несколько дней назад)
+12
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+12
Ответ Пинающий Достоинства
Если Жирона станет чемпионом, даже болельщики Реала не расстроятся)
А че расстраиваться? Жирона рычаг не дергала и судей не покупала, заслуженно находится на первом месте
+17
-5
+12
Барселона за 15 матчей не выиграла ни одного матча с разницей голов 2+ ( все победы 3:2 2:1 1:0)
Последняя победа была с разницей 2+ и больше 19 сентября над Антеверпен
Хави за 2 года так и не смог построить нормальную команду, игры вообще нет
+10
0
+10
первая игра Жироны, которую посмотрел и это восторг просто, какие крутые парни там играют, и как красиво, пусть их сказка станет явью, заслужили. Просто офигенная игра, восхищение.
+12
-3
+9
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Только Реал обыграл и Жирону, и Барселону)
+9
0
+9
Ответ фк кабинет
Самое время нашему Чапи произнести речь про ДНК барсы.
Газон виноват, очевидно же
+11
-4
+7
Если Жирона станет чемпионом, даже болельщики Реала не расстроятся)
+8
-1
+7
Риго что с лицом?
+7
-1
+6
Вся эта доблестная , многосотмилионная рать уверенно проиграла Довбику, Цыганкову и 37 летнему Стуани🤣у себя дома имея шанс сократить до минимума 😃Хави может тебя двинуть или сам? Это доказывает что прошлогоднее чемпионство выглядит случайным событием на фоне ещё более худших Реала и Атлетико
+8
-3
+5
Ответ Мансур Абдрахимов
С садика за Жирону!!!
Родился в футболке Жироны :)
+5
0
+5
Ответ VuNePonimaete
Черт возьми, я хочу, чтобы Жирона взяла чемпионат! Я думаю практически все зрители Ла Лиги вне зависимо от клубных симпатий будут только За! Всему чемпионату это пойдёт только на пользу!
Я не смогу болеть в этой гонке против Реала)
+4
0
+4
С садика за Жирону!!!
+5
-1
+4
Ответ VuNePonimaete
Черт возьми, я хочу, чтобы Жирона взяла чемпионат! Я думаю практически все зрители Ла Лиги вне зависимо от клубных симпатий будут только За! Всему чемпионату это пойдёт только на пользу!
тогда Шейхи реально начнут вкладывать деньги и это будет мини Сити хотя они уже мини Сити.
+4
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+4
Ответ CHELSEA_2008
Будет прикольно если в Англии чемпионат выиграет Сити а в Ла Лиге - их фарм клуб 😃.
Лучше астон вилла пусть берет, а бундеслигу байер
+4
0
+4
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
🧯
+4
0
+4
Ответ GuruFutbola
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По губам сегодня тебе провели
+7
-3
+4
Ответ Moscwow
Газон виноват, очевидно же
Перес просто Жироне заплатил)
+5
-2
+3
В сезоне 38 игр. Команда без ресурсов, без скамейки никогда не сможет на такой дисианции бороться с мешками.
+3
0
+3
Будет прикольно если в Англии чемпионат выиграет Сити а в Ла Лиге - их фарм клуб 😃.
+4
-2
+2
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