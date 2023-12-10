Пеп Гвардиола: «Ман Сити» должен побеждать, это несправедливо. Титул АПЛ примут как должное. «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» не выигрывают все подряд, и это нормально»

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает, что «Ман Сити» установил слишком высокие стандарты.

«Я бы сказал, что моим командам не дают времени на переходный период. Вспоминая первый сезон, когда мы ничего не выиграли, могу сказать, что это была катастрофа! Почему? Люди читали, что Пеп не может адаптироваться здесь.

А сейчас, если мы выиграем АПЛ, то это воспримут как должное. Если не выиграем, назовут большим провалом. Но для других победа – большой успех. Ничего не случится, если другая команда не выиграет Премьер-лигу. Просто потому, что наши стандарты очень высоки, такова реальность.

Единственная команда, которая потерпит неудачу, не выиграв Премьер-лигу, – это мы. Для остальных это большой успех. Для любой команды. «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» не выигрывают все подряд. Но это нормально.

«Ман Сити» должен побеждать. Это несправедливо. Трудно справляться с этим каждую неделю, каждые три дня, много лет. Просто посмотрите на наших соперников, которые хотят выиграть хоть раз. А для нас важно всегда постоянно продолжать в том же духе.

Плохое случается, поэтому я никогда не верю в большие комплименты и плохие ситуации. В футболе и спорте самое сложное – побеждать, побеждать и побеждать.

Мы делали это много лет, когда были главными претендентами на победу во всех турнирах. Когда мы вылетели в полуфинале Лиги чемпионов, это была большая катастрофа, потому что мы не соответствовали своему уровню.

То, что означало [катастрофу] для нас, не означало [ее] для других, моих друзей. Совсем нет», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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47 комментариев
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"Внезапно" оказалось, что если тебя финансирует целое арабское государство, у тебя находят 150+ финансовых нарушений, ты собираешь лучших игроков европы в команде, а лидеров середины таблицы АПЛ скупаешь чисто по приколу, чтобы были игроки для двухсторонок на тренировках, то от тебя ждут постоянных побед и титулов. Вот это нежданчик, да, Пепка?
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От МС требуют победы и титулы
От МЮ ничью или хотя бы поражение с минимальным счетом
+36
-6
+30
Несправедливо, Пеп, если вы останетесь безнаказанными за свои 115 нарушений, не будете лишены всех титулов и не отправлены в шип)
+34
-14
+20
Ответ Алексей Микитенко
"Внезапно" оказалось, что если тебя финансирует целое арабское государство, у тебя находят 150+ финансовых нарушений, ты собираешь лучших игроков европы в команде, а лидеров середины таблицы АПЛ скупаешь чисто по приколу, чтобы были игроки для двухсторонок на тренировках, то от тебя ждут постоянных побед и титулов. Вот это нежданчик, да, Пепка?
У топ-10 АПЛ много денег, у всех.
У МЮ, Челси, Сити, Арсенала, Ньюкасла их очень много.
+16
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ну а что требовать с команды с неограниченным бюджетом???
+13
-5
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Сколько он может ныть уже и не ему точно про справедливость говорить
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Экий бедняга, задавили его ожиданиями. Раз уж начал сравнивать, сравнивай всё: финансы, лояльность АПЛ к нарушениям ФФП, судейские "ошибки" из сезона в сезон
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+6
удачи Лутону!!!
нужно добивать денежный мешок.
+8
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Ответ Axs Men
И? Ливерпуль, МЮ, Челси, Арсенал тратят также, некоторые чуть меньше некоторые чуть больше. Но результаты какие? Из последних 6 АПЛ - 5 забрал Сити. Это по твоему не супер результат? А по поводу ошибок не надо сказки расказывать, не слепые, видим кому и сколько ошибались
Как ты не поймешь, что без левых бабок сити, не было бы таких результатов, все спонсорские схемы мутные, контракты неадекватно раздутые, главные спонсоры принадлежат владельцам.
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Пеп, конечно, крутой тренер и все дела, но лучше бы он завалил... Тренеровал только Барселону, Баварию и МС с безграничными финансовыми возможностями, за всю жизнь. Сорян, но тут тебя уделывает даже гудыбнинг с Астон Виллой
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+3
Ответ Алексей Микитенко
"Внезапно" оказалось, что если тебя финансирует целое арабское государство, у тебя находят 150+ финансовых нарушений, ты собираешь лучших игроков европы в команде, а лидеров середины таблицы АПЛ скупаешь чисто по приколу, чтобы были игроки для двухсторонок на тренировках, то от тебя ждут постоянных побед и титулов. Вот это нежданчик, да, Пепка?
опять этот Клопп разнылся
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Ответ Axs Men
О каких честных деньгах говоришь? Об американских? Или Абрамовича который тонну денег вложил в Челси?
Ладно уберем Челси, чем тебе американские деньги не нравятся, если там все прозрачно, хоть 1 пример финансовых нарушений найди у исторически большой тройки.
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Ответ Алексей Микитенко
"Внезапно" оказалось, что если тебя финансирует целое арабское государство, у тебя находят 150+ финансовых нарушений, ты собираешь лучших игроков европы в команде, а лидеров середины таблицы АПЛ скупаешь чисто по приколу, чтобы были игроки для двухсторонок на тренировках, то от тебя ждут постоянных побед и титулов. Вот это нежданчик, да, Пепка?
Главное отличие что Ситевику разрешаеют тратить сколько хотят и завышать зп
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Учитывая финансовые затраты и возможности по сравнению с Ливерпулем то это так сеньор Гвардиола!! Представь себе что и у всех топ- 6 большие карманы и могут купить любого игрока на планете и тогда ты поймешь других. Вот например сезон 2017/18 ведь Ман Сити был главным фаворитом лч и состав мощный. Что не так было? Видимо не было боевого духа. Ливерпуль показал всему миру и в частности Сити что нужно выиграть не деньгами а за счет успешного менеджмента и развития игроков на поле. А ты скупал игроков соперника апл и итог…… лишь через 5 лет и то с трудом обыграл Интер . Уверен что Арсенал и Ливерпуль покажут себя после нг и на что гни способны!!!! YNWA
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Вот приезжай к нам Спартак тренировать и посмотрим как ты с Соболевым , а не с Холландом РПЛ выиграешь!!!
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У Сити сейчас относительно легкий календарь на ближайшие 5 матчей ( Лутон, Пэлас, Брентфорд, Эвертон, Шеффилд ) в отличии от конкурентов, думаю, свои 13-15 очков возьмут. Ничего критического
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Ответ Рита Ктинидина
Несправедливо, Пеп, если вы останетесь безнаказанными за свои 115 нарушений, не будете лишены всех титулов и не отправлены в шип)
За такое количество финансовых нарушений их не в Шип отправят, а почти на самое дно английского футбола - дивизион в 8-й примерно, где любители с пивным пузом бегают.
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Справедливости ради фанаты Челси всегда считали сезон полностью провальным, если Челси ничего не выигрывал. Тренера вылетали с клуба без разговоров.
Такая философия и делает клубы успешными. Сейчас Сити, до этого Челси.
К сожалению после прихода Боули тут бы в ЛЧ попасть в ближайшие годы.

Но я считаю что как раз такое давление помогает большим игрокам/тренерам/клубам побеждать. Пеп это сам прекрасно понимает.
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Это похоже на нытье.
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Ответ Алексей Микитенко
"Внезапно" оказалось, что если тебя финансирует целое арабское государство, у тебя находят 150+ финансовых нарушений, ты собираешь лучших игроков европы в команде, а лидеров середины таблицы АПЛ скупаешь чисто по приколу, чтобы были игроки для двухсторонок на тренировках, то от тебя ждут постоянных побед и титулов. Вот это нежданчик, да, Пепка?
Да это все в пользу бедных.
Сити не покупает без остановки Беллингемов по 100 млн. Бесспорно инвестируют они очень много, на уровне Челси, МЮ, но Арсенал тоже норм вбухивает. Это при том, что у Сити доходы спортивные из-за успехов выше
Вам вообще сего с этих нарушений?)
Там менеджмент грамотный, тренер топ, инвестируют в клуб на всех уровнях грамотно. Селекция у них одна из лучших в мире.
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Все справедливо. Если ты хочешь быть величайшим, надо соответствовать статусу каждый день.
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Ответ Алексей Микитенко
"Внезапно" оказалось, что если тебя финансирует целое арабское государство, у тебя находят 150+ финансовых нарушений, ты собираешь лучших игроков европы в команде, а лидеров середины таблицы АПЛ скупаешь чисто по приколу, чтобы были игроки для двухсторонок на тренировках, то от тебя ждут постоянных побед и титулов. Вот это нежданчик, да, Пепка?
Ну дак он эти победы и дает
Какие вопросы?
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Ответ j30
эти клубы не тратят лярды на трансферы и тренеров
...и на продажных арбитров.
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Многострадальный Пеп в самом угнетённом клубе АПЛ. Несмотря на все беды и притеснения берёт титул за титулом, респект ему!
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Без КДБ Сити поплыл. А КДБ ещё и не молод. То есть ситуация будет ухудшаться, если будут рецидивы травмы. Имея гигантский денежный ресурс Сити не озаботился адекватной подменой своих лидеров. В то время как тот же Реал очень грамотно проводит смену поколений.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
где новости что топ 1 контракт в мире спорта перебил японец сегодня?
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Автор сам понял, что накалякал в заголовке?
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Кто бы меня попиарил , если не сам себя... ну разве что - продажные арбитры.
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Ответ Ностальгическое Дерьмо
Зимой скинет Филиппса, возьмёт игрока и пойдёт классический весенний подъём
будет обмен Филлипса на Киммиха)
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Ответ Алексей Микитенко
"Внезапно" оказалось, что если тебя финансирует целое арабское государство, у тебя находят 150+ финансовых нарушений, ты собираешь лучших игроков европы в команде, а лидеров середины таблицы АПЛ скупаешь чисто по приколу, чтобы были игроки для двухсторонок на тренировках, то от тебя ждут постоянных побед и титулов. Вот это нежданчик, да, Пепка?
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