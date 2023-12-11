«Жирона» возглавила таблицу Ла Лиги. «Реал» отстает на 2 очка, «Атлетико» и «Барса» – на 7, но у мадридцев игра в запасе
«Жирона» снова возглавила таблицу Ла Лиги.
Команда тренера Мичела Санчеса обыграла «Барселону» (4:2) в гостевом каталонском дерби в 16-м туре Ла Лиги.
«Жирона» набрала 41 очко и обогнала «Реал» (39), сыгравший вничью с «Бетисом» (1:1).
Тройку замыкает «Атлетико», набравший 34 балла и имеющий матч в запасе. «Барселона» идет 4-й, имея те же 34 очка.
Далее расположились «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (29), «Атлетик» (28) и «Бетис» (26).
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Что сказать... Команда играет как матёрый топ клуб. Все пасы в ногу, атаки осмысленные.
За 1 лишь первый тайм показали игру на контратаках, комбинационный выход из-под прессинга, затем начали в высокий прессинг играть. Как будто в плейстейшн меняя стратегию аналогом)
И какими же додиками смотрится команда Хави с его навесболом, имея в составе 5-6 умных футболистов
Последняя победа была с разницей 2+ и больше 19 сентября над Антеверпен
Хави за 2 года так и не смог построить нормальную команду, игры вообще нет