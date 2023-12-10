Пеп Гвардиола считает, что «Ман Сити» установил слишком высокие стандарты.

«Я бы сказал, что моим командам не дают времени на переходный период. Вспоминая первый сезон, когда мы ничего не выиграли, могу сказать, что это была катастрофа! Почему? Люди читали, что Пеп не может адаптироваться здесь.

А сейчас, если мы выиграем , то это воспримут как должное. Если не выиграем, назовут большим провалом. Но для других победа – большой успех. Ничего не случится, если другая команда не выиграет Премьер-лигу. Просто потому, что наши стандарты очень высоки, такова реальность.

Единственная команда, которая потерпит неудачу, не выиграв Премьер-лигу, – это мы. Для остальных это большой успех. Для любой команды. « », « », « » не выигрывают все подряд. Но это нормально.

«Ман Сити» должен побеждать. Это несправедливо. Трудно справляться с этим каждую неделю, каждые три дня, много лет. Просто посмотрите на наших соперников, которые хотят выиграть хоть раз. А для нас важно всегда постоянно продолжать в том же духе.

Плохое случается, поэтому я никогда не верю в большие комплименты и плохие ситуации. В футболе и спорте самое сложное – побеждать, побеждать и побеждать.

Мы делали это много лет, когда были главными претендентами на победу во всех турнирах. Когда мы вылетели в полуфинале чемпионов, это была большая катастрофа, потому что мы не соответствовали своему уровню.

То, что означало [катастрофу] для нас, не означало [ее] для других, моих друзей. Совсем нет», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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