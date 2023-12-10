Пеп Гвардиола: «Ман Сити» должен побеждать, это несправедливо. Титул АПЛ примут как должное. «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» не выигрывают все подряд, и это нормально»
Пеп Гвардиола считает, что «Ман Сити» установил слишком высокие стандарты.
«Я бы сказал, что моим командам не дают времени на переходный период. Вспоминая первый сезон, когда мы ничего не выиграли, могу сказать, что это была катастрофа! Почему? Люди читали, что Пеп не может адаптироваться здесь.
А сейчас, если мы выиграем АПЛ, то это воспримут как должное. Если не выиграем, назовут большим провалом. Но для других победа – большой успех. Ничего не случится, если другая команда не выиграет Премьер-лигу. Просто потому, что наши стандарты очень высоки, такова реальность.
Единственная команда, которая потерпит неудачу, не выиграв Премьер-лигу, – это мы. Для остальных это большой успех. Для любой команды. «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» не выигрывают все подряд. Но это нормально.
«Ман Сити» должен побеждать. Это несправедливо. Трудно справляться с этим каждую неделю, каждые три дня, много лет. Просто посмотрите на наших соперников, которые хотят выиграть хоть раз. А для нас важно всегда постоянно продолжать в том же духе.
Плохое случается, поэтому я никогда не верю в большие комплименты и плохие ситуации. В футболе и спорте самое сложное – побеждать, побеждать и побеждать.
Мы делали это много лет, когда были главными претендентами на победу во всех турнирах. Когда мы вылетели в полуфинале Лиги чемпионов, это была большая катастрофа, потому что мы не соответствовали своему уровню.
То, что означало [катастрофу] для нас, не означало [ее] для других, моих друзей. Совсем нет», – сказал тренер «Манчестер Сити».
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От МЮ ничью или хотя бы поражение с минимальным счетом
У МЮ, Челси, Сити, Арсенала, Ньюкасла их очень много.
нужно добивать денежный мешок.
Такая философия и делает клубы успешными. Сейчас Сити, до этого Челси.
К сожалению после прихода Боули тут бы в ЛЧ попасть в ближайшие годы.
Но я считаю что как раз такое давление помогает большим игрокам/тренерам/клубам побеждать. Пеп это сам прекрасно понимает.
Сити не покупает без остановки Беллингемов по 100 млн. Бесспорно инвестируют они очень много, на уровне Челси, МЮ, но Арсенал тоже норм вбухивает. Это при том, что у Сити доходы спортивные из-за успехов выше
Вам вообще сего с этих нарушений?)
Там менеджмент грамотный, тренер топ, инвестируют в клуб на всех уровнях грамотно. Селекция у них одна из лучших в мире.
Какие вопросы?