Холанд об отцовстве: «Оно изменило мою жизнь – внезапно появился тот, кто будит меня каждое утро. Это помогло мне еще больше сосредоточиться на футболе и отключаться от него»
Эрлинг Холанд заявил, что рождение ребенка изменило его жизнь.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, как рождение ребенка повлияло на его жизнь и карьеру.
У норвежского футболиста и его девушки Изабель Хаугсенг Йохансен родился ребенок в декабре 2024 года. Пара решила сохранить его имя и пол в тайне.
«Это определенно изменило мою жизнь. Внезапно появился тот, кто будит меня каждое утро. Я думаю, это помогло мне еще больше сосредоточиться, потому что теперь я могу еще больше отключаться.
В конце концов, нужен баланс между сосредоточением и полной противоположностью – отсутствием концентрации. Так что это помогло мне сосредоточиться [на футболе] еще больше», – сказал Холанд.
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Telegraph
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости